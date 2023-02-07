Полузащитник «Барселоны» может стать одноклубником Роналду

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сегодня, 11:37

«Аль-Наср», за который выступает , хочет подписать полузащитника «Барселоны» .

По данным источника, команда из Саудовской Аравии предлагает хавбеку заработную плату в размере 18 млн евро за сезон без вычета налогов.

Бускетс ещё не принял окончательное решение о своём будущем. Он ждёт предложения от «Барселоны» о продлении контракта. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави хочет, что Серхио остался в команде на ещё один сезон.