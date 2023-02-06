«Интер» одержал победу в миланском дерби

«Интер» победил «Милан» в матче 21-го тура Серии А (1:0).
Единственный гол в игре забил Лаутаро Мартинес на 34-й минуте.
«Интер» занимает 2-е место в чемпионате Италии с 43 очками. «Милан» идёт 6-м, в активе команды 38 баллов.
«Интер» победил «Милан» в матче 21-го тура Серии А (1:0).
Единственный гол в игре забил Лаутаро Мартинес на 34-й минуте.
«Интер» занимает 2-е место в чемпионате Италии с 43 очками. «Милан» идёт 6-м, в активе команды 38 баллов.
Лаутаро заряжен, красавец) плюс ещё и повязку получил теперь)
Милан как Реал и Ливерпуль в этом сезоне. Просто сели физикой в середине сезона
Пиоли спасибо за все, но это невозможно смотреть, убожество, огромный привет руководству, которые фактически сорвали трансферы Санчеша и Ботмана.
Лаутаро заряжен, красавец) плюс ещё и повязку получил теперь)
Милан как Реал и Ливерпуль в этом сезоне. Просто сели физикой в середине сезона
Пиоли спасибо за все, но это невозможно смотреть, убожество, огромный привет руководству, которые фактически сорвали трансферы Санчеша и Ботмана.