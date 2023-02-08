Катарские инвесторы в ближайшие дни сделают предложение по покупке МЮ

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сегодня, 10:20

Катарские инвесторы намерены выкупить «Манчестер Юнайтед». В ближайшие дни они собираются сделать предложение нынешним владельцам клуба — семье Глейзеров, сообщает Daily Mail.

По информации источника, потенциальные покупатели уверены в том, что обойдут конкурентов, одним из которых является британский миллиардер Джим Рэтклифф. Глейзеры готовы продать МЮ за 6 млрд фунтов. Отдельной статьёй расходов для возможных инвесторов может стать реконструкция домашнего стадиона команды «Олд Траффорд» или снос сооружения и строительство на его месте нового современного объекта. Это не является проблемой для Qatar Sports Investments, которая хочет оформить сделку о покупке «Юнайтед» через отдельных катарских лиц, так как группа уже владеет ПСЖ .

Если сделка, которую катарцы намерены осуществить как можно быстрее, состоится, то новые владельцы готовы будут выделить очень большие средства на трансферы для главного тренера Эрика тен Хага.