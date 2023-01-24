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В РФС рассказали об итогах встречи с УЕФА

вчера, 18:22

Служба коммуникаций РФС сделала заявление после встречи представителей организации с УЕФА по вопросу возвращения российских команд к международным соревнованиям.

Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале.

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Источник: matchtv.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:13
Ватсон, открою вам страшный секрет. Стоимость состава и бюджет клуба - это две большие разницы. Стоимость состава - это виртуальные деньги, которые называет трансмаркет, не учитывая банальную вещь. Реальная стоимость игрока - это , что за него дают, А на трансмаркете - то, что за него просят. Эти вещи отличаются в разы. А бюджет клуба - это реальные деньги, взятые из госбюджета. Причем ежегодно, в то время как состав команды формируется несколько лет. Не будьте наивным , Ватсон. Вы же не будете оспаривать истину, что Миллер тратит ежегодно около 300 млн евро на цацку не из своего кармана.?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Вы ошибаетесь....
В 2012/2013-м году состав был на полсотни миллионов дороже....чем нынешний "скромный"....
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 22:23
Непонятное название статьи. Как РФС может рассказать об итогах, если никаких итогов нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:00
Ватсон - это элементарно. Если бы у нас реально существовала бы уголовная ответственность за разворовывание бюджета, то пришлось бы строить десятки новых тюрем, а так даже Кресты знаменитые закрыли. Это первое. Второе. Сравните Ватсон бюджеты Зенита 2012-13 г.е. и 21-23 г. Вас эти цифры приятно удивят. Я не говорю про фонд зарплат, выросший в несколько раз. Просто Миллер стал понимать, что поток госденег в Зенит должен неуклонно расти - вот и чемпионства 4-х лет., вот и трансферный беспредел. вот и контракты по 6-7 млн евро. Откуда дровишки, Ватсон ? Из леса вестимо. Классический пир во время чумы за госсчет. И все же я не верю, что Вы, Ватсон такой наивный и это не понимаете.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:53
Это,все игра,куклы между собой встречаются,договариваются,согласовывают там,что-то,возможно коньяк пьют после этого!! А мнение самих кукловодов,конечно мы не узнаем,а если узнаем,то не скоро!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:29
Разворовывание госбюджета - уголовно наказуемое правонарушение....
Если бы ваши слова были правдой - то неминуемо последовало бы наказание виновных...
Как мне видится - все эти прибаутки про госбюджетность Зенита - лишь самоуспокоительные баллады ввиду неконкурентности чемпиону и гегемону...
Но ведь согласитесь...что в некоторые сезоны когда Зенит не становился чемпионом - никому не мешала его госбюджетность...
Может быть в клубах-конкурентах просто стали хуже работать???
Я не про последние пару сезонов...когда действительно стало трудно удержать мастеровитых легов...а в общем...
Ведь ещё недавно...с 2012 по 2018-й за 6 сезонов...Зенит становился чемпионом лишь однажды....и клубам конкурентам не мешала его бюджетность...
Сп62
Сп62
вчера в 21:27
Переговоры нужны. Как только закончится СВО, сразу же можно будет переходить к реальному возвращению наших клубов и сборной в европейские турниры.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:49
Хорошая была командировочка? Не на "панели"(в прямом и переносном смыслах)в Давосе встречались? Огласите состав "переговорщиков " с нашей стороны.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:29
А почему бы Миллеру не последовать примеру Галицкого и не доставлять эту местечковую радость за свой счет, т.е. из своего кармана? Это было бы достойно и вызывало бы уважение. А так это банальное разворовывание госбюджета, которое ПОКА не наказуемо по некоторым причинам, известным всем.
Figvam
Figvam
вчера в 20:28, ред.
Если в ближайшее время РФС не допустит к участию в российских турнирах команды Крыма и новых российских территорий Минюсту следует признать исполком РФС иноагентом с последующим роспуском этой общественной организации.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:20
Жалкие ж...лизы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:09
"Амбиции Миллера" как вы их называете приносят радость от побед в еврокубках...чемпионства...и пр. титулов...красивую большую всесезонную арену...радость поклонникам и пр..
Здесь же - какая то напраслина...
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:51
Ради чего встречаться каждый месяц ?
Что можно обсуждать ?
Сколько солдат поубивали ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:43
Это бюджет многократно меньше бюджета государства на ненужные . ради амбиций Миллера, покупки для Зенита. Хотя и то и другое безобразие.
протон
протон ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 19:25
"Это будет смешно, если УЕФА заведомо знает, что РФС не сможет решить этот вопрос" Вот тут и вся суть.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Вот интересно, а по какой причине отстранили российские команды от еврокубков и сборную России от участия в международных турнирах. Неужели РФС эти вопросы решает?
Наверное РФС хотела узнать условия возвращения российских команд в международные турниры, а Правительство РФ будет уже принимать решения и искать компромисс по данному вопросу.
По крайней мере, так должно быть, иначе вся эта встреча не имеет никакого значения.
Это будет смешно, если УЕФА заведомо знает, что РФС не сможет решить этот вопрос, но согласились к диалогу, а РФС ничего не может предложить и все же надеется что их вернут в еврокубки.
Loko57
Loko57
вчера в 19:10
Офигенный результат - продолжить контакты...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:03
Так и будут тянуть время - лыко мочало,начинай сначала.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:02
Лоховозы как обычно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:57
Каждый месяц будут встречаться....
Интересно было бы посмотреть на бюджет отпущенный на проведение этих бессмысленных "взаимодействий и контактов"...
La-Liga
La-Liga
вчера в 18:44
Некоторые здесь пишут, а что там с Азии? Австралия и Япония не пустят!
протон
протон
вчера в 18:40, ред.
Чем завершилась, чаепитием?
Забудьте на лет 20 евро арену.
В феврале будет новость , что на встрече договорились встретиться в марте.
Встретились, чтобы договориться о новой встрече...
да нет смысла туда ходить. просто деньги тратят на эти очные встречи. будут водить за нос и унижать и дальше.
Возможно это было так:
-Вам все ясно?
-Все.
-Когда все закончится звоните. Вот номер. До свидания.
-Большое спасибо. До свидания
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:37, ред.
Чиновники РФС, это позорище не имеющее чувство собственного достоинства и никакой гордости , пресмыкающие или в простонародии приспособленцы !(((
Трусость, это самосохронение слабого человека .
/ Хемингуэй / .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:32
В дискуссии УЕФА и РФС две стороны. Одну сторону можно назвать жуликом, другую дураком. При этом обе стороны заслуживают такой кликухи.
Boricku
Boricku
вчера в 18:29
У нас есть классные толантливые игроки. Хотити их на евро радуге 24, предлогайте условия.
.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:24
"Рога и копыта" причём с обеих сторон.
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