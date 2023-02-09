Анчелотти или Моуриньо могут возглавить сборную Бразилии

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сегодня, 18:32

Главный тренер «Реала» может возглавить сборную Бразилии.

По данным источника, Бразильская конфедерация футбола готова пригласить итальянского специалиста в июне этого года. Через посредников представители сборной Бразилии узнали, что Анчелотти открыт к варианту работы с «селесао». Карло захотел попробовать свои силы в сборной Бразилии из-за хороших отношений с бразильскими игроками «Реала» — , , и , который летом 2022-го перешёл в МЮ .

Если Бразильской конфедерации не удастся договориться с мадридским клубом, будет рассмотрен вариант с назначением из «Ромы» или из «Фенербахче».