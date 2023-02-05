Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Бавария» обыграла в гостях «Вольфсбург»

вчера, 21:30
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург2 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» одержала гостевую победу над «Вольфсбургом» в матче 19-го тура Бундеслиги (4:2).

Мюнхенцы вышли вперёд на 9-й минуте, отличился Кингсли Коман. На 14-й игрок оформил дубль. Томас Мюллер на 19-й забил 3-й гол гостей. Хозяева отличились первым мячом в игре на 44-й, отличился Якуб Камински. Джамал Мусиала на 73-й увеличил преимущество лидера турнира. Маттис Сванберг на 81-й сократил отставание «волков».

«Вольфсбург» занимает 7-е место в чемпионате Германии, имея в активе 29 очков. «Бавария» идёт на 1-м месте с 40 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Манчестер Сити»
Вчера, 21:24
«Торино» переиграл «Удинезе» в матче Серии А
Вчера, 18:59
Автогол игрока «Урарту» помог «Локомотиву» выиграть в контрольном матче
Вчера, 18:45
«Реал» проиграл «Мальорке»
Вчера, 17:57
Голевой пас Головина помог «Монако» обыграть «Клермон»
Вчера, 16:55
«Наполи» крупно обыграл «Специю» в Серии А
Вчера, 16:25
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:25
После 3-х безликих ничьих, мы, наконец-то, опять увидели того беспощадного палача в лице Баварии, который в меньшинстве хладнокровно и безжалостно казнил очень непростой Вольфсбург! Похоже, баварская машина набирает свои привычные обороты, позволяющие давить и уничтожать всех подряд в Бундеслиге.
9n5r3czq4ya3
9n5r3czq4ya3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:20
Всё пошло по плану, как ожидали
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:16
Одной Салатницей больше, одной меньше - для Баварии, уже лет 5 это не принципиально.
Главное - ЛЧ.
lotsman
lotsman
вчера в 22:02
Вообще то баварцы молодцы, но я рассчитывал на ничью.))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:53
«Бавария» одержала гостевую победу над «Вольфсбургом» в матче 19-го тура Бундеслиги (4:2).
Не думаю что счёт по игре . Ошибки в начале первой половины первого тайма сделали своё дело . Сколько моментов откровенно запороли сами игроки Вольфсбурга . Забей свои мячи в самом начале игры , матч пошёл совсем по другому сценарию . И всё же мне очень нравятся то что делает с командой Нико Ковач . Никакого страха перед фаворитом Бундеслиги команда не испытывает , разница в классе у игров многолетнего чемпиона Германия всё таки делает своё дело, но волки при этом нивелируют это , своей заряженностью , самоотверженностью и достаточно хорошим физическим состоянием , в чём мы сегодня и убедились . Да и статистика матча в пользу команды Нико Ковача , тому яркое подтверждение . Ничего ещё не потеряно для Вольфсбурга в этом сезоне и команда вполне может побороться за попадание в зону еврокубковых матчей . Удачи Волкам 🐺 !!!
salleeh
salleeh
вчера в 21:45
Жамал Мусиала забил наконец таки и сделал это очень красиво, обыграв половину команды Вольфсбурга…👍
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:31
Без сенсации на этот матч.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 