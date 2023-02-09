РФС прорабатывает различные варианты возвращения в международный футбол

Главный тренер женской сборной России в интервью Metaratings.ru заявил, что РФС прорабатывает возможности возвращения на международный уровень, а также объяснил, как футболисткам национальной команды удаётся поддерживать мотивацию.

Руководство РФС прорабатывает различные варианты. В конце января прошла рабочая встреча РФС и УЕФА , на которой обсуждалась тема возврата российских сборных и клубов в международные соревнования. В начале февраля руководство РФС посетило конгресс Азиатской конфедерации футбола. Мы, в свою очередь, проводим сборы и контрольные матчи, чтобы быть готовыми в любой момент возвратиться на международную арену. 2 мая пройдёт жеребьевка женской Лиги Наций. Выберем план дальнейшей подготовки, исходя из того, допустят нашу сборную или нет.

Как молодым спортсменкам поддерживать мотивацию в отсутствии международных соревнований? В этом есть проблема, и не только у молодых, но и опытных игроков. Конечно, все хотят играть в международных матчах, но подавленности из-за текущей ситуации точно нет. Сам факт вызова в сборную команду является большой мотивацией для футболистки. Это критерий оценки мастерства, показатель высоких ожиданий от игрока. Тренировки и матчи за национальную команду сподвигают игроков на дальнейшее развитие.