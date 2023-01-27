РФС отреагировал на предложение принять участие в Азиатских играх

В службе коммуникаций РФС прокомментировали предложение Олимпийского совета Азии принять участие российским спортсменам в Азиатских играх при соблюдении условий Международного олимпийского комитета (МОК).
Если от ОКР и Минспорта последуют решения по инициативе Олимпийского совета Азии, мы будем их обсуждать.
Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.
если от начальства "последуют решения". то не "обсуждать" их будете, а исполнять в ту же секунду )
если от начальства "последуют решения". то не "обсуждать" их будете, а исполнять в ту же секунду )