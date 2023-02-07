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Руководство «Реала» может уволить Анчелотти после неудачного отрезка сезона

сегодня, 10:46

Руководство «Реала» может уволить главного тренера клуба Карло Анчелотти.

По данным источника, после поражения в Суперкубке Испании против «Барселоны» и увеличения отставания от каталонского клуба в Ла Лиге до восьми очков боссы «сливочных» потеряли веру в итальянского специалиста. Кроме того, в мадридской команде неудовлетворены качеством футбола при Анчелотти.

Карло спокойно принимает эту ситуацию, зная позицию и требования руководства. Анчелотти понимает, что клуб должен исправить положение, а также закончить сезон, выиграв трофей. Иначе он будет уволен.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:36
Эх,были и у нас светлые времена,когда за второе место выгоняли будущих главных тренеров сборной!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:16
Руководство «Реала» может уволить Анчелотти после неудачного отрезка сезона .
Таковы реалии тренерской карьеры . Если ещё в прошлом сезоне Анчелотти выиграл с Реалом всё что только можно было , как внутри чемпионата Испании, так и Европейских просторах ЛЧ ! Папа Карло, это самый успешный и титулованный тренер в истории футбола . Единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, а также 4 кубка Лиги чемпионов. Но видимо всему приходит своё время. Но и то что сейчас команда находится не в том состоянии, чтобы выигрывать всё подряд как это было в прошлом сезоне, не только ведь проблема Анчелотти . Значит и менеджмент клуба, где-то что-то не доработали , время смены покалений и т.д . Команда, это не заводской конвейер , который может стабильно работать изо дня в день . На данный момент времени не только Реал находится в кризисе . Многие топ клубы сейчас переживают такой спад , Ливерпуль, Милан , Ювентус и т.д . И если сейчас все эти клубы будут увольнять этих топ тренеров , то кто сейчас может их сменить ??? Есть ли сейчас вообще те, кто сможет хоть как-то конкурировать с такими именами как Анчелотти, Клопп , Пиоли , Аллегри . А может просто сменить клубную прописку этим топ тренерам и попробовать себя в других реалиях ??! Вопрос конечно же спорный . А то что решат боссы клубов , скоро узнаем .
Cara Delevingne
Cara Delevingne
сегодня в 12:11
Как по мне, так в руководстве Реала самодуров хватает. И самый главный самодур вы сами знаете кто. Кто-то был куплен или хотя бы взят в аренду зимой? Нет. Тут два варианта. Первый - Карло сказал руководству, что усиление не требуется, обойдёмся теми, кто есть. Если так, то Карло сам виноват и увольнение логично. Второй вариант - Карло сказал, что требуется усиление в виде вот таких-то игроков. Руководство посмотрело, подумало, и решило, что и так справится тренер. Вот тут уже увольнение Карло будет лишним конечно. Не может команда как в ФИФЕ проводить все сезоны на одном уровне, это же блин не симулятор.
6788avt9pyed
6788avt9pyed
сегодня в 12:00
Никаких усилений не было, Странно что-то вообще требовать
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:59
От любви до ненависти один шаг.
И только Сергей Богданович стабильно клепает чемпионства.Вот на кого равняться нужно))
lotsman
lotsman
сегодня в 11:51
Стрелочник всегда виноват. Вместо того, чтобы помочь, поддержать его, создают нервную обстановку. От этого дела идут ещё хуже.
sova147
sova147 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 11:41
надо еще потерпеть
shlomo
shlomo
сегодня в 11:16
Ну уволить дело не хитрое... и сразу вопрос а кто Карло сможет равнозначно заменить????? И опять палка о двух концах....

С одной стороны, нужно дать шанс разобраться Анчелотти, потом уже делать выводы... плюс трансферы нужны, в конце сезона думаю вся линия полузащиты закончит карьеру или уйдет зарабатывать, в защите не прям хорошо, в нападении тоже не все гладко, на одном Бензема не вывезти и данная практика показала это в матче с Барселоной и другими матчами....

С другой стороны, это новость из серии - парковщика у офиса Реала спросили, как думаете, уволят тренера, если чемпионат не выиграют? - Может и уволят.
Экстренная новость: по информации от источника, боссы Реала могут уволить тренера, если он не выиграет чемпионат....

Пи.Си. Если не ошибаюсь январь – традиционно плохой месяц для Реала, а тут еще и ЧМ недавно был...
DXTK
DXTK
сегодня в 11:07, ред.
Анчелотти пришел выиграл ЛЧ, теперь может быть свободен....... придется деду возвращаться куда-нибудь в очередной Эвертон или пенсия.
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 10:53
А он и должен быть неудачный этот сезон. Потому как те кто приносил трофеи клубу уже стары и не могут на дистанции делать результат. Плюс кто-то покинул клуб, как например Каземиро. Тут смену поколений надо производить, а она быстро не происходит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:49
Пусть до конца сезона остаётся!
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