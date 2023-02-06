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«Барселона» крупно обыграла «Севилью»

06 февраля 2023, 00:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 20-го тура Ла Лиги (3:0).

Каталонцы открыли счёт на 58-й минуте благодаря голу Жорди Альбы. Гави на 70-й удвоил преимущество своей команды. Точку в игре на 79-й поставил Рафинья.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, у команды 53 очка. «Севилья» занимает 16-е место с 21 баллом.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
06 февраля в 13:21, ред.
Победили и славно, тихо спокойно движемся дальше, титул пока не в руках, но стал намного ближе.

PS смотрю опять стали Хави и Барселону нахваливать, а то до этого после класико и вылета из ЛЧ только хаили. Я же говорил подождать надо, сезон длинный и многое может произойти, суперкубок уже взяли как доказательство.
sir_Alex
sir_Alex
06 февраля в 08:28
Разница в классе очевидна.
Gahi
Gahi
06 февраля в 08:26
Молодец Хави, команда действительно смотрится очень хорошо. Удачи
shlomo
shlomo
06 февраля в 08:04
Каталонцы вышли на поле с удвоенной мотивацией: забрать победу и увеличить отрыв в таблице.... и получилось. Теперь Реал отстает на ВОСЕМЬ очков. Хорошая работа, Хави !
КЭТиК
КЭТиК
06 февраля в 08:03
Севилья уже не та, что раньше. Её каждый может обыграть, не говоря уж о Барселоне.
ОПС
ОПС
06 февраля в 07:38
Победа, конечно ожидалась. Победа крупная. Но не надо забывать, что Севилья сейчас на дне таблицы, что впрочем не умаляет победы Барсы.
112910415
112910415
06 февраля в 07:09
уже и игра появляется, напоминающая чемпионскую ...
ABir
ABir
06 февраля в 05:56
Реал начинает существенно отставать от Барсы, догнать возможности может уже и непредставится
rhskmz
rhskmz
06 февраля в 05:42
Самое главное - отрыв от Реала растет !
7wp9xj9cdjez
7wp9xj9cdjez
06 февраля в 05:03
Нынешняя Севилья Барсе не конкурент
Dima salev
Dima salev
06 февраля в 04:27
Пока у Барселоны всё хорошо идёт. Скоро ла лига и руководство Реал начнут шантажировать Барселоны чтобы команда развалился.
На пример типа Левандовский не платил налоги или кто-то из игроков Барселоны обвиняють в изнасиловании
Остапчук 67
Остапчук 67
06 февраля в 03:43
Это была лишь Севилья, слабая...
Barcelona
Barcelona
06 февраля в 02:59
С победой Барселона!
Agamaga........
Agamaga........
06 февраля в 01:13
Шикардосно! 💪 Второй тайм действительно хорошо сыграли. Очередной сухарь Тер Штегена!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
06 февраля в 01:12
Болельщиков Барсы с победой!)
Отличный матч выдали каталонцы. Молодцы, что увеличили отрыв от сливочных, солидный конечно запас, но впереди много матчей и произойти может все, что угодно. Не нужно ни в коем случае расслабляться, тем более скоро и кубковые матчи.
Вот честно скажу, буду рад, если каталонцы забьют на ЛЕ и сконцентрируются на чемпионате и кубке Испании. Желаю команде удачи)
протон
протон
06 февраля в 01:10
Барселона с уверенной победой, молодцы!
Шикарный второй тайм от Барсы с крутейшими забитыми мячами. По сути, голы сделали те, кого мы больше всего ругали. И Кессье, и Рафинья выписали классные ассисты, ну а Альба просто выдал свой уровень
+8 уже приятно, тепло, весна скоро .
Но останавливаться не стоит, нужно стремиться к тому, что демонстрирует Наполи.
Огорчает травма Серхио. Надеюсь, что там лишь растяжение связок голеностопа, а это минимум две недели. В Барселоне потепление до +8 и это очень радует! Идём к цели верной дорогой. Всем добра!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
06 февраля в 01:08, ред.
Игра раскрылась после ярких индивидуальных действий Кессье и Альбы.
До 58-й минуты скованность и некий примитивизм в атаке у "гранатовых" присутствовал.
Рафинья конечно старается... и гол хороший забил, но Дембеле всё равно острее и быстрее на правом фланге. Лёва сегодня не в своей тарелке был..., такое бывает. Думаю у поляка просто не задался матч.
А так..., хорошие, качественные голы, как и игра от Барселоны во 2-м тайме.
Всех фанатов "блауграны" с победой.
протон
протон
06 февраля в 01:06
Что за машину построил Хави!
Да, не повезло в ЛЧ, но всё придёт со временем.
Хави конечно крут!
Спасибо Лапорте, что доверился ему, купил всех кто был нужен именно Хави, чемпионство не за горами.
Всякие местные «горе кулес» писали, что Хави не водзбмет ни одного трофея. Пока что идёт в лидерах в чемпионате, забрали супер кубок, в кубке есть шанс выбить этот Реал, в ЛЕ если пройдут МЮ будет вообще топ.
Барселона слишком сильна для сегодняшней Севы, так же как и Мальорка для сегодняшнего Реала.
3ton
3ton
06 февраля в 01:04, ред.
Уверенная победа Барселоны.
Я кайфанул от игры. Хороший первый тайм, после перерыва прибавили и забили три хороших гола.
Очередной сухарь. Кристенсен ко двору. Уверенно играет в обороне.
Всех фанатов Барсы с победой и отрывом в 8 очков!
протон
протон
06 февраля в 01:04
Теперь надо не просто выиграть Ла Лигу, а набрать 100 очков и продлить сухари Штегена
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
06 февраля в 01:01
Ожидаемо ... Хави исправляется...
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