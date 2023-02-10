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Легенда «Реала» может сменить Анчелотти на посту тренера мадридского клуба

сегодня, 00:02

Главный тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес может возглавить «Реал».

Руководство мадридского клуба высоко ценит работу, которую 45-летний специалист проделывает в молодёжной команде «сливочных». Боссы «Реала» готовы рассмотреть вариант с назначением Рауля на должность наставника основной команды.

Рауль в последние недели отклонил предложения от нескольких команд Ла Лиги, а также отказал «Лидсу».

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Все комментарии
x3q8eqyemsxy
x3q8eqyemsxy ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:40
Хороший футболист это не значит хороший тренер
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 00:34
Не сыроват ли будет для основной команды Реала?
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:28, ред.
Когда-то Атлетико в Рауля не поверил!
Ведь первые футбольные шаги Рауль начинал именно у матрасников!
протон
протон
сегодня в 00:24
Хорошо бы Раулю до основы Реала команду уровня середины таблицы Ла Лиги потренировать. Всё-таки состоявшиеся звёзды и молодёжь немного разного подхода требуют.
А ставить на «авось получится» не по-королевски. У Реала должны быть только лучшие футболисты и тренеры в мире. Статус того требует.
Очень хотелось бы видеть Тухеля в Реале, человек с тактикой и со своим интересным футболом, но к сожалению в Реале нужна гибкость к руководству, Пересу важен не только футбол и результаты.
Capral
Capral
сегодня в 00:21
Рауль- замечательный в прошлом футболист, но тренера Рауля, пока не знаю. Не рановато ли, ГТ Реала?
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:21
Интересно будет понаблюдать за его работой в основной команде маргариновых!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:10
Неужели Перес из принципа не позовет Зидана?
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