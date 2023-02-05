Спаллетти: «Мы идём вперёд и хотим порадовать наших болельщиков»

Главный тренер «Наполи» поделился мнением о целях клуба в Серии А и Лиге чемпионов.

В жизни порой бывает так, что когда ты добиваешься определенных результатов, можешь либо остановиться, либо повысить ставки. Мы даже не думали особо – сразу решили увеличить ставку.

Мы идём вперёд и хотим порадовать наших болельщиков, людей, которые, вероятно, молятся за нас дома. Мы обязаны заставить их гордиться нами.