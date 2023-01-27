РФС отреагировал на предложение принять участие в Азиатских играх

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вчера, 09:42

В службе коммуникаций РФС прокомментировали предложение Олимпийского совета Азии принять участие российским спортсменам в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета ( МОК ).

Если от ОКР и Минспорта последуют решения по инициативе Олимпийского совета Азии, мы будем их обсуждать.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.