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Делегация от России присутствовала на исполкоме АФК

вчера, 23:34

На заседании исполкома Азиатской конфедерации футбола (АФК), которое состоялось в Бахрейне 1 февраля, находилась делегация из России.

Сообщается, что в зале среди гостей находились президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и Алексей Сорокин, который ранее руководил оргкомитетами чемпионата мира 2018, чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге и финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который изначально должна была принять Северная столица.

Нет информации о том, связан ли этот визит с возможным переходом РФС в АФК.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:26
Просто прокатились зимой в теплую страну за счет бюджета.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:36
Если Американцы и летали на Луну, то там, не нашли Невть и Газ, а значит Деморатия там не нужна!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:33
Почву прощупывают , умники . Проверено , МИН НЕТ !!! Есть колючая проволока в виде Кореи ,Японии и Австралии . Но это ,так ,паутина !!! )))))))))))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:28, ред.
Треть Сирии незаконно оккупирована Америкой где ежедневно тырят нефть, где санкции или это Другое, ах да не правильно самим на себя санкции накладывать А как же Олимпиада под нейтральным флангом без гимна или конилии без хозяина безмолвны, словно Видар из Асгарда?!!!))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:25, ред.
Хватит яйца тянуть за кота, нужно решать ещё в вчера Евразия это не Европа и не Азия тут свой путь пока думаете в Азии додумайте
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:22
"Фигаро тут , фигаро там"! Нет на двух стульях не получится. Табуретка какая ни будь кривоногая досталась бы и то хлеб.
Гость
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