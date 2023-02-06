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Полузащитник «Барселоны» Педри потроллил «Реал»

сегодня, 14:18

Полузащитник «Барселоны» Педри после победы над «Севильей» в чемпионате Испании пошутил над «Реалом».

Хавбек в соцсетях опубликовал своё фото, где обвёл номер восемь. Именно на такое количество очков «сине-гранатовые» оторвались от «Реала» в Ла Лиге. Позже Педри удалил фотографию.

Полузащитник «Барселоны» Педри потроллил «Реал»

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:17
Были такие тролли типа Педри в прошлом году у Реала, а итог ... !)))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 16:16
Надо было пол восьмёрки обвести... Был бы намёк на ноль трофеев..Хе..
Баобаб
Баобаб
сегодня в 15:21
Хахахаха, какой-то щен, играющий в ЛЕ троллит Реал)
eleven LC
eleven LC
сегодня в 15:08
Ну потроллил и ладно,ничего страшного не произошло
Интересно ,а он вкурсе что Барса не была чемпионом 4 года?!
salleeh
salleeh
сегодня в 15:07
Фамилия человека говорит о многом…)))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:57
Что этот выскочка о себе возомнил?? Реал действуйщий чемпеон Испаний и ЛЧ а его Барселона где? Второй год в ЛЕ играет и даже там выйграть не может. То что оторвались от Реала это временно, у Реала просто сейчас спад и травмы лидеров но он свое наверстает. В Класико Барсу уделали, второй раз тоже самое сделают и догонят. Барса еще потеряет очки. Хорошо смеется тот кто смеется последний.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:49
Неуместная шутка очередного дурака.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:34
Надеюсь что так много призов принесут человеку большую радость, что бы компенсировать потраченное время

"Время бесценно. Хорошенько подумай, на что ты его тратишь" Бернард Шоу
shur
shur
сегодня в 14:26
...испугался, значит уважает!
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