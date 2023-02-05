«Бавария» обыграла в гостях «Вольфсбург»

«Бавария» одержала гостевую победу над «Вольфсбургом» в матче 19-го тура Бундеслиги (4:2).
Мюнхенцы вышли вперёд на 9-й минуте, отличился Кингсли Коман. На 14-й игрок оформил дубль. Томас Мюллер на 19-й забил 3-й гол гостей. Хозяева отличились первым мячом в игре на 44-й, отличился Якуб Камински. Джамал Мусиала на 73-й увеличил преимущество лидера турнира. Маттис Сванберг на 81-й сократил отставание «волков».
«Вольфсбург» занимает 7-е место в чемпионате Германии, имея в активе 29 очков. «Бавария» идёт на 1-м месте с 40 баллами.
Главное - ЛЧ.
Главное - ЛЧ.
Не думаю что счёт по игре . Ошибки в начале первой половины первого тайма сделали своё дело . Сколько моментов откровенно запороли сами игроки Вольфсбурга . Забей свои мячи в самом начале игры , матч пошёл совсем по другому сценарию . И всё же мне очень нравятся то что делает с командой Нико Ковач . Никакого страха перед фаворитом Бундеслиги команда не испытывает , разница в классе у игров многолетнего чемпиона Германия всё таки делает своё дело, но волки при этом нивелируют это , своей заряженностью , самоотверженностью и достаточно хорошим физическим состоянием , в чём мы сегодня и убедились . Да и статистика матча в пользу команды Нико Ковача , тому яркое подтверждение . Ничего ещё не потеряно для Вольфсбурга в этом сезоне и команда вполне может побороться за попадание в зону еврокубковых матчей . Удачи Волкам 🐺 !!!
Не думаю что счёт по игре . Ошибки в начале первой половины первого тайма сделали своё дело . Сколько моментов откровенно запороли сами игроки Вольфсбурга . Забей свои мячи в самом начале игры , матч пошёл совсем по другому сценарию . И всё же мне очень нравятся то что делает с командой Нико Ковач . Никакого страха перед фаворитом Бундеслиги команда не испытывает , разница в классе у игров многолетнего чемпиона Германия всё таки делает своё дело, но волки при этом нивелируют это , своей заряженностью , самоотверженностью и достаточно хорошим физическим состоянием , в чём мы сегодня и убедились . Да и статистика матча в пользу команды Нико Ковача , тому яркое подтверждение . Ничего ещё не потеряно для Вольфсбурга в этом сезоне и команда вполне может побороться за попадание в зону еврокубковых матчей . Удачи Волкам 🐺 !!!