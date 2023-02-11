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У Дзюбы были варианты в зарубежных клубах

вчера, 15:04

Леонид Гольдман, агент нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказал о вариантах, которые были у россиянина за рубежом.

Были варианты в Китае. Буквально в день медосмотра в «Локомотиве» пришло очень щедрое предложение оттуда: с подъемными Артём мог заработать до 3 миллионов долларов, сам контракт был рассчитан на полтора года. Как верно где‑то писали, звали клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии. Конечно, были не такие деньги, как у Криштиану Роналду, но все равно очень щедрые предложения. Но мы до последнего ждали вариантов в России, потому что это, как я уже сказал, было приоритетом.

Чтобы Артём уехал, должна была сойтись куча факторов, потому что, повторюсь, изначально эти варианты не были в приоритете. Как и деньги. Иначе можно было спокойно уехать в Эмираты, где и семье было бы комфортно. Но туда ехать — это уже заканчивать. При всем уважении, это уже не тот уровень, где можно играть в футбол высокого уровня, хотя интерес был от команд из топ‑5 местного чемпионата. ОАЭ был план «Б» на случай, если бы сорвались все переговоры с российскими командами. Но, слава Богу, до этого не дошло.

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Дзюба Артём
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 23:18
Пусть забивает, только не Спартаку.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:20
Был Тёма нарасхват пятнадцать лет подряд-где только не пыхтел,но он в депо осел;
там можно веселиться-такие проводницы!
112910415
112910415
вчера в 17:34
Дзюба круче, чем Роналду !
не соглашался на Египет !
ДСА
ДСА
вчера в 16:57
Артем понял, что там он не потянет, а тут по крайней мере дома будет.
протон
протон
вчера в 16:47
А еще он должен был в космос полететь искать новую жизнь, но и там не срослось))
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:44
Сплошные напасти для Локо! Были немецкие аферисты - избавились. Теперь вот Дзюба со Смольниковым. Да уж, беда не приходит одна!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:12
Он ещё сможет немножко пошуметь в РПЛ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:57
Вывод :
Что для Роналду в приоритете - для Дзюбы "План Б"....

Как же велик и могуч - этот Дзюба....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:56
Чем меньше Дзюбы, тем лучше для всех, но они видимо решили на те же грабли наступать. Дзюба здесь, Дзюба там сериал для домохозяек). В конце года окажется самым упоминаемым героем на просторах интернета и в СМИ. Только вот, где окажется Локо? Ой, как будет стыдно кому-то!!). Леонида помните?Как он бодро начинал?).
Loko57
Loko57
вчера в 15:40
Да почему же он не уехал!!! До сих пор в шоке!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:38
Пусть за Локомотив голы забивает!
lotsman
lotsman
вчера в 15:25
Вариантов очень много, но Дзюба, как истинный патриот..................... В общем, ехать было некуда.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:19
Ой вот только не надо теперь говорить об этом.... наверное даже Реал им интересовался???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:18
Теперь можно говорить всё что угодно...
drug01
drug01
вчера в 15:18
Вариантов много но выбор пал на Локомотив!!!
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