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«Интер» одержал победу в миланском дерби

06 февраля 2023, 00:41
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Интер» победил «Милан» в матче 21-го тура Серии А (1:0).

Единственный гол в игре забил Лаутаро Мартинес на 34-й минуте.

«Интер» занимает 2-е место в чемпионате Италии с 43 очками. «Милан» идёт 6-м, в активе команды 38 баллов.

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Все комментарии
qykq43bxeqr9
qykq43bxeqr9
06 февраля в 08:20
Я ожидал более результативное дерби
112910415
112910415
06 февраля в 07:06
Интер жив
Милан - наоборот !
A.S.A
A.S.A
06 февраля в 06:28
Для начала поздравляю болельщиков Интера с заслуженной победой! Интер провел отличный матч и мог побеждать с куда более крупным счетам, но как ни странно, Тэтэрушану провел пожалуй лучший матч в основе. Футболимты интера были очень сильно заряженны, что не скажешь о игроках Милана, которые создали всего один опасный момент у ворот Онаны, это удар со штрафного....
Что то странное происходит с Миланом после Нового Года.....команда вообще не похожа сама на себя....
sir_Alex
sir_Alex
06 февраля в 06:11
Заслуженная победа.
ОПС
ОПС
06 февраля в 05:35
Как бы то ни было, а победа у Интера. А 1:0 или более крупный счет, без разницы.
протон
протон
06 февраля в 03:51
Как мне помнится у Интера столько же чемпионств как и у Милана. Так же вроде бы последний обладатель лч из Италии это тоже Интер. Да и в конце то концов сейчас если смотреть матчи то Милан и правда играет только на ЛК. Нападения у команды нет, полузащиты нет, защиты нет. Игру на себя брать вообще никто не собираются, выходят на поле только для того чтобы контракт отработать
h88s4cf6hvnt
h88s4cf6hvnt
06 февраля в 02:51
Совсем сдулись россонери
issco
issco
06 февраля в 01:11
Пиоли не знает до сих пор как использовать талантливого игрока Кетеларе и Ориги. Эхх жаль, что у Милана не те руководители. Пиоли не тупи, очередной раз твои планы на игру проваливаются, а значит надо задуматься о дальнейшей его судьбе в Милане.
issco
issco
06 февраля в 01:05, ред.
Жиру это просто позорное дерево. Такой момент запорол после паса Леао, а Пиоли тупой олень, если у тебя не идёт игра при схеме 3-5-2 то меняй в котором ты привык. Посадить на скамейку Леао, на кого он расситывал в атаке. Очередной раз выпускает в старте Мессиаса мешка, который не знает как играть в центре, да и вообще в старт ставить в таком матче. Много потерь, Мальдини дурак отпустил Кессье, вот, что бывает когда теряешь ключевого игрока, а ведь в продлении контракта сыграла роль млн евро, а он как свои собственные деньги пожалел, ну и ищите теперь классных игроков опорников. Это просто ужас смотреть на такую игру Милана и Пиоли. Опять же тупой Жиру, лучше бы оставил Ориги, двй ему шанс как ты даешь Жиру. Все таки Кессье сыграл ключевую роль в чемпионстве Милана.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
06 февраля в 01:02
Всех Интеристов с минимальной победой над заклятым врагом!
Отлично сыграли!
Молодцы!
witynchik
witynchik
06 февраля в 00:58
Ожидаемо и прискорбно
протон
протон
06 февраля в 00:50
Второй тайм Интер провёл "охраняя кукурузу", было бы обидно упустить такую игру, но команда довела матч до заслуженной победы! С чем и поздравляю чёрно-синих!
Лаутаро заряжен, красавец) плюс ещё и повязку получил теперь)
Милан как Реал и Ливерпуль в этом сезоне. Просто сели физикой в середине сезона
Пиоли спасибо за все, но это невозможно смотреть, убожество, огромный привет руководству, которые фактически сорвали трансферы Санчеша и Ботмана.
Capral
Capral
06 февраля в 00:46
Симпатизирую Интеру! Жаль, поздно спохватились.
Loko57
Loko57
06 февраля в 00:43
Отлично сыграли!!!
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