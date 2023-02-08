Иско может присоединиться в Греции к бывшим партнёрам по «Реалу»

Полузащитник Иско продолжает поиски нового варианта продолжения карьеры.
Как сообщает Todofichajes, испанец отклонил предложение турецкого «Коньяспора», продолжая надеяться на переход в «Эвертон», но у английского клуба есть сомнения по поводу этого трансфера.
Также игроком и его агентом Жорже Мендешем рассматриваются другие направления, одним из которых является греческий «Олимпиакос». За клуб из Пирея выступают бывшие партнёры Иско по «Реалу» Марсело и Хамес Родригес, которого в Грецию привёз как раз Мендеш. Тем не менее агент настаивает на переходе своего клиента в АПЛ.