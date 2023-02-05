Кейн прокомментировал 200-й гол в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» высказался о своём 200-м голе в АПЛ .

Этот момент — волшебный. Я очень хотел совместить гол с победой – когда мы повели 1:0, нужно было в дальнейшем сохранить сухой счёт.

Забить 200-й гол перед своими болельщиками — особый момент. Было так много разговоров, я просто хотел, чтобы это было сделано. Добиться такого результата в топовом матче против одной из лучших команд мира – это нечто особенное.

Когда я начал играть регулярно, мне даже в голову не приходило, что забью 200 голов в Премьер-Лиге. У меня есть ещё много лет, так что будет ещё несколько мячей.