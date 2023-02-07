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ПСЖ вступил в борьбу за подписание полузащитника «Манчестер Сити»

сегодня, 08:22

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может вернуться во Францию, где он уже выступал в составе «Монако».

Португалец ищет новый вызов, поэтому хочет покинуть манчестерский клуб. В подписании игрока заинтересован ПСЖ.

Чтобы оформить переход Силвы, парижанам нужно выиграть конкуренцию у «Барселоны».

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 09:03
Увлекательное чтиво, оказывается, конкурс прогнозов. Признаться честно, подсел каждый день перед сном читать сию рубрику, и сон после этого как-то приятнее. Спасибо за это всем пишущим здесь. Одно лишь пожелание: букву "я" выучил уже наизусть, если можно, в будущем, ввести в наиболее часто употребляемые слова что-то другое.

Всем удачи в вашем любимом конкурсе и только побед. И не забывайте, уважаемые друзья, что "я" - всего лишь последняя буква алфавита.
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4c9brnn6y7bk
сегодня в 09:00
Шальное нефтебабло продолжает жечь арабскую ляжку
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:28
Прям нарасхват игрок. хороший видимо)) пожелаем удачи
Гость
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