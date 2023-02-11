У Дзюбы были варианты в зарубежных клубах

Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» , рассказал о вариантах, которые были у россиянина за рубежом.

Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в «Локомотиве» пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъемными Артём мог заработать до 3 миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года. Как верно где‑то писали, звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Конечно, были не такие деньги, как у Криштиану Роналду, но все равно очень щедрые предложения. Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это, как я уже сказал, было приоритетом.