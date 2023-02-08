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Иско может присоединиться в Греции к бывшим партнёрам по «Реалу»

сегодня, 08:53

Полузащитник Иско продолжает поиски нового варианта продолжения карьеры.

Как сообщает Todofichajes, испанец отклонил предложение турецкого «Коньяспора», продолжая надеяться на переход в «Эвертон», но у английского клуба есть сомнения по поводу этого трансфера.

Также игроком и его агентом Жорже Мендешем рассматриваются другие направления, одним из которых является греческий «Олимпиакос». За клуб из Пирея выступают бывшие партнёры Иско по «Реалу» Марсело и Хамес Родригес, которого в Грецию привёз как раз Мендеш. Тем не менее агент настаивает на переходе своего клиента в АПЛ.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 09:44
Почему бы и нет. В АПЛ еще ничего непонятно, а в Олимпиакосе хоть знакомые лица. Наверное это лучше бы было. Хотя, сами разберутся.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:06
В Локо там сейчас пенсионеров собирают.
4q3b4kvy77tk
4q3b4kvy77tk
сегодня в 09:04
Приятно на новом месте встретить старых кентов
Гость
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