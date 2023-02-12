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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2022/2023

Мудрик лайкнул запись с шуткой в адрес своего партнёра по команде

вчера, 10:16
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик остался недоволен игрой своего партнёра по команде Марка Кукурельи в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.

В одном из моментов встречи украинец находился в выгодной позиции, сделав рывок к воротам соперника, однако защитник предпочёл отдать пас в центр на Энцо Фернандеса, чем вызвал разочарование Мудрика. Позже в соцсетях появился мем, где намекают, что Кукурелья готов отдать пас любому из «Челси», но не Михаилу. Мудрик лайкнул данную запись, однако позже убрал отметку «нравится».

Мудрик лайкнул запись с шуткой в адрес своего партнёра по команде

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 13:51
такое днище кудрявое купили это ппц.мяча боится.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:39
Тут больше вопросы к руководству, что подписали за 60 млн этого кудряшку, который совсем не понятно что делает на поле…тихий ужас. Но главное, Поттер счастливый с Кукухой.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:25
Как же утомили эти околофутбольные скандалы, интриги, расследования.
112910415
112910415
вчера в 11:29
очередная буря в стакане воды )
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:20
Ну прямо латиноамериканские страсти!
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