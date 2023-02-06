Полузащитник «Барселоны» Педри потроллил «Реал»

Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над «Севильей» в чемпионате Испании пошутил над «Реалом».
Хавбек в соцсетях опубликовал своё фото, где обвёл номер восемь. Именно на такое количество очков «сине-гранатовые» оторвались от «Реала» в Ла Лиге. Позже Педри удалил фотографию.
Интересно ,а он вкурсе что Барса не была чемпионом 4 года?!
Интересно ,а он вкурсе что Барса не была чемпионом 4 года?!
"Время бесценно. Хорошенько подумай, на что ты его тратишь" Бернард Шоу
"Время бесценно. Хорошенько подумай, на что ты его тратишь" Бернард Шоу