Лучший бомбардир Серии А, кот в мешке из Португалии и лидер сборной Англии. МЮ – в поиске форварда

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сегодня, 14:52

У каждого варианта свои риски.

Наиболее актуальная проблема для «Манчестер Юнайтед» в последнее время – поиск центрального нападающего. От Роналду в этом сезоне было больше вреда, чем пользы, с ним распрощались. Рэшфорд хорош на острие, но настолько же необходим на левом фланге. Дошло до того, что «манкунианцы», упустив Коди Гакпо, решились на временное решение – Вута Вегхорста. Но вопрос об элитном страйкере не снимается. Рассказываем, из кого «красные дьяволы» будут выбирать предстоящим летом.

Размышляют над выкупом голландца

Вут пришел после того, как боссы МЮ не нашли свободных средств на еще один топ-трансфер (Гакпо перехватил «Ливерпуль»). С момента подписания контракта нападающий выходил в стартовом составе во всех шести матчах. Отличился пока только раз – забил «Ноттингему» в Кубке Лиги. Его статистика не поражает – Вегхорст почти не бьет по воротам, выключен из игровых взаимодействий (да, он форвард, но в этом амплуа голландец не приносит пользы).

По последним данным, руководство клуба рассматривает возможность выкупа футболиста у «Бернли» в межсезонье – «красные дьяволы» довольны тем, что Вегхорст быстро адаптировался к условиям в «Ман Юнайтед», и впечатлены его профессионализмом.

Однако полноценный трансфер Вута – конфликт интересов. Если английский гранд готов отказаться от поиска элитного исполнителя и направлять игру в финальной трети через Рэшфорда (как это происходит сейчас), тогда такой шаг не будет ошибкой. Если же намерены найти топ-игрока, то стоит сконцентрироваться на других кандидатурах – голландец в свои 30 лет переучиться не сможет.

Осимхен подходит по статусу, но придется потратиться

Учитывая значимость нигерийца для «Наполи» и закрепившийся за «Юнайтед» статус толстосумов, сумма сделки будет космической.

Прямо сейчас Виктор – лучший бомбардир клуба и Серии А. Он проводит третий сезон в неаполитанском коллективе – сама команда осваивается в ранге лидера, борется за продвижение в плей-офф ЛЧ и уже готова взять чемпионство в национальном первенстве. Стоит ли менять такие условия ради кризисного клуба – большой вопрос.

Всё сводится к тому, готовы ли «манкунианцы» пойти на условия итальянского гранда – боссы «Наполи» на фоне космической сделки «Челси» по Михаилу Мудрику хотят выставить ценник за Осимхена в 150 миллионов евро. К тому же бороться за игрока, по слухам, придется с «Реалом» – это гремучая смесь для ценообразования.

Есть Кейн, но «Тоттенхэм» не хочет отдавать его конкурентам

Контракт англичанина со «шпорами» истекает летом 2024 года, так что лондонцы еще могут повлиять на то, где он окажется. К тому же из-за истекающего срока соглашения сумма компенсации за Харри может оказаться незначительной.

Правда, есть некоторые факторы риска. Прежде всего, позиция футболиста по своему будущему в команде – по сообщениям СМИ , он готов к переговорам о продолжении сотрудничества. Кейн хочет играть в АПЛ – это условие выполняет и «Юнайтед».

Но сам «Тоттенхэм» не намерен отдавать своего главного бомбардира конкурентам – если и зайдет речь о продаже англичанина, то переговоры будут вести с командами из других лиг. И такие предложения, по слухам, у «шпор» есть. За ситуацией следит «Бавария» — мюнхенцы настроены оптимистично, поскольку контракт Харри до сих пор не продлен, а сами лондонцы согласны лишь на его продажу в другой чемпионат.

Гонсалу Рамуш – очередной кот в мешке

Как и Жоау Фелиш или Дарвин Нуньес, 21-летний нападающий по-настоящему сверкнул лишь раз – когда отобрал место в старте сборной Португалии у Криштиану Роналду и оформил хет-трик плюс ассист в матче со Швейцарией.

В родном чемпионате он только выходит на топ-уровень – сейчас в его активе 12 мячей после 16 туров. Вспомнить того же Фелиша – «Атлетико» решил выложить за него 100+ млн евро при том, что футболист провел единственный сезон на взрослом уровне и забил 15 голов в чемпионате 2018/19. И все это затем, чтобы в дальнейшем Жоау проиграл конкуренцию Гризманну и ушел в аренду.

Однако в подписании Рамуша лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» — вспоминая летние трансферы, этот фактор имеет большое значение.

Талант Гонсалу отрицать не стоит – вопрос к его готовности заиграть на топ-уровне. В АПЛ высокие скорости и самый плотный календарь. Не все готовы к таким условиям.

Кудуса продвигает тен Хаг

Голландский менеджер два сезона работал с Мохаммедом в «Аяксе» и, по слухам, готов позвать его к себе (как Мартинеса и Антони).

Ганец знаком с требованиями Эрика, и это играет ему на руку – но в качестве центрального нападающего у него очень мало опыта. Изначально футболист выступал на позиции центрального полузащитника. Тен Хаг постепенно поднимал его выше – и лишь сейчас Кудус переместился на острие. Для довольно результативного чемпионата Нидерландов показатели Кудуса в текущем сезоне довольно скромные. Он вышел на поле в 19 играх, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Так что неизвестно, станет ли он забивать в «Юнайтед» — с тем же успехом «манкунианцы» могут закрепить позицию нападающего за Маркусом Рэшфордом и подыскать левого вингера. Да и вариант с Осимхеном хоть и дороже, зато надежнее.