«Зенит» упустил победу над «Уралом» в товарищеском матче

«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в товарищеском матче.
На 15-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, а на 58-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт.
«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (1:1) в товарищеском матче.
На 15-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, а на 58-й минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сравнял счёт.
Однозначно, количество пользователей пойдет вверх...
Прошу продолжения банкета!
Однозначно, количество пользователей пойдет вверх...
Прошу продолжения банкета!
Мну предлагает воспитательно - педагогическое оружие - не ядовитого, молодого питончика, до трех метров в длину. Суть дуэли (личный патент, эффективность проверена) Вы располагаетесь оба в комнате с одной (дубовой) дверью, а мну запустит туда питона и выключит свет... О том, что питоша не ядовит Вы знать не будите, зубы ему тоже подточим, Кого гад первым найдет тот и проиграл. Нижнее бельё, на замену дуэльному, на выходе....)))
Мну предлагает воспитательно - педагогическое оружие - не ядовитого, молодого питончика, до трех метров в длину. Суть дуэли (личный патент, эффективность проверена) Вы располагаетесь оба в комнате с одной (дубовой) дверью, а мну запустит туда питона и выключит свет... О том, что питоша не ядовит Вы знать не будите, зубы ему тоже подточим, Кого гад первым найдет тот и проиграл. Нижнее бельё, на замену дуэльному, на выходе....)))
kenastree888@outlook.com
kenastree123@outlook.com
kenastree124@outlook.com
kenastree125@outlook.com
kenastree126@outlook.com
kenastree127@outlook.com
kenastree128@outlook.com
facefeel0007@outlook.com
venomfeel005@outlook.com
venomfeel013@outlook.com
venomfeel014@outlook.com
Эти электронные почты все актуальны и работают. Если решили отправить 11 QR-кодов на разные почты - пожалуйста. Вот они все. Спасибо!
kenastree888@outlook.com
kenastree123@outlook.com
kenastree124@outlook.com
kenastree125@outlook.com
kenastree126@outlook.com
kenastree127@outlook.com
kenastree128@outlook.com
facefeel0007@outlook.com
venomfeel005@outlook.com
venomfeel013@outlook.com
venomfeel014@outlook.com
Эти электронные почты все актуальны и работают. Если решили отправить 11 QR-кодов на разные почты - пожалуйста. Вот они все. Спасибо!
Интересно, что 14 февраля Зенит вновь сыграет на сборах против Урала...:)))
Интересно, что 14 февраля Зенит вновь сыграет на сборах против Урала...:)))
Все признаки товарняка!
Все признаки товарняка!