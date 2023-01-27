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РФС отреагировал на предложение принять участие в Азиатских играх

вчера, 09:42

В службе коммуникаций РФС прокомментировали предложение Олимпийского совета Азии принять участие российским спортсменам в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).

Если от ОКР и Минспорта последуют решения по инициативе Олимпийского совета Азии, мы будем их обсуждать.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:13
неряшливо сформулировали !
если от начальства "последуют решения". то не "обсуждать" их будете, а исполнять в ту же секунду )
zooveterinar
zooveterinar ответ Shupshup (раскрыть)
вчера в 12:25
Конкретно имел ввиду футбол!!! Насчет других дисциплин в курсе!!
lotsman
lotsman
вчера в 11:53
Более 77% территории России находится в Азии. Можно, и нужно участвовать в Азиатских играх.
Minamino
Minamino
вчера в 11:12
Можно и там играть, это не беда, беда вообще не играть и идти ко дну.
протон
протон
вчера в 11:01
Если участвовать, не вступая в АФК, то почему нет? Вот и практика для сборной, о которой так много говорили.
Shupshup
Shupshup ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 10:50
Там очень много дисциплин будет не только футбол
drug01
drug01 ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 10:24
Лучше играть чем сидеть и ждать
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:59, ред.
Участие спортсменам,это необходимо,но дело в том,что наши чины не самостоятельны,в принятии такого решения,поэтому скорее всего,это мероприятие сойдет на нет!! Да и стаким футболом позорится,в азии?!!
ОПС
ОПС
вчера в 09:58
А чего обсуждать? Надо принимать. Хоть где то да поиграем.
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