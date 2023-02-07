Милинкович-Савич уйдёт в «Арсенал»

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку.
Игрок, вероятно, перейдет из «Лацио» в «Арсенал». Футболиста уже относительно давно связывают с «канонирами». Прошлым летом лондонцы пытались его подписать, но Сергей решил остаться в Риме. Теперь же полузащитник хочет получить новый опыт в карьере. Его соглашение с римлянами действует до лета 2024 года, но уйти он хочет уже по окончании текущего сезона. «Арсенал» является приоритетным вариантом.
Что касается Сергея, то Арсенал действительно вел переговоры и с игроком и с Лацио, и если сам игрок вроде как был готов перейти в Арсенал, то вот вЛацио потребовали за сербр более ста млн €, что естественно не устроило Арсенал. Впринципе Савич был бы неплохой заменой для Джаки
Что касается Сергея, то Арсенал действительно вел переговоры и с игроком и с Лацио, и если сам игрок вроде как был готов перейти в Арсенал, то вот вЛацио потребовали за сербр более ста млн €, что естественно не устроило Арсенал. Впринципе Савич был бы неплохой заменой для Джаки