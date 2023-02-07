ПСЖ вступил в борьбу за подписание полузащитника «Манчестер Сити»

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сегодня, 08:22

Полузащитник «Манчестер Сити» может вернуться во Францию, где он уже выступал в составе «Монако».

Португалец ищет новый вызов, поэтому хочет покинуть манчестерский клуб. В подписании игрока заинтересован ПСЖ .

Чтобы оформить переход Силвы, парижанам нужно выиграть конкуренцию у «Барселоны».