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Полузащитник «Барселоны» может стать одноклубником Роналду

сегодня, 11:37

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, хочет подписать полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса.

По данным источника, команда из Саудовской Аравии предлагает хавбеку заработную плату в размере 18 млн евро за сезон без вычета налогов.

Бускетс ещё не принял окончательное решение о своём будущем. Он ждёт предложения от «Барселоны» о продлении контракта. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави хочет, что Серхио остался в команде на ещё один сезон.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 12:01
Ну можно и Роналду ради Бускетса. От Бускетса на поле пользы в разы больше. Но в медиа пространстве конечно наоборот.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:57
Судя по анонсам, там уже пол старой гвардии из Европы играет....:))) Деньги не пахнут. Солидная прибавка к пенсии.... ФК "Староверы & Криш"....
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 11:55
Да у них же лимит.
Пришлось выкинуть Абубакара, ради Роналду..
Теперь кого?
5yduc4kn9246
5yduc4kn9246
сегодня в 11:42
В игровом плане он ничего из себя не представляет.
Гость
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