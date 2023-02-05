Спаллетти: «Мы идём вперёд и хотим порадовать наших болельщиков»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о целях клуба в Серии А и Лиге чемпионов.
В жизни порой бывает так, что когда ты добиваешься определенных результатов, можешь либо остановиться, либо повысить ставки. Мы даже не думали особо – сразу решили увеличить ставку.
Мы идём вперёд и хотим порадовать наших болельщиков, людей, которые, вероятно, молятся за нас дома. Мы обязаны заставить их гордиться нами.
Я жду Ваш ответ до 23:59 27.02.2023 (Не 28.02!). Вместе с ответом прошу указать по какому счёту определяем победителя (количество побед в месяцах или общему счёту). Это необходимо сделать заранее, чтобы избежать разночтений. В случае Вашего отказа (отсутствие ответа - это также отказ) - имею право считать Вас не отвечающим за свои слова и действия!
Если ответа до 23:59 27.02.2023 не последует - дуэли не будет и объявлять себя победителем по окончании мая в случае выгодных для Вас цифр вы не будете иметь права. Это связано с тем, что тактика при обычной игре в группе в течении трёх разных месяцев сильно отличается от тактики в трёхмесячной дуэли.
Я жду Ваш ответ до 23:59 27.02.2023 (Не 28.02!). Вместе с ответом прошу указать по какому счёту определяем победителя (количество побед в месяцах или общему счёту). Это необходимо сделать заранее, чтобы избежать разночтений. В случае Вашего отказа (отсутствие ответа - это также отказ) - имею право считать Вас не отвечающим за свои слова и действия!
Если ответа до 23:59 27.02.2023 не последует - дуэли не будет и объявлять себя победителем по окончании мая в случае выгодных для Вас цифр вы не будете иметь права. Это связано с тем, что тактика при обычной игре в группе в течении трёх разных месяцев сильно отличается от тактики в трёхмесячной дуэли.