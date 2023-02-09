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Российско-немецкая компания может стать техническим спонсором РФС

сегодня, 09:48

По информации источника, спортивный бренд Jögel может стать техническим спонсором РФС.

Ранее Adidas был официальным техническим партнёром организации с 2008 года и эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных команд России по футболу, но в марте 2022 года немецкий бренд приостановил сотрудничество с федерацией. В конце года Российский футбольный союз объявил о поиске нового спонсора.

В январе 2023 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о расторжении контракта с Adidas. В числе потенциальных партнёров назывались три российские компании, а также азиатские.

По данным открытых источников, одним из вариантов является бренд Jögel. Компания была основана в Германии в 2015 году российскими и немецкими специалистами. Именно в экипировке этого бренда в последнее время выступает команда Медиалиги «Амкал».

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 13:03
Ну это точно не про деньги 💰 💰 💰, - о благотворительности !)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:39
Смотря какие деньги.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:11, ред.
Ну что - что, как говорится деньги 💰 💰 💰 не пахнут !)
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:03, ред.
Ну были же варианты с российскими партнерами, да хоть даже с азиатским! Нет, мы выберем из враждебной нам страны))) они нам бан в футболе объявили, а мы с ними контракты заключаем. Сами себя не уважаем, это деградация или кретинизм какой-то уже.
yznjhye8cda5
yznjhye8cda5
сегодня в 09:51
Важно чтобы большие деньги были
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:50
Звучит как утопия (немецкая).
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