Легенда «Реала» может сменить Анчелотти на посту тренера мадридского клуба

Главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес может возглавить «Реал».
Руководство мадридского клуба высоко ценит работу, которую 45-летний специалист проделывает в молодёжной команде «сливочных». Боссы «Реала» готовы рассмотреть вариант с назначением Рауля на должность наставника основной команды.
Рауль в последние недели отклонил предложения от нескольких команд Ла Лиги, а также отказал «Лидсу».
А ставить на «авось получится» не по-королевски. У Реала должны быть только лучшие футболисты и тренеры в мире. Статус того требует.
Очень хотелось бы видеть Тухеля в Реале, человек с тактикой и со своим интересным футболом, но к сожалению в Реале нужна гибкость к руководству, Пересу важен не только футбол и результаты.
А ставить на «авось получится» не по-королевски. У Реала должны быть только лучшие футболисты и тренеры в мире. Статус того требует.
Очень хотелось бы видеть Тухеля в Реале, человек с тактикой и со своим интересным футболом, но к сожалению в Реале нужна гибкость к руководству, Пересу важен не только футбол и результаты.