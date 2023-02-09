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Анчелотти или Моуриньо могут возглавить сборную Бразилии

сегодня, 18:32

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

По данным источника, Бразильская конфедерация футбола готова пригласить итальянского специалиста в июне этого года. Через посредников представители сборной Бразилии узнали, что Анчелотти открыт к варианту работы с «селесао». Карло захотел попробовать свои силы в сборной Бразилии из-за хороших отношений с бразильскими игроками «Реала» — Винисиусом Жуниором, Родриго Силвой, Эдером Милитао и Каземиро, который летом 2022-го перешёл в МЮ.

Если Бразильской конфедерации не удастся договориться с мадридским клубом, будет рассмотрен вариант с назначением Жозе Моуриньо из «Ромы» или Жорже Жезуша из «Фенербахче».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:45, ред.
Всё верно, но мы же говорим о том, кто сейчас способен возглавить Бразилию и непросто возглавить, но еще и подойти ей по стилю. Прошлое осталось в прошлом- безвозвратно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:19
...."Анчелотти- итальянец, и тоже, не очень любит бежать безоглядно в атаку, но, вспоминая его блистательный Милан в нулевых,..." Но ведь в нулевых и Жозе блистал, начиная с Барселоны, включая Бенфику и завершая Порту..."
Как говорится "все они когда то были рысаками и Карло, и Жозе", но врем неумолимо.
Capral
Capral
сегодня в 19:44, ред.
Достаточно вспомнить, как в Милане у Анчелотти блистательно играли бразильцы Кафу и Кака!!!
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 19:39
Анчелотти гармонично сочетает в своей работе атакующий и дисциплинированный футбол, что и показала его работа в Милане. Он умеет находить таланты и грамотно их использовать. В его командах, каждый играет на своем месте. А определенные неудачи бывают у всех. Великий Бесков стал известным тренером не в родном ДИНАМО, а в извечном сопернике Спартаке. Пути Господни неисповедимы.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:27
Автобусник Маур со своим тягомотным футболом в сборной Бразилии? Как-то совсем не вяжется! Да и папа Карло в последнее время очень нестабилен. Его Реал лихорадит, наверное, итальянец сдаёт в силу возраста. Возможно, португалец Жезуш больше подошёл бы бразильцам, но его возраст тоже смущает. Неужели нельзя найти кого-нибудь помоложе, лет до 60 и с опытом?
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 19:17
На мой взгляд- Спалетти, Тухель или Гвардиола. Итальянец и испанец- приверженцы атакующей, комбинационной игры. Тухель, несмотря на своё немецкое происхождение- не подвластен традиционному немецкому прагматизму, отсутствию фантазии и креатива. Его работа в ПСЖ мне очень понравилась и показала, что все-таки не все немцы бездушные тренеры...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:02
А какого плана тренер подойдёт лучше всего, по Вашему мнению?
Capral
Capral
сегодня в 18:57
И тот и другой не очень подходят, но Маур- точно не подойдёт, с его тягучим, нудным футболом. Анчелотти- итальянец, и тоже, не очень любит бежать безоглядно в атаку, но, вспоминая его блистательный Милан в нулевых, можно представить, что с ним- Бразилия не пропадет!!! Если он возглавит бразов- поболею за него, обязательно!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:44
А они знают, что они претенденты?...:)))

Ничего себе. Обычно болею за европейские сборные, но если тут срастётся то за Папу Карло притоплю на следующем ЧМ... НО...на мой не профессиональный взгляд, лучший вариант для бразильцев - это Жезуш: европеец, который умеет выстраивать игру, да ещё и знакомый со спецификой Бразилии, бравший там титулы. Да и к игрокам он почти всегда подход находит, что тоже очень важно для сборной. Моур уже давно едет с ярмарки, а папа Карло ещё не сказал своего последнего слова в Реале.
протон
протон
сегодня в 18:42
Байкал. Не столь важно, как человек побеждает с одного аккаунта, ставит на высокие кефы или на низкие. Нужно уметь признавать поражения и за проигрыш поздравить победителя. Гор не в счет у него сейчас только в моей группе 8 аккаунтов. Играя со мной, нужно, что то сделать невероятное на фарт с высокими кефами или набор огромного количества баллов и рационально их выставлять анализируя каждую игру соперника. Это время труд я понимаю
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:42
Пусть лучше Маур,!
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