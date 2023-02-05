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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Спаллетти: «Мы идём вперёд и хотим порадовать наших болельщиков»

сегодня, 18:14

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о целях клуба в Серии А и Лиге чемпионов.

В жизни порой бывает так, что когда ты добиваешься определенных результатов, можешь либо остановиться, либо повысить ставки. Мы даже не думали особо – сразу решили увеличить ставку.

Мы идём вперёд и хотим порадовать наших болельщиков, людей, которые, вероятно, молятся за нас дома. Мы обязаны заставить их гордиться нами.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 19:08
Вперед Наполи и Арсенал в этом сезоне должны обрадовать своих заждавшихся болельщиков.
galem72
galem72
сегодня в 18:55
Объективно у Неаполя в этом сезоне СериАла нет конкурентов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:46, ред.
Уважаемая администрация soccer.ru ,а вам не кажется , что КП становится театром одного актёра !?? И ничего хорошего из этого не получится . А КП в итоге из некогда интересного соревнования, скоро станет никому не интересным время провождения , ввиду полной несправедливости и вакханалии всего из-за одного нарцисса . Спасибо вам за понимание. Или может всё таки вы сможете решить эту проблему.
1 984
1 984
сегодня в 18:45, ред.
В общем, я вызвал Вас на дуэль. Вы согласились (хоть и через полтора года)! Мне неважно будет протон или нет. Ваш счёт с протоном и с счёт со мной - это разные счета.
Я жду Ваш ответ до 23:59 27.02.2023 (Не 28.02!). Вместе с ответом прошу указать по какому счёту определяем победителя (количество побед в месяцах или общему счёту). Это необходимо сделать заранее, чтобы избежать разночтений. В случае Вашего отказа (отсутствие ответа - это также отказ) - имею право считать Вас не отвечающим за свои слова и действия!
Если ответа до 23:59 27.02.2023 не последует - дуэли не будет и объявлять себя победителем по окончании мая в случае выгодных для Вас цифр вы не будете иметь права. Это связано с тем, что тактика при обычной игре в группе в течении трёх разных месяцев сильно отличается от тактики в трёхмесячной дуэли.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 18:35
Бывает, что ты выигрываешь, но бывает так, что иногда приходится и проигрывать. Такова жизнь. Со временем ты это понимаешь. Поэтому надо хорошо играть, чтобы выигрывать. Надо идти вперед, ставить перед собой цели.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:30
Вы не просто идете а прямо скачите не замечая никого...:)
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