Россия может сыграть в этом году на Азиатских играх

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вчера, 13:02

Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Китае.

Таким образом, это означает, что теоретически сборная России по футболу может выступить на этих Играх. Футбол является одной из дисциплин.

Отметим, что в розыгрыше принимают участие команды из игроков не старше 23 лет. Действующим победителем соревнований является Южная Корея.