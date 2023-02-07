В «Интере» подтвердили, что вели переговоры с Месси

Вице-президент «Интера» подтвердил, что миланский клуб вёл переговоры с , когда он покинул «Барселону» летом 2021 года.

Я был удивлен, когда он Месси покинул «Барселону». На самом деле мы не можем конкурировать с ПСЖ или клубами Премьер-Лиги в финансовом плане, но благодаря нашему взаимопониманию с Лео мы провели переговоры, когда у нас был шанс.