Руководство «Реала» может уволить Анчелотти после неудачного отрезка сезона .

Руководство «Реала» может уволить главного тренера клуба Карло Анчелотти.
По данным источника, после поражения в Суперкубке Испании против «Барселоны» и увеличения отставания от каталонского клуба в Ла Лиге до восьми очков боссы «сливочных» потеряли веру в итальянского специалиста. Кроме того, в мадридской команде неудовлетворены качеством футбола при Анчелотти.
Карло спокойно принимает эту ситуацию, зная позицию и требования руководства. Анчелотти понимает, что клуб должен исправить положение, а также закончить сезон, выиграв трофей. Иначе он будет уволен.
С одной стороны, нужно дать шанс разобраться Анчелотти, потом уже делать выводы... плюс трансферы нужны, в конце сезона думаю вся линия полузащиты закончит карьеру или уйдет зарабатывать, в защите не прям хорошо, в нападении тоже не все гладко, на одном Бензема не вывезти и данная практика показала это в матче с Барселоной и другими матчами....
С другой стороны, это новость из серии - парковщика у офиса Реала спросили, как думаете, уволят тренера, если чемпионат не выиграют? - Может и уволят.
Экстренная новость: по информации от источника, боссы Реала могут уволить тренера, если он не выиграет чемпионат....
Пи.Си. Если не ошибаюсь январь – традиционно плохой месяц для Реала, а тут еще и ЧМ недавно был...
С одной стороны, нужно дать шанс разобраться Анчелотти, потом уже делать выводы... плюс трансферы нужны, в конце сезона думаю вся линия полузащиты закончит карьеру или уйдет зарабатывать, в защите не прям хорошо, в нападении тоже не все гладко, на одном Бензема не вывезти и данная практика показала это в матче с Барселоной и другими матчами....
С другой стороны, это новость из серии - парковщика у офиса Реала спросили, как думаете, уволят тренера, если чемпионат не выиграют? - Может и уволят.
Экстренная новость: по информации от источника, боссы Реала могут уволить тренера, если он не выиграет чемпионат....
Пи.Си. Если не ошибаюсь январь – традиционно плохой месяц для Реала, а тут еще и ЧМ недавно был...