Легенда «Реала» может сменить Анчелотти на посту тренера мадридского клуба

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сегодня, 00:02

Главный тренер «Кастильи» может возглавить «Реал».

Руководство мадридского клуба высоко ценит работу, которую 45-летний специалист проделывает в молодёжной команде «сливочных». Боссы «Реала» готовы рассмотреть вариант с назначением Рауля на должность наставника основной команды.

Рауль в последние недели отклонил предложения от нескольких команд Ла Лиги, а также отказал «Лидсу».