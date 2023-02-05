«Торино» переиграл «Удинезе» в матче Серии А

«Торино» переиграл «Удинезе» в матче 21-го тура Серии А (1:0).
Победный гол забил Янн Карамо. Россиянин Алексей Миранчук отыграл 87 минут.
После поединка «Торино» расположился на 7-м месте (30 очков), на одну строчку ниже идет «Удинезе» (29 баллов).
Если у меня 64000, а у тебя 60000 - 1:0
Потом начался другой месяц, забыли про март. Апрель, у тебя 67000, у меня 60000
общий счет - 1:1, и не важно что у тебя 3000 больше. Отдельно по одному месяцу. Поняли друг друга?
Если у меня 64000, а у тебя 60000 - 1:0
Потом начался другой месяц, забыли про март. Апрель, у тебя 67000, у меня 60000
общий счет - 1:1, и не важно что у тебя 3000 больше. Отдельно по одному месяцу. Поняли друг друга?
Март: игрок 1: 60 000
игрок 2: 61 000
Апрель: игрок 1: 60 000
игрок 2: 61 000
Май: игрок 1: 65 000
игрок 2: 61 000
Итого: счёт по месяцам: игрок 1 - игрок 2
1 2
счёт по набранным очкам: игрок 1 - игрок 2
185 000 183 000
В итоге по одной систем подсчёта побеждает игрок 1, по другой игрок 2. Даю тебе право выбора по какой считаем.
И прекрати хамить! Я с тобой корректен!
Март: игрок 1: 60 000
игрок 2: 61 000
Апрель: игрок 1: 60 000
игрок 2: 61 000
Май: игрок 1: 65 000
игрок 2: 61 000
Итого: счёт по месяцам: игрок 1 - игрок 2
1 2
счёт по набранным очкам: игрок 1 - игрок 2
185 000 183 000
В итоге по одной систем подсчёта побеждает игрок 1, по другой игрок 2. Даю тебе право выбора по какой считаем.
И прекрати хамить! Я с тобой корректен!
Я правильно понял, что ты согласен на дуэль независимо от присутствия/отсутствия протона? От тебя мне нужен чёткий ответ! - ДА
Я правильно понял, что ты согласен на дуэль независимо от присутствия/отсутствия протона? От тебя мне нужен чёткий ответ! - ДА
Я правильно понял, что победитель будет выявлен по количеству побед в месяцах! Суммарный счёт за три месяца значения не имеет?
Если согласен с обоими пунктами - просто ответь да/да и До встречи 01 марта.
Я правильно понял, что победитель будет выявлен по количеству побед в месяцах! Суммарный счёт за три месяца значения не имеет?
Если согласен с обоими пунктами - просто ответь да/да и До встречи 01 марта.