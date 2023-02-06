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«Зенит» упустил победу над «Уралом» в товарищеском матче

сегодня, 12:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в товарищеском матче.

На 15-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, а на 58-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт.

«Зенит» упустил победу над «Уралом» в товарищеском матче

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Все комментарии
socc57
socc57 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 15:26
Состав Зенита :Одоевский, Чистяков, Алип , Бакаев, Вендел, Сутормин, Ерохин, Саусь, Кузяев, Мантуан, Сергеев. На замену вышли :Васютин, Шайхтдинов, Кирш, Барановский.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:46
А шайка белоснежек на поле выходила???
lotsman
lotsman
сегодня в 13:33
Обычный тренировочный матч. Отрабатывали указания тренера.
Шуnя771
Шуnя771 ответ 5m3xdv5q9ep6 (раскрыть)
сегодня в 13:21
В последнее время стал популярен мордобой!))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:17
Вот он уровень питерцев
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:02
Я давненько такой заварушки на соккере не видал...
Однозначно, количество пользователей пойдет вверх...
Прошу продолжения банкета!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:59
Гена в печали, потребует пару тройку бразильцев купить.
25bh8btvpcar
25bh8btvpcar ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 12:59, ред.
    c7asjw6yvtjv
    c7asjw6yvtjv
    сегодня в 12:58
    Урал они привыкли обыгрывать одиннадцать против девяти, а тут судейка не помог
    112910415
    112910415
    сегодня в 12:47
    с Уралом шутки плохи ! )
    5m3xdv5q9ep6
    5m3xdv5q9ep6 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 12:43
    А что было ждать ещё?
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 12:36
    Уважаемая администрация! Вот все 11 e-mail.

    kenastree888@outlook.com
    kenastree123@outlook.com
    kenastree124@outlook.com
    kenastree125@outlook.com
    kenastree126@outlook.com
    kenastree127@outlook.com
    kenastree128@outlook.com
    facefeel0007@outlook.com
    venomfeel005@outlook.com
    venomfeel013@outlook.com
    venomfeel014@outlook.com

    Эти электронные почты все актуальны и работают. Если решили отправить 11 QR-кодов на разные почты - пожалуйста. Вот они все. Спасибо!
    Boricku
    Boricku
    сегодня в 12:35
      Шуnя771
      Шуnя771 ответ Бонжорно (раскрыть)
      сегодня в 12:34
      А мы И за Урал!)
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 12:32
      надо еще вагон бразильцев купить
      Бонжорно
      Бонжорно
      сегодня в 12:32
      Мы болеим За Зенит!
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 12:31
      Товарняк есть товарняк.... В игре с Уралом питерцам не хватило напористости в атакующих действиях, ну и не обошлось у них без просчётов в обороне – поэтому и зафиксирована была в итоге ничья. А вот если бы Вендел на последних минутах попал низом с 17 метров в левый угол, то зенитовцы одержали бы победу 2:1.... НО футбол не терпит сослагательного наклонения, поэтому НИЧЬЯ.... нужно делать разбор ошибок и работать над их исправлением....

      Интересно, что 14 февраля Зенит вновь сыграет на сборах против Урала...:)))
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 12:27
      Размялись, побегали. продышались. побычились немножко и разошлись...
      Все признаки товарняка!
      Гость
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