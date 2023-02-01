Делегация от России присутствовала на исполкоме АФК

На заседании исполкома Азиатской конфедерации футбола (АФК), которое состоялось в Бахрейне 1 февраля, находилась делегация из России.
Сообщается, что в зале среди гостей находились президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и Алексей Сорокин, который ранее руководил оргкомитетами чемпионата мира 2018, чемпионата Европы 2020 в Санкт-Петербурге и финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022, который изначально должна была принять Северная столица.
Нет информации о том, связан ли этот визит с возможным переходом РФС в АФК.