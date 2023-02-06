«Барселона» крупно обыграла «Севилью»

«Барселона» одержала победу над «Севильей» в матче 20-го тура Ла Лиги (3:0).
Каталонцы открыли счёт на 58-й минуте благодаря голу Жорди Альбы. Гави на 70-й удвоил преимущество своей команды. Точку в игре на 79-й поставил Рафинья.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, у команды 53 очка. «Севилья» занимает 16-е место с 21 баллом.
Я кайфанул от игры. Хороший первый тайм, после перерыва прибавили и забили три хороших гола.
Очередной сухарь. Кристенсен ко двору. Уверенно играет в обороне.
Всех фанатов Барсы с победой и отрывом в 8 очков!
Я кайфанул от игры. Хороший первый тайм, после перерыва прибавили и забили три хороших гола.
Очередной сухарь. Кристенсен ко двору. Уверенно играет в обороне.
Всех фанатов Барсы с победой и отрывом в 8 очков!
Да, не повезло в ЛЧ, но всё придёт со временем.
Хави конечно крут!
Спасибо Лапорте, что доверился ему, купил всех кто был нужен именно Хави, чемпионство не за горами.
Всякие местные «горе кулес» писали, что Хави не водзбмет ни одного трофея. Пока что идёт в лидерах в чемпионате, забрали супер кубок, в кубке есть шанс выбить этот Реал, в ЛЕ если пройдут МЮ будет вообще топ.
Барселона слишком сильна для сегодняшней Севы, так же как и Мальорка для сегодняшнего Реала.
Да, не повезло в ЛЧ, но всё придёт со временем.
Хави конечно крут!
Спасибо Лапорте, что доверился ему, купил всех кто был нужен именно Хави, чемпионство не за горами.
Всякие местные «горе кулес» писали, что Хави не водзбмет ни одного трофея. Пока что идёт в лидерах в чемпионате, забрали супер кубок, в кубке есть шанс выбить этот Реал, в ЛЕ если пройдут МЮ будет вообще топ.
Барселона слишком сильна для сегодняшней Севы, так же как и Мальорка для сегодняшнего Реала.
До 58-й минуты скованность и некий примитивизм в атаке у "гранатовых" присутствовал.
Рафинья конечно старается... и гол хороший забил, но Дембеле всё равно острее и быстрее на правом фланге. Лёва сегодня не в своей тарелке был..., такое бывает. Думаю у поляка просто не задался матч.
А так..., хорошие, качественные голы, как и игра от Барселоны во 2-м тайме.
Всех фанатов "блауграны" с победой.
До 58-й минуты скованность и некий примитивизм в атаке у "гранатовых" присутствовал.
Рафинья конечно старается... и гол хороший забил, но Дембеле всё равно острее и быстрее на правом фланге. Лёва сегодня не в своей тарелке был..., такое бывает. Думаю у поляка просто не задался матч.
А так..., хорошие, качественные голы, как и игра от Барселоны во 2-м тайме.
Всех фанатов "блауграны" с победой.