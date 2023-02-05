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Автогол игрока «Урарту» помог «Локомотиву» выиграть в контрольном матче

сегодня, 18:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урарту (Ереван)УрартуМатч завершен

«Локомотив» обыграл армянский клуб «Урарту» в контрольном матче (1:0).

Автогол забил защитник Эрик Пилоян.

Ранее москвичи уступили коллективу из Малайзии.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:42
Локо победил лидера армянского чемпионата, тут маленький нюанс, гол забил игрок Урарту.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:35
Давай футбол обсудим. Это интереснее. Смотрю Локо регулярно. Игры нет совсем. Пиняев с Глушенковым не особо усилили игру. Походу зря за Галактионова Локо бился. Вылет по прежнему реален.
Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:27, ред.
Да нет . Всё они прекрасно понимают и видят. Они ему даже подарки же высылают за это ! Дело совершенно в другом , на мой взгляд. Он ценнен для них потому что ... .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 19:15
Что характерно - админы/модераторы просто молчат, никак не реагируя на предложения. Впечатление, что они сами ф шоке от происходящего беспредела...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:11
А это уже звоночек паровозикам.... автоголами в чемпе особо не выиграешь..
matrix333
matrix333
сегодня в 18:58
Ваш счёт с протоном и с счёт со мной - это разные счета.

Да кто вы такие, что бы такое сказать? Ваш счёт? Да у меня нет дел до вас. Это вы двое всегда говорите про дуэль. Сильный игрок никогда не вызывает - психология такая - вызывают его.
112910415
112910415
сегодня в 18:56, ред.
подписать Пилояна сегодня же ! забивной !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:54
Чё сами-то не забили? Стыдно...
matrix333
matrix333
сегодня в 18:52
На примере: если в марте у меня будет 64000 а у тебя 60000 - я выиграл - 1:0, и так до мая.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:51
Ну как так-то, Локо !?! Некому забивать ??)
matrix333
matrix333
сегодня в 18:51
Разнообразие тактик и количество побед не имеет значения. Я буду играть в основном на точный счет. Если я буду выше вас в группе, значит победил, если нет - вы победили. Но этого не будет. Разнообразие тактик и количество побед не имеет значения. Играем три месяца - март, апрель, май. Будет 3:0. Все
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