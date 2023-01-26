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Россия может сыграть в этом году на Азиатских играх

вчера, 13:02

Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Китае.

Таким образом, это означает, что теоретически сборная России по футболу может выступить на этих Играх. Футбол является одной из дисциплин.

Отметим, что в розыгрыше принимают участие команды из игроков не старше 23 лет. Действующим победителем соревнований является Южная Корея.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:50
Отправил снова. Надеюсь на ответ.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:31
Готово! Спасибо, Анатолий!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:26
No problem. My mail kanav67@ ya.ru , or anatoly.kand@ gmail.com. С удовольствием пообщаемся, тем более есть о чем
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:12
Анатолий, могли бы пообщаться по электронке. Вопрос- как Вам передать. Здесь не хочется...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:23, ред.
Плюсую Вам, Анатолий!!! Макс (Максименков), играл, в той, нашей золотой команде-76!!! Та команда, мне дорога и по сей день, а многие игры чемпионата 1977 и кубка, которые тогда транслировали- до сих пор в памяти и даже комментаторы тех матчей!!! Неговоря уже о том количестве газет- "Футбол-Хоккей", "Советский Спорт" и конечно "Комсомольская Правда", в которой был опубликован огромный отчёт о матче Кубка Сезона с фотографиями и интервью футболистов, и тренеров- берегу до сих пор!!!!!!! Имею, также, значки футбольных клубов СССР!!! Вобщем, есть что вспомнить!!! Ну, а, возможность, общаться с нашими замечательными ветеранами- стоит для меня, в особом Ряду!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:07
Огромное спасибо. Футбол и возможность общения на эту тему одна из отдушин и радостей в наше время. Я много лет очень серьезно и внимательно следил за футболом, причем не только за своим клубом, но и всеми ведущими клубами СССР, что помню ведущих игроков практически всех московских команд, Динамо Киев и Тбилиси, Арарата, Пахтакора, Нефтчи и Зенита. К сожалению хронология стирается в памяти того, что касается других команда. Я прекрасно помню динамовцев разных поколений от Яшина, Крижевского, Кесарева, Кузнецова, Царева, а потом Еврюжихина, Численко, ну и конечно Добрика - Игоря Добровольского. Но с кем из них играли Максименков и Минаев уже не помню. Тоже самое могу рассказать и о Спартаке, Торпедо, Динамо Киев , Тбилиси и др. Воспоминания это большая радость.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:26
Замечательный Девиз- наш, советский!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
МИР! МАЙ! ДРУЖБА!
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:08
Очень рад, Юрий, что мы нашли общий язык!!! Со всем, сказанным Вами- полностью согласен и поддерживаю!!!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
И все-таки, несмотря на определенные трудности, ЦСКА не стоит на месте- двигается вперед! Могу, только пожелать легендарной команде "Лейтенантов" больших побед и новых свершений!!! А Вам, Уважаемый Анатолий- жизненных сил и долголетия!!! Вы- один из старейших пользователей Соккера!!! Респект Вам, Анатолий!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:00
ВТБ -это госструктура, многое зависит от Костина, но он не фанат ф отличие от Миллера. А ЦСКА в те годы был реально частный клуб и жил на деньги Гинера и Абрамовича. А потом Абрамович продал Синбефть Газпрому , Гинер начал строить стадион, не потянул, влез в долги, да и санкции 08 т 14 годов подкосили и сейчас с деньгами туговато. А у Гинера всего осталось 23 % акций ЦСКА.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59
Неприязнь отходит на второй план, а обиды забываются, когда диалог ведётся в цивилизованном ключе. И если вы тогда дали адекватный комментарий, то почему я должен отказывать вам в поддержке ? Кроме того, я выше того, чтобы держать на кого-то обиду. Люди разные, и я всё понимаю.
Всего хорошего.
azkan
azkan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:21
