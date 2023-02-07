Руководство «Реала» может уволить Анчелотти после неудачного отрезка сезона .

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сегодня, 10:46

Руководство «Реала» может уволить главного тренера клуба .

По данным источника, после поражения в Суперкубке Испании против «Барселоны» и увеличения отставания от каталонского клуба в Ла Лиге до восьми очков боссы «сливочных» потеряли веру в итальянского специалиста. Кроме того, в мадридской команде неудовлетворены качеством футбола при Анчелотти.

Карло спокойно принимает эту ситуацию, зная позицию и требования руководства. Анчелотти понимает, что клуб должен исправить положение, а также закончить сезон, выиграв трофей. Иначе он будет уволен.