В «Интере» подтвердили, что вели переговоры с Месси

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подтвердил, что миланский клуб вёл переговоры с Лионелем Месси, когда он покинул «Барселону» летом 2021 года.
Я был удивлен, когда он Месси покинул «Барселону». На самом деле мы не можем конкурировать с ПСЖ или клубами Премьер-Лиги в финансовом плане, но благодаря нашему взаимопониманию с Лео мы провели переговоры, когда у нас был шанс.
Заяц, у норы, кричит: -Х&ня выходи! Тишина. - Х&ня. выходи! Морда из норы: - Заяц, сколько раз говорить, я не х&ня, я выхухоль! Заяц: - Ну вот еще, буду я всякую х&ню на Вы называть
Заяц, у норы, кричит: -Х&ня выходи! Тишина. - Х&ня. выходи! Морда из норы: - Заяц, сколько раз говорить, я не х&ня, я выхухоль! Заяц: - Ну вот еще, буду я всякую х&ню на Вы называть