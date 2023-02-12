Мудрик лайкнул запись с шуткой в адрес своего партнёра по команде

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вчера, 10:16

Полузащитник «Челси» остался недоволен игрой своего партнёра по команде в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.

В одном из моментов встречи украинец находился в выгодной позиции, сделав рывок к воротам соперника, однако защитник предпочёл отдать пас в центр на Энцо Фернандеса, чем вызвал разочарование Мудрика. Позже в соцсетях появился мем, где намекают, что Кукурелья готов отдать пас любому из «Челси», но не Михаилу. Мудрик лайкнул данную запись, однако позже убрал отметку «нравится».