Будут играть другие ведущие сборные Иран, Саудовская Аравия и Катар.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:14
У ВТБ деньги есть, но приобритений нет. Не представлю, как они собираются играть с такой ЦЗ, да и с одним Смоловым на острие. Я просто в шоке. И это- в Юбилейный сезон...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:09
Тогда Гинер был еще при деньгах, да и Абрамович через Сибнефть подкидывал. Потом все потихоньку ушло. А без больших денег сейчас трудновато всем, кроме....
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:58
Зачем всех голову морочить. Это невозможно. При первом возможности фифа поставить санкции ведущих сборний Азии.
pomor45
pomor45
вчера в 18:56
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:45
Нельзя без восторга не вспомнить ваш грозный, выдающийся, атакующий тандем Лав-Думбия, наводивший ужас на соперника!!! Я, всегда мечтал видеть в ДИНАМО игроков такого типа. Не статичных "столбов", как Кураньи, а именно таких как ваша пара форвардов!!!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:41
В ДИНАМО, Максименков дружил с А.Минаевым. У Максименкова, псевдоним был Граф, у Минаева Князь. После победы в Кубке Сезона-77, Минаеву, как лучшему игроку того матча, МВД подарил "Волгу". Оба футболиста жили в одном доме и на тренировки, и на игры ездили в машине Минаева.
К огромному сожалению, обоих, уже нет с нами... Самая Светлая Память!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:40
А я как пришел на этот сайт в 2007 году (16 лет назад), сразу сблизился с Эдуардом Григорьевичем Евстратенко ( Дед за ЦСКА) и он мне подарил аватарку Вагнера Лав, его в наше среде называли Ваня лучший. Так я 16-год и живу с ней. Кстати по возрасту я на этом сайте второй, после Деда.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:36
Если ещё никаких изменений не будет до осени...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36
Конечно я помню Сашу Максименкова. Прекрасный игрок, играл умно и красиво. Манерой мне отдаленно напоминал Игоря Нетто.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:21
Моё Глубочайшее Почтение Вам, Анатолий!!!
Спасибо, Дружище, спасибо!!! Это- Александр Иванович Максименков, наш знаменитый динамовец, один из самых техничных футболистов советского футбола!!! Человек, сделавший для нашего многострадального клуба очень и очень многое!!!
Аватар А.Максименкова, помог сделать мне, мой Большой многолетний Друг и СораДник, Ваня (Станишник), за что, я ему- бесконечно Благодарен!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:11
День добрый, Виктор! А я очень рад, что у Caprala появилась прекрасная аватарка! К своему стыду я не узнал, кто на ней. Но прошу сделать ссылку на преклонный возраст. Заранее спасибо!!
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:26
Юра, спешу высказать тебе мою благодарность за твою поддержку мне неделю назад!!! Это по мужски и достойно!!! Спасибо!!! Я добро помню!!!
Мой троллинг про Аргентину-78 всерьёз не воспринимай- это добрый троллинг.
Также, благодарю моего старого друга Сергеича, и болельщика Зенита с аватаром В.Боаша!!! Спасибо, Друзья!!!
протон
протон
вчера в 16:42
Конечно надо ехать. В условиях полной изоляции спортсменам будет глоток свежего воздуха.
112910415
112910415
вчера в 16:26
какой поворот неожиданный
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
Интересно, а Олимпийский комитет Азии заручился в этом вопросе поддержкой со стороны федераций "недружественных" нам стран, прежде чем приглашать нас ? Предположу, что нет. Последствия тогда можно предсказать: бойкот соревнований этими странами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 15:48
Не надо выдумывать глупости. Кто тебе такое сказал в Азии? Аксакал на базаре в Шимкенте. Казахстан 100% расположен в Азии, но является членом УЕФА и никого это не волнует. Совсем другой вопрос, что зачем нам туда, если даже и примут. то ги одна из ведущих команд АЗИИ (Япония, Австралия, Ю.Корея) с нами играть не будет.
adekvat
adekvat
вчера в 15:32
Почему нет думаю все соскучились по спорту.
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