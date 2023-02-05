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«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Манчестер Сити»

вчера, 21:24
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 22-го тура АПЛ (1:0).

Гол на 13-й минуте встречи забил Харри Кейн. Кристиан Ромеро на 87-й получил красную карточку.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в чемпионате Англии с 39 очками. «Манчестер Сити» — 2-й с 45 баллами.

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Все комментарии
Cockfighting
Cockfighting
вчера в 23:34
Очень двояко!!!!!!! До этого матча ждал осечки пушкарей -
вуа ля, минус 3 очела(и это не предел, если вспомним прошлый сезон)nfsf
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:31
Ты много чего говорил и выходило все наоборот. Так что говори и дальше, что Сити будет чемпионом и возьмет ЛЧ)
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:28
Да ты также себя ведешь по отношению к Ливеру, чего удивляться? А вообще походу Клопп укусил Пепку
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:15, ред.
Как бы тебе объяснить... Понимаешь..., я не за МЮ, не за Ливер и... не за ПСЖ. Мне ПРОСТО нравится на данный момент игра Парижа больше, чем игра остальных клубов. Нравится на протяжении последних 3-х лет. А фанатеть за конкретный клуб..., ну не моё это. Вот и всё.
Capral
Capral
вчера в 23:13
Я хоть и не болельщик Ливера, но теперь, принципиально буду топить за этот клуб и в частности за Клоппа, чтобы его команда поднялась как можно выше!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:11
))) Ты не сомневаешься... Что и требовалось доказать.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:11
Нравится ПСЖ?? Не знал. Думал, ты за МЮ
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:10
Ливерпуль даже в четверку не попадет. В этом я не сомневаюсь.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:09
Понятно. Принципиальность- всегда была в почёте!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Я не топлю за Ливер. Мне в последние годы больше нравится игра ПСЖ.
Но когда некоторые возмущаются поведению других, а сами ничем от них не отличаются..., это...извините мной всегда им на вид ставится.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:57
Вовремя проиграли, отрыв сохраняется
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:55, ред.
Как ты там говоришь... ? Посмотрим в конце чемпионата ?! А что тебе самому мешает смотреть на Ливер по его окончанию ?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:54
Слушай, я не думал, что ты так топишь за Ливер. Достойно Уважения!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:46
Я не утверждаю что арсенал чемпионом станет. Но я как болельщик мю не хочу победы мс. Просто глупо утверждать что будет в будушем. Можно желать этого надеется предположить но не утверждать.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 22:41
Запомни мысль. Посмотрим, что будет в конце чемпионата
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:41
Ну ты не сравнивай. Когда Сити будет барахтаться в середине таблицы и проигрывать аутсайдерам, тогда можешь злорадствовать. Сити проиграл матч, но не чемпионат.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Да что вы говорите ?!
А чеж тебя не парит злорадство в отношении Клоппа и Ливера, которым ты САМ тут постоянно распыляешь ?! Или ты не в теме, что история АПЛ знает полно случаев, когда тимы и с 8-9 места во втором круге взлетали в лидеры и призёры АПЛ ?!
протон
протон
вчера в 22:27
Кейн конечно молодец, рад за него лично, но на эти выходные прям кошмар для фаворитов, Ливер, Реал, Сити, Арсенал, ставки наверно негодуют
Кто-нибудь сегодня видел Холланда? Я его в матчах против топ соперников не видел (ну кроме матча с МЮ где Сити выиграл разгромно).Всё-таки с ним Сити более предсказуем, соперники знают что делать. Видать тёрки с Гвардиолой.
Пеп словно понемногу помогает Артете. И если оступается Арсенал, то он следует его примеру.
shur
shur
вчера в 22:19
... я хоть и за МЮ , скажу прямо, игра понравилась, кого то особо
хвалить не приходится, ровная встреча. Единственно, что сразу
бросается в глаза,нехватка Фодена, Гюндогана и Де Брюйне в старте...!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 22:16, ред.
МС был хорош, но не хватало Фодена... Холан провалил игру... Де Брейне при такой игре, где мало пространства тоже не особо помогает, он не Месси - поэтому и остался в запасе... Здесь Пеп прав... Сильву оставили без мяча, и в этом заслуга шпор... Они сегодня были хороши... Особенно живчик Сон и Эмерсон... Контратаковали очень хорошо... Это был их единственный шанс... Но такие игры они выдают очень редко... Шансы на чемпионство сохраняют две команды... Тем более ещё их две очные игры.. Дистанция ещё длинная ...
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 22:00
Сколько в этом туре побед с минимальным счетом?
Устали все
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:54, ред.
Ты во время матча тоже не сомневался в победе мс но на деле во втором тайме особых опасных моментов даже не было. Кроме навала на судью мс ничего не показал в конце матча
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:52
Ну все ! Еще и Пепа выгонять придется !
Gahi
Gahi
вчера в 21:47
Результат матча оказался неожиданным в том плане, что футболисты "Манчестер Сити" даже не смогли забить хотя бы один гол. На эту встречу все букмекеры отдавали гостям предпочтение и ставили их фаворитами в этом матче. Но у тренера хозяев поля Конте и его команды были другие планы набрать максимум очков в этой игре. И им это удалось благодаря голу Гарри Кейна на 15 минуте главное удержать после этого счёт до конца матча. Даже удаление в составе "Тоттенхэма" в конце матча не помогло гостям изменить результат, который принёс победу хозяевам. А вместе с ней и надежду на то что команде "Тоттенхэма" удастся войти в четвёрку лучших по окончанию этого сезона. Удачи
Elliada
Elliada
вчера в 21:43
Столько злорадства. Только 20-й тур, а как будто чемпионат на финише. Отрыв 5 очков никуда не делся. Арсеналу нужно еще выиграть, чтобы отрыв в 8 очков был. Не сомневаюсь, что Сити выиграет чемпионат и позатыкает рты
Capral
Capral
вчера в 21:39
Гвардиола- автор одного произведения.
Тристан
Тристан
вчера в 21:34
хоть и канонир со стажем, не постесняюсь сказать, что шпоры молодцы, играли душевно и победа достойная. Артете еще шанс дали, надеюсь воспользуется.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:34, ред.
Посадить на карточку, рвать ритм игры, дизморалить соперника - вот конёк Грилиша.
Но в созидании от него толку, как от козла молока..., причём так всегда было, есть и так будет. Поэтому... что хотели от него в позиционке Марез, Родри и де Брюйне, систематически нагружая только левый фланг, навешивая на Джека и давая последнему развивать атаки, непонятно.
Зато технарь и фантазист Бернарду Силва на правом фланге всю вторую половину, без мяча, футбол смотрел.

Думаю что причина поражения МС - центральная линия во главе с Де Брюйне. Хавы Манчестера провалили игру.
allemz
allemz
вчера в 21:32
Заголовок будто шпоры с 1-й минуты в меньшинстве играли и добыли золотую победу) Сити плох, пропустили из-за косяка Родри, сегодня у него мяч вообще не держался. Уокер тоже слабенько. Только Грилиш что-то пытался накреативить, остальные на пониженном тестостероне. Если Эмери нас не прихлопнет, будут шансы на положительный результат с пушкарями.
Рад за Ромеро, давно пора отдохнуть, заслужил
ЦСКА 06
ЦСКА 06
вчера в 21:30
МС вместо навала на ворота Тоттенхэма устроила навал на судью.

Зачем спорить с судьей там где вообще не было пенальти. Это поражение возможно аукнется МС
Гость
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