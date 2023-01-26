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РФС может потребовать компенсацию за перенос Суперкубка УЕФА из Казани

вчера, 16:28

Министерство спорта Татарстана и РФС на следующей неделе обсудят возможность обращения к руководству европейского футбола с целью получения компенсации за перенос матча за Суперкубок УЕФА 2023 года в Афины.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов:

Решение, пусть и не очень приятное, принято. Мы до последнего верили, что будет немного другой коленкор, надеялись, что проведем в Казани на нашей арене шикарный матч, но его отправили из спортивной столицы России в спортивную Мекку. Ребята как вернутся, выйдем на связь (представители РФС на этой неделе посетили штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне — прим.).

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Loko57
Loko57
вчера в 22:10
Мы много на что претендуем, но мало чего получаем!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:24
А решаться ли против ветра?
pomor45
pomor45
вчера в 19:30
Коленкор такой, что РФС дверь в штаб-квартиру закроют. Их только природная европейская жадность удерживает, наши взносы. Надо им ручкой помахать, а не прогибаться, уплачивая взносы, будто они нашим детям, хотя бы, не нужнее будут.
Boricku
Boricku
вчера в 19:10
Если захотят что бы толантливые футболлизты из рфс играли в их радужных турнирах, придётся зоплатить компенсацию и Казани, и Спартаку и сборной. Иначе - в Азию
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:15
РФС может потребовать компенсацию за перенос Суперкубка УЕФА из Казани, а УЕФА скажет: иди ты...
adekvat
adekvat ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:10
Есть такая проблема.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:42
Да и пусть выпоачевают неустойку.
shlomo
shlomo
вчера в 17:25
Можно даже и не суетиться.... ответ очевиден
k56t6eac4qs2
k56t6eac4qs2 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 17:14
Но какой будет результат???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:13
Тут хоть проси, хоть не проси. А результат будет один: не дадут ничего.
протон
протон
вчера в 17:03
Создавать 500 аккаунтов и играть на фарт тут анализ не нужен. Человек, который с огромными усилиями набирает баллы и видит это, то бросает играть в группе, так как не видит дальнейшего смысла играть. Это минус актив на ленте новостей, так как комментариев будет мало. Смысл играть, когда все группы почти заняты одним клоном человека? Стимула у многих не будет играть. В одной группе по 15 клонов, и каждые три на первых местах. Как играть? У меня нет возможности создавать по 500 аккаунтов.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:00
Найдутся куча причин чтобы не платить эту самую компенсацию
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:44
Требовать нужно обязательно.
Сварожич
Сварожич
вчера в 16:37
3 магнитофона,3кинокамеры заграничных ,3 портсигара отечественных, куртка замшевая, тоже три.(с)...Считайте все по максимуму. Негодяев надо выпотрошить, как следует.... и пусть еще и Питеру за финал ЛЧ вернут...

Пи.Си. В Басманный обращайтесь, вон там точно присудят компенсацию....
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:30
Потребовать она может и даже ножкой топнуть - будет ли прок с этого.
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