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Катарские инвесторы в ближайшие дни сделают предложение по покупке МЮ

сегодня, 10:20

Катарские инвесторы намерены выкупить «Манчестер Юнайтед». В ближайшие дни они собираются сделать предложение нынешним владельцам клуба — семье Глейзеров, сообщает Daily Mail.

По информации источника, потенциальные покупатели уверены в том, что обойдут конкурентов, одним из которых является британский миллиардер Джим Рэтклифф. Глейзеры готовы продать МЮ за 6 млрд фунтов. Отдельной статьёй расходов для возможных инвесторов может стать реконструкция домашнего стадиона команды «Олд Траффорд» или снос сооружения и строительство на его месте нового современного объекта. Это не является проблемой для Qatar Sports Investments, которая хочет оформить сделку о покупке «Юнайтед» через отдельных катарских лиц, так как группа уже владеет ПСЖ.

Если сделка, которую катарцы намерены осуществить как можно быстрее, состоится, то новые владельцы готовы будут выделить очень большие средства на трансферы для главного тренера Эрика тен Хага.

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Все комментарии
k6vxfjw2vh7f
k6vxfjw2vh7f
сегодня в 13:23
Как они задолбали со своим дурным баблом!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 13:21
Посмотрим, чем это всё закончится!
rhskmz
rhskmz
сегодня в 12:44
Так вот где собака порылась !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:42
Деньги делают деньги.

Нефть правит миром.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 11:11
Новости через год - МЮ нарушил финансовый fairplay и отброшен в чемпионшип.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:35
Скоро арабы выкупят все мощные клубы Европы и устроят свою Суперлигу.
drug01
drug01
сегодня в 10:33
Футбол стал денежным мешком
shlomo
shlomo
сегодня в 10:29
И будет Азиатская Премьер Лига....:(((
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