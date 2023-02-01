Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2023

«Енисей» потребует неустойку за отмену товарищеского матча с «Оцелулом»

сегодня, 13:10

Румынский клуб «Оцелул» отказался играть товарищеский матч против «Енисея». Главный тренер красноярской команды Алексей Ивахов сообщил, что клуб будет требовать неустойку.

Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации — 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти. Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОбъявлены соперники сборной Германии по первым товарищеским матчам года
27 января
Россия может сыграть в этом году на Азиатских играх
26 января
ОфициальноУЕФА перенёс Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины
25 января
«Левски» отказался от матча со «Спартаком»
20 января
Вратарь МЮ Де Хеа раскритиковал календарь Премьер-Лиги
20 января
У сборной России будет 5 окон для матчей в 2023 году. Планируется 5 сборов
19 января
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:24

Ох с ними надо быть осторожными...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:17
Пример Спартака пошёл впрок...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 