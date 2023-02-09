Российско-немецкая компания может стать техническим спонсором РФС

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сегодня, 09:48

По информации источника, спортивный бренд Jögel может стать техническим спонсором РФС .

Ранее Adidas был официальным техническим партнёром организации с 2008 года и эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных команд России по футболу, но в марте 2022 года немецкий бренд приостановил сотрудничество с федерацией. В конце года Российский футбольный союз объявил о поиске нового спонсора.

В январе 2023 года генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о расторжении контракта с Adidas. В числе потенциальных партнёров назывались три российские компании, а также азиатские.

По данным открытых источников, одним из вариантов является бренд Jögel. Компания была основана в Германии в 2015 году российскими и немецкими специалистами. Именно в экипировке этого бренда в последнее время выступает команда Медиалиги «Амкал».