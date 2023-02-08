От «Челси» до «Атлетико». Оценки риска потери привычных участников ЛЧ

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вчера, 23:57

Статистики посчитали все вероятности.

Уже скоро возобновятся матчи Лиги чемпионов, наступает стадия плей-офф. И некоторые клубы, оказавшиеся на данном этапе турнира, могут вовсе не попасть в него на следующий сезон. Из 32 команд, которые выступали на групповой стадии в текущем сезоне, 19 представляли Большую пятерку чемпионатов: пять – Бундеслигу, четыре – АПЛ , Серию А и Ла Лигу, два – Лигу 1.

Рейтинговое агентство FiveThirtyEight посчитало, что из этих 19 участников шесть практически гарантированно сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Это «Бавария», «Барселона», «Реал», «Наполи», ПСЖ и «Манчестер Сити». Вероятность этого составляет 98 процентов. Еще у четырех клубов вероятность чуть ниже, но тоже высокая – 70 процентов и больше. Это «Интер», «Лейпциг», дортмундская «Боруссия» и «Марсель». У трех клубов шансов практически нет – 2 процента или меньше. Это «Байер», «Ювентус» и «Севилья».

Остается еще шесть команд в «подвешенном» состоянии. И о том, как сложится их судьба с точки зрения участия в будущем сезоне Лиги чемпионов, порассуждать особенно интересно. К тому же часть из них мы привыкли видеть как регулярных участников этого турнира.

«Челси»

Лондонцы занимают девятое место в АПЛ и отстают на десять очков от первой четверки. Шансы пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон, прямо скажем, невысоки. Агентство FiveThirtyEight рассчитало, что у «синих» есть 5-процентный шанс попасть в первую четверку АПЛ и такой же шанс выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Челси» интригует как долгосрочный проект, в который только на покупки новичков в этом сезоне вложили больше 600 миллионов евро. Причем многие из поступивших – игроки молодые, которые сейчас вряд ли принесут полную отдачу. «Синие» выглядят на данный момент сырой командой, которая как будто уже и не на результат в текущем сезоне заточена. Слишком много в нем потеряно и слишком долго выстраивать новое.

«Ливерпуль»

«Красные» в АПЛ занимают десятое место, отставая от первой четверки на 11 очков. Однако интересно посмотреть на разницу в оценке шансов на внутренней арене с «Челси», с которым «Ливерпуль» соседствует в таблице. FiveThirtyEight дает 15-процентную вероятность, что команда Юргена Клоппа все же сможет рвануть к первой четверке в АПЛ . Но всего 5 процентов на победу в Лиге чемпионов.

Многие показатели стали хуже, причем существенно. Но это и не удивляет, потому что прошлый сезон был проведен с точки зрения качества игры на высочайшем уровне. Сравниться с ним с учетом нарушения привычных связей в атаке, уже ставшими обыденными, травм и банальной усталости будет сложно.

От «Ливерпуля» и Клоппа все равно ждут если не чуда, то какого-то рывка, стабилизации на высоком уровне и прорыва. Несмотря на довольно чувствительные и болезненные поражения, в «красных» кто-то еще верит. И статистика предсказывает, что результаты непременно улучшатся, исходя из потенциала и качества игры, а также уровня исполнителей. Но хватит ли этого для места в первой четверке? Маловероятно.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» занимают пятое место в Премьер-Лиге, стоя на пороге первой четверки – отстают всего на одно очко. Интересно, что вероятность выигрыша Лиги чемпионов у «Тоттенхэма» такая же, как у «Челси» и «Ливерпуля» — 5 процентов, но гораздо выше шанс попасть в первую четверку – 37 процентов. И все же он не настолько высок, чтобы ждать этого непременно. Слишком нестабильны «шпоры» и слишком сильны конкуренты поблизости.

