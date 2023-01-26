РФС может потребовать компенсацию за перенос Суперкубка УЕФА из Казани

Министерство спорта Татарстана и РФС на следующей неделе обсудят возможность обращения к руководству европейского футбола с целью получения компенсации за перенос матча за Суперкубок УЕФА 2023 года в Афины.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов:
Решение, пусть и не очень приятное, принято. Мы до последнего верили, что будет немного другой коленкор, надеялись, что проведем в Казани на нашей арене шикарный матч, но его отправили из спортивной столицы России в спортивную Мекку. Ребята как вернутся, выйдем на связь (представители РФС на этой неделе посетили штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне — прим.).