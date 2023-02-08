Катарские инвесторы в ближайшие дни сделают предложение по покупке МЮ

Катарские инвесторы намерены выкупить «Манчестер Юнайтед». В ближайшие дни они собираются сделать предложение нынешним владельцам клуба — семье Глейзеров, сообщает Daily Mail.
По информации источника, потенциальные покупатели уверены в том, что обойдут конкурентов, одним из которых является британский миллиардер Джим Рэтклифф. Глейзеры готовы продать МЮ за 6 млрд фунтов. Отдельной статьёй расходов для возможных инвесторов может стать реконструкция домашнего стадиона команды «Олд Траффорд» или снос сооружения и строительство на его месте нового современного объекта. Это не является проблемой для Qatar Sports Investments, которая хочет оформить сделку о покупке «Юнайтед» через отдельных катарских лиц, так как группа уже владеет ПСЖ.
Если сделка, которую катарцы намерены осуществить как можно быстрее, состоится, то новые владельцы готовы будут выделить очень большие средства на трансферы для главного тренера Эрика тен Хага.
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