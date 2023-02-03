Лучший бомбардир «Волгаря» перешёл в «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» объявила о трансфере нападающего «Волгаря» Ильи Стефановича.
По данным СМИ, сумма перехода составила 144 000 евро. Стефанович является лучшим бомбардиром «Волгаря» в нынешнем сезоне, забив 7 голов за 18 матчей в Первой лиге.
Пресс-служба «Торпедо» объявила о трансфере нападающего «Волгаря» Ильи Стефановича.
По данным СМИ, сумма перехода составила 144 000 евро. Стефанович является лучшим бомбардиром «Волгаря» в нынешнем сезоне, забив 7 голов за 18 матчей в Первой лиге.
Имея в планах моветон,
Не дали matrix333(су) "Квадригу",
Подняв истошный вопль и стон.
Меня сомненья допекали,
Я тщетно силился понять:
Как нашей глыбе вертикали
Чего-то там смогли не дать?
У нас ведь каждая дивчИна,
На грУдях с надписью "Порву..."
Вполне конкретному мужчине
Дала бы сразу наяву!
О, лидер! Плюй на сумасбродов!
Их феврале ты всех порвешь,
И Namuri, "обнявшИсь" с народом,
Призы у них ты заберешь!
Имея в планах моветон,
Не дали matrix333(су) "Квадригу",
Подняв истошный вопль и стон.
Меня сомненья допекали,
Я тщетно силился понять:
Как нашей глыбе вертикали
Чего-то там смогли не дать?
У нас ведь каждая дивчИна,
На грУдях с надписью "Порву..."
Вполне конкретному мужчине
Дала бы сразу наяву!
О, лидер! Плюй на сумасбродов!
Их феврале ты всех порвешь,
И Namuri, "обнявшИсь" с народом,
Призы у них ты заберешь!