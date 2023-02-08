Иско может присоединиться в Греции к бывшим партнёрам по «Реалу»

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сегодня, 08:53

Полузащитник продолжает поиски нового варианта продолжения карьеры.

Как сообщает Todofichajes, испанец отклонил предложение турецкого «Коньяспора», продолжая надеяться на переход в «Эвертон», но у английского клуба есть сомнения по поводу этого трансфера.