«Енисей» потребует неустойку за отмену товарищеского матча с «Оцелулом»

Румынский клуб «Оцелул» отказался играть товарищеский матч против «Енисея». Главный тренер красноярской команды сообщил, что клуб будет требовать неустойку.

Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации — 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти. Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику.