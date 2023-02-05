Автогол игрока «Урарту» помог «Локомотиву» выиграть в контрольном матче

«Локомотив» обыграл армянский клуб «Урарту» в контрольном матче (1:0).
Автогол забил защитник Эрик Пилоян.
Ранее москвичи уступили коллективу из Малайзии.
«Локомотив» обыграл армянский клуб «Урарту» в контрольном матче (1:0).
Автогол забил защитник Эрик Пилоян.
Ранее москвичи уступили коллективу из Малайзии.
Да кто вы такие, что бы такое сказать? Ваш счёт? Да у меня нет дел до вас. Это вы двое всегда говорите про дуэль. Сильный игрок никогда не вызывает - психология такая - вызывают его.
Да кто вы такие, что бы такое сказать? Ваш счёт? Да у меня нет дел до вас. Это вы двое всегда говорите про дуэль. Сильный игрок никогда не вызывает - психология такая - вызывают его.