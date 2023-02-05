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«Торино» переиграл «Удинезе» в матче Серии А

сегодня, 18:59
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Торино» переиграл «Удинезе» в матче 21-го тура Серии А (1:0).

Победный гол забил Янн Карамо. Россиянин Алексей Миранчук отыграл 87 минут.

После поединка «Торино» расположился на 7-м месте (30 очков), на одну строчку ниже идет «Удинезе» (29 баллов).

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Все комментарии
matrix333
matrix333
сегодня в 19:41, ред.
Я пишу яснее некуда...

Если у меня 64000, а у тебя 60000 - 1:0
Потом начался другой месяц, забыли про март. Апрель, у тебя 67000, у меня 60000
общий счет - 1:1, и не важно что у тебя 3000 больше. Отдельно по одному месяцу. Поняли друг друга?
1 984
1 984
сегодня в 19:36
Я успокоился и выдохнул... Объясню ещё раз.
Март: игрок 1: 60 000
игрок 2: 61 000
Апрель: игрок 1: 60 000
игрок 2: 61 000
Май: игрок 1: 65 000
игрок 2: 61 000

Итого: счёт по месяцам: игрок 1 - игрок 2
1 2
счёт по набранным очкам: игрок 1 - игрок 2
185 000 183 000
В итоге по одной систем подсчёта побеждает игрок 1, по другой игрок 2. Даю тебе право выбора по какой считаем.
И прекрати хамить! Я с тобой корректен!
matrix333
matrix333
сегодня в 19:16
Я правильно понял, что победитель будет выявлен по количеству побед в месяцах! _____ я же сказал —— НЕТ, еще раз для IQ - НЕЕЕЕЕЕТ․ Сказал же, я буду играыь на точный счет, это значит малое количестов побед, если кэф +40. Еще раз - НЕЕЕТТТТ. Сказал же, если у меня будет 64000 выигранных очков, а у вас 60000 все равно выиграю, даже если у вас будет количество побед 18, а у меня -1, Потому что играть выше кэф 40 сложнее - в этом и есть игра. А вы можете выбрать кэфи 1.1, и потом сказать что у вас собралось 50 побед в месяце, и вы выиграли - этого не будет. Вы будете играть по своей тактике, а я по своей, и если мои выигранные очки будут больше вашей, тогда я выиграю - 1:0. И так в каждом месяце.

Я правильно понял, что ты согласен на дуэль независимо от присутствия/отсутствия протона? От тебя мне нужен чёткий ответ! - ДА
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:13
Как то не особо результативно играют... но три очка в копилке
1 984
1 984
сегодня в 19:07
Я правильно понял, что ты согласен на дуэль независимо от присутствия/отсутствия протона? От тебя мне нужен чёткий ответ!
Я правильно понял, что победитель будет выявлен по количеству побед в месяцах! Суммарный счёт за три месяца значения не имеет?
Если согласен с обоими пунктами - просто ответь да/да и До встречи 01 марта.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:01
Бои местного значения - можно и так сказать.
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