В РФС рассказали об итогах встречи с УЕФА

Служба коммуникаций РФС сделала заявление после встречи представителей организации с УЕФА по вопросу возвращения российских команд к международным соревнованиям.
Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.
Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале.
Забудьте на лет 20 евро арену.
В феврале будет новость , что на встрече договорились встретиться в марте.
Встретились, чтобы договориться о новой встрече...
да нет смысла туда ходить. просто деньги тратят на эти очные встречи. будут водить за нос и унижать и дальше.
Возможно это было так:
-Вам все ясно?
-Все.
-Когда все закончится звоните. Вот номер. До свидания.
-Большое спасибо. До свидания
Забудьте на лет 20 евро арену.
В феврале будет новость , что на встрече договорились встретиться в марте.
Встретились, чтобы договориться о новой встрече...
да нет смысла туда ходить. просто деньги тратят на эти очные встречи. будут водить за нос и унижать и дальше.
Возможно это было так:
-Вам все ясно?
-Все.
-Когда все закончится звоните. Вот номер. До свидания.
-Большое спасибо. До свидания
Наверное РФС хотела узнать условия возвращения российских команд в международные турниры, а Правительство РФ будет уже принимать решения и искать компромисс по данному вопросу.
По крайней мере, так должно быть, иначе вся эта встреча не имеет никакого значения.
Это будет смешно, если УЕФА заведомо знает, что РФС не сможет решить этот вопрос, но согласились к диалогу, а РФС ничего не может предложить и все же надеется что их вернут в еврокубки.
Наверное РФС хотела узнать условия возвращения российских команд в международные турниры, а Правительство РФ будет уже принимать решения и искать компромисс по данному вопросу.
По крайней мере, так должно быть, иначе вся эта встреча не имеет никакого значения.
Это будет смешно, если УЕФА заведомо знает, что РФС не сможет решить этот вопрос, но согласились к диалогу, а РФС ничего не может предложить и все же надеется что их вернут в еврокубки.