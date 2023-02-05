«Бавария» обыграла в гостях «Вольфсбург»

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вчера, 21:30

«Бавария» одержала гостевую победу над «Вольфсбургом» в матче 19-го тура Бундеслиги (4:2).

Мюнхенцы вышли вперёд на 9-й минуте, отличился Кингсли Коман. На 14-й игрок оформил дубль. Томас Мюллер на 19-й забил 3-й гол гостей. Хозяева отличились первым мячом в игре на 44-й, отличился Якуб Камински. Джамал Мусиала на 73-й увеличил преимущество лидера турнира. Маттис Сванберг на 81-й сократил отставание «волков».

«Вольфсбург» занимает 7-е место в чемпионате Германии, имея в активе 29 очков. «Бавария» идёт на 1-м месте с 40 баллами.