Милинкович-Савич уйдёт в «Арсенал»

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сегодня, 21:54

Полузащитник может сменить клубную прописку.

Игрок, вероятно, перейдет из «Лацио» в «Арсенал». Футболиста уже относительно давно связывают с «канонирами». Прошлым летом лондонцы пытались его подписать, но Сергей решил остаться в Риме. Теперь же полузащитник хочет получить новый опыт в карьере. Его соглашение с римлянами действует до лета 2024 года, но уйти он хочет уже по окончании текущего сезона. «Арсенал» является приоритетным вариантом.