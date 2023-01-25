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В РФС отреагировали на решение УЕФА перенести Суперкубок Европы из Казани

вчера, 20:20

В службе коммуникаций РФС прокомментировали решение УЕФА перенести матч за Суперкубок Европы из Казани в Афины.

Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту.

У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности.

В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:15
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:21
Пусть вернут наши взносы...в УЕФА...
220 швейцарских франков...
112910415
112910415
сегодня в 08:47
всё идёт по плану, короче
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:27
Надо же было что-то сказать по этому поводу.
minai
minai
вчера в 22:13
И это называется "реакция" ? Это называется "проглотили".
h78qeeytkj8b
h78qeeytkj8b
вчера в 21:34
Всё идёт по установке сверху, перемен ждать долго
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:31
И "нашим и вашим"...
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:14
Надо агрессивней быть, закрыть кислород
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:55
Правильно сказал А. Абдулов : страна непуганых идиотов !!!!!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 20:49
В каком месте сосредотачиваетесь?... Походу в пивной..
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:36
В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований .

Это выглядит примерно так !(
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:24
Здравствуйте. Да, такое может иметь место.
Гость
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