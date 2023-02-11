У Дзюбы были варианты в зарубежных клубах

Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказал о вариантах, которые были у россиянина за рубежом.
Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в «Локомотиве» пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъемными Артём мог заработать до 3 миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года. Как верно где‑то писали, звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Конечно, были не такие деньги, как у Криштиану Роналду, но все равно очень щедрые предложения. Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это, как я уже сказал, было приоритетом.
Чтобы Артём уехал, должна была сойтись куча факторов, потому что, повторюсь, изначально эти варианты не были в приоритете. Как и деньги. Иначе можно было спокойно уехать в Эмираты, где и семье было бы комфортно. Но туда ехать — это уже заканчивать. При всем уважении, это уже не тот уровень, где можно играть в футбол высокого уровня, хотя интерес был от команд из топ‑5 местного чемпионата. ОАЭ был план «Б» на случай, если бы сорвались все переговоры с российскими командами. Но, слава Богу, до этого не дошло.
там можно веселиться-такие проводницы!
там можно веселиться-такие проводницы!
не соглашался на Египет !
не соглашался на Египет !
Что для Роналду в приоритете - для Дзюбы "План Б"....
Как же велик и могуч - этот Дзюба....
Что для Роналду в приоритете - для Дзюбы "План Б"....
Как же велик и могуч - этот Дзюба....