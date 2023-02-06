«Барселона» крупно обыграла «Севилью»

1675634225

06 февраля 2023, 00:57

«Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 20-го тура Ла Лиги (3:0).

Каталонцы открыли счёт на 58-й минуте благодаря голу Жорди Альбы. Гави на 70-й удвоил преимущество своей команды. Точку в игре на 79-й поставил Рафинья.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, у команды 53 очка. «Севилья» занимает 16-е место с 21 баллом.