При этом у «Тоттенхэма» наметились улучшения в результатах и игре. Три победы подряд, включая очень стильную над «Манчестер Сити». Стал просыпаться Сон, а оборона начала наконец-то обретать надежность. Добавляет уверенности и тот факт, что шесть из следующих семи соперников «шпор» в АПЛ занимают 13-е место и ниже.

Но жизнь в Премьер-Лиге непроста. С одной стороны, провалились «Челси» и «Ливерпуль», с другой – улучшился «Манчестер Юнайтед», блеснул «Арсенал» и выскочил вперед «Ньюкасл». Статистически «шпоры» играют более-менее на уровне прошлого сезона, но это им ничего не гарантирует.

«Айнтрахт» (Франкфурт)

Эта немецкая команда ворвалась на арену с «большими ребятами» внезапно и пытается закрепиться на невероятно высоком для себя уровне. Сейчас «Айнтрахт» в Бундеслиге пятый с одним очком отставания от первой четверки. Шансы попасть в нее оцениваются в 45 процентов, а вот шанс выиграть Лигу чемпионов в нынешнем розыгрыше – всего 1 процент.

В отличие от предыдущих героев заметки, внутренние статистические показатели «Айнтрахта» выросли по сравнению с прошлым сезоном. Оно и не удивительно, поскольку команда попала в Лигу чемпионов с 11-го места в Бундеслиге – за счет выигрыша Лиги Европы. А сейчас близка к прямому попаданию. По голам за матч в прошлом сезоне в чемпионате «Айнтрахт» был 11-м, а теперь идет вторым, по разнице в ожидаемых голах поднялся с 12-го места на четвертое по xG – с 15-го на первое.

Однако в Германии в этом сезоне сильна конкуренция, и все оппоненты «Айнтрахта» после чемпионата мира выглядят прилично. И дортмундская «Боруссия», и «Лейпциг», и даже упрямый выскочка «Унион». Вроде бы «Айнтрахт» всего в пяти очках от лидирующей «Баварии», но лишь пятый и на одно очко опережает «Фрайбург».

«Милан»

Действующий чемпион Италии выглядит в нынешнем сезоне удручающе. Особенно в последнее время. «Россонери» занимают шестое место в Серии А, хотя от четвертого по очкам никак не отстают – только по дополнительным показателям. Там очень плотная борьба. FiveThirtyEight дает вероятность 50 процентов на то, что «Милан» сможет попасть в первую четверку в Серии А. Вот шансы на победу в нынешней ЛЧ крайне низки – 1 процент.

«Милан» растратил все, за счет чего сумел выиграть Серию А в прошлом сезоне. Команде не хватает концентрации, глубины состава, организованности. Беда и с ненадежной обороной, и с нерезультативной атакой. И все это ухудшается. В трех из четырех последних матчей они даже не забили, а xG составил всего 0,32, то есть команда даже почти ничего опасного не создала.

Так что пусть «Милан» и имеет хорошие шансы оказаться в первой четверке, это все благодаря относительно удачному старту сезона и штрафу «Ювентуса» в 15 очков. По текущей игре и тенденциям это худшая команда в данном списке.

«Атлетико»

«Матрасники» неожиданно не попали в плей-офф нынешней Лиги чемпионов, но в следующем розыгрыше скорее всего примут участие. FiveThirtyEight дают вероятность 59 процентов на то, что в Ла Лиге команда Диего Симеоне финиширует в первой четверке. Сейчас «Атлетико» как раз занимает четвертое место, опережая идущий пятым клуб на три очка.

Нельзя сказать, что «Атлетико» не ощущает проблем в нынешнем сезоне, но после чемпионата мира команда Симеоне явно прибавила. И даже разгрузка состава не помешала улучшить результаты. Ушли Фелиш, Кунья, Фелипе, но появился Депай, пусть он еще не обрел нужной формы. «Атлетико» становится снова узнаваемым, поэтому с задачей остаться в четверке должен справиться. По той же разнице в ожидаемых голах он вообще лучший в Ла Лиге.