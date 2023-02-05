«Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 22-го тура АПЛ (1:0).
Гол на 13-й минуте встречи забил Харри Кейн. Кристиан Ромеро на 87-й получил красную карточку.
«Тоттенхэм» занимает 5-е место в чемпионате Англии с 39 очками. «Манчестер Сити» — 2-й с 45 баллами.
Шпор с победой, доборолись, до терпели....Эмерсон выдал отличный матч в составе тоттенхэма, Грилиш был лучшим в составе сити....
Кейна отдельно с таким особенным достижением, быть лучшим бомбардиром в истории своей команды это всегда почетно!
Шпор с победой, доборолись, до терпели....Эмерсон выдал отличный матч в составе тоттенхэма, Грилиш был лучшим в составе сити....
Кейна отдельно с таким особенным достижением, быть лучшим бомбардиром в истории своей команды это всегда почетно!
Рад за Ромеро, давно пора отдохнуть, заслужил
Рад за Ромеро, давно пора отдохнуть, заслужил
Но в созидании от него толку, как от козла молока..., причём так всегда было, есть и так будет. Поэтому... что хотели от него в позиционке Марез, Родри и де Брюйне, систематически нагружая только левый фланг, навешивая на Джека и давая последнему развивать атаки, непонятно.
Зато технарь и фантазист Бернарду Силва на правом фланге всю вторую половину, без мяча, футбол смотрел.
Думаю что причина поражения МС - центральная линия во главе с Де Брюйне. Хавы Манчестера провалили игру.
Но в созидании от него толку, как от козла молока..., причём так всегда было, есть и так будет. Поэтому... что хотели от него в позиционке Марез, Родри и де Брюйне, систематически нагружая только левый фланг, навешивая на Джека и давая последнему развивать атаки, непонятно.
Зато технарь и фантазист Бернарду Силва на правом фланге всю вторую половину, без мяча, футбол смотрел.
Думаю что причина поражения МС - центральная линия во главе с Де Брюйне. Хавы Манчестера провалили игру.