Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может вернуться во Францию, где он уже выступал в составе «Монако».
Португалец ищет новый вызов, поэтому хочет покинуть манчестерский клуб. В подписании игрока заинтересован ПСЖ.
Чтобы оформить переход Силвы, парижанам нужно выиграть конкуренцию у «Барселоны».
Всем удачи в вашем любимом конкурсе и только побед. И не забывайте, уважаемые друзья, что "я" - всего лишь последняя буква алфавита.
Всем удачи в вашем любимом конкурсе и только побед. И не забывайте, уважаемые друзья, что "я" - всего лишь последняя буква алфавита.