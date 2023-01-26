РФС может потребовать компенсацию за перенос Суперкубка УЕФА из Казани

Министерство спорта Татарстана и РФС на следующей неделе обсудят возможность обращения к руководству европейского футбола с целью получения компенсации за перенос матча за Суперкубок УЕФА 2023 года в Афины.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов: