Анчелотти или Моуриньо могут возглавить сборную Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.
По данным источника, Бразильская конфедерация футбола готова пригласить итальянского специалиста в июне этого года. Через посредников представители сборной Бразилии узнали, что Анчелотти открыт к варианту работы с «селесао». Карло захотел попробовать свои силы в сборной Бразилии из-за хороших отношений с бразильскими игроками «Реала» — Винисиусом Жуниором, Родриго Силвой, Эдером Милитао и Каземиро, который летом 2022-го перешёл в МЮ.
Если Бразильской конфедерации не удастся договориться с мадридским клубом, будет рассмотрен вариант с назначением Жозе Моуриньо из «Ромы» или Жорже Жезуша из «Фенербахче».
Ничего себе. Обычно болею за европейские сборные, но если тут срастётся то за Папу Карло притоплю на следующем ЧМ... НО...на мой не профессиональный взгляд, лучший вариант для бразильцев - это Жезуш: европеец, который умеет выстраивать игру, да ещё и знакомый со спецификой Бразилии, бравший там титулы. Да и к игрокам он почти всегда подход находит, что тоже очень важно для сборной. Моур уже давно едет с ярмарки, а папа Карло ещё не сказал своего последнего слова в Реале.
Ничего себе. Обычно болею за европейские сборные, но если тут срастётся то за Папу Карло притоплю на следующем ЧМ... НО...на мой не профессиональный взгляд, лучший вариант для бразильцев - это Жезуш: европеец, который умеет выстраивать игру, да ещё и знакомый со спецификой Бразилии, бравший там титулы. Да и к игрокам он почти всегда подход находит, что тоже очень важно для сборной. Моур уже давно едет с ярмарки, а папа Карло ещё не сказал своего последнего слова в Реале.