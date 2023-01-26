Россия может сыграть в этом году на Азиатских играх

Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Китае.
Таким образом, это означает, что теоретически сборная России по футболу может выступить на этих Играх. Футбол является одной из дисциплин.
Отметим, что в розыгрыше принимают участие команды из игроков не старше 23 лет. Действующим победителем соревнований является Южная Корея.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
Что кинул он в краю родном?..
Что кинул он в краю родном?..
К огромному сожалению, обоих, уже нет с нами... Самая Светлая Память!!!!!!!
К огромному сожалению, обоих, уже нет с нами... Самая Светлая Память!!!!!!!
Спасибо, Дружище, спасибо!!! Это- Александр Иванович Максименков, наш знаменитый динамовец, один из самых техничных футболистов советского футбола!!! Человек, сделавший для нашего многострадального клуба очень и очень многое!!!
Аватар А.Максименкова, помог сделать мне, мой Большой многолетний Друг и СораДник, Ваня (Станишник), за что, я ему- бесконечно Благодарен!!!
Спасибо, Дружище, спасибо!!! Это- Александр Иванович Максименков, наш знаменитый динамовец, один из самых техничных футболистов советского футбола!!! Человек, сделавший для нашего многострадального клуба очень и очень многое!!!
Аватар А.Максименкова, помог сделать мне, мой Большой многолетний Друг и СораДник, Ваня (Станишник), за что, я ему- бесконечно Благодарен!!!
Мой троллинг про Аргентину-78 всерьёз не воспринимай- это добрый троллинг.
Также, благодарю моего старого друга Сергеича, и болельщика Зенита с аватаром В.Боаша!!! Спасибо, Друзья!!!
Мой троллинг про Аргентину-78 всерьёз не воспринимай- это добрый троллинг.
Также, благодарю моего старого друга Сергеича, и болельщика Зенита с аватаром В.Боаша!!! Спасибо, Друзья!!!