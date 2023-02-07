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В «Интере» подтвердили, что вели переговоры с Месси

сегодня, 16:47

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил, что миланский клуб вёл переговоры с Лионелем Месси, когда он покинул «Барселону» летом 2021 года.

Я был удивлен, когда он Месси покинул «Барселону». На самом деле мы не можем конкурировать с ПСЖ или клубами Премьер-Лиги в финансовом плане, но благодаря нашему взаимопониманию с Лео мы провели переговоры, когда у нас был шанс.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 16:54
Вы не забыли ,что когда в 2017 году Неймар ушёл из Барселоны,Меська сразу потребовал зарплату в 50 лямов,вот вам и Меська !!!А тут Роналду общеголял Меську,вот Меська и сходит с ума!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:53
Зачем ему этот интер...?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:53
Минутка юмора.
Заяц, у норы, кричит: -Х&ня выходи! Тишина. - Х&ня. выходи! Морда из норы: - Заяц, сколько раз говорить, я не х&ня, я выхухоль! Заяц: - Ну вот еще, буду я всякую х&ню на Вы называть
Гость
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