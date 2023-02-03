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Лучший бомбардир «Волгаря» перешёл в «Торпедо»

сегодня, 17:38

Пресс-служба «Торпедо» объявила о трансфере нападающего «Волгаря» Ильи Стефановича.

По данным СМИ, сумма перехода составила 144 000 евро. Стефанович является лучшим бомбардиром «Волгаря» в нынешнем сезоне, забив 7 голов за 18 матчей в Первой лиге.

Лучший бомбардир «Волгаря» перешёл в «Торпедо»

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:22
Даже непонятно усилен е это или нет.
shlomo
shlomo ответ matrix333 (раскрыть)
сегодня в 18:12
Сплетя ужасную интригу,
Имея в планах моветон,
Не дали matrix333(су) "Квадригу",
Подняв истошный вопль и стон.

Меня сомненья допекали,
Я тщетно силился понять:
Как нашей глыбе вертикали
Чего-то там смогли не дать?

У нас ведь каждая дивчИна,
На грУдях с надписью "Порву..."
Вполне конкретному мужчине
Дала бы сразу наяву!

О, лидер! Плюй на сумасбродов!
Их феврале ты всех порвешь,
И Namuri, "обнявшИсь" с народом,
Призы у них ты заберешь!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:52
Отличный вариант для ФНЛ !)
112910415
112910415
сегодня в 17:50
пожалуй, Холанду этот парень уступает
Гость
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