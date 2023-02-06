Полузащитник «Барселоны» Педри потроллил «Реал»

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сегодня, 14:18

Полузащитник «Барселоны» после победы над «Севильей» в чемпионате Испании пошутил над «Реалом».

Хавбек в соцсетях опубликовал своё фото, где обвёл номер восемь. Именно на такое количество очков «сине-гранатовые» оторвались от «Реала» в Ла Лиге. Позже Педри удалил фотографию.