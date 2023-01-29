Рио Фердинанд в 2018 году украл чайную ложку из Кремля

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вчера, 23:34

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии украл чайную ложку во время визита в Кремль в 2018 году.

Об этом в своей книге пишет бывшая футболистка лондонского «Арсенала» Алекс Скотт.