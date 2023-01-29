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Рио Фердинанд в 2018 году украл чайную ложку из Кремля

вчера, 23:34

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд украл чайную ложку во время визита в Кремль в 2018 году.

Об этом в своей книге пишет бывшая футболистка лондонского «Арсенала» Алекс Скотт.

В рамках программы «Легенды ФИФА» нас с Рио пригласили в Кремль, чтобы обсудить чемпионат мира.

И когда мы уже уходили, Фердинанд рассмешил меня – он разжал ладонь и показал чайную ложку, которую украл в качестве сувенира на память.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:24

Ну и на ночь глядя немного "классики" для настроения....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:16
О времена ,о нравы! Один ложку "спёр", другая "заложила" его с чистой совестью "со всеми потрохами"! Итог : одной гонорар за книгу, другому ложка в качестве сувенира и плюс обоим хорошее настроение!
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 01:27
Мог бы попробовать купить вместо того чтобы воровать.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:23, ред.
Отвечающий за сервиз в Кремле
"Если ты вернёшь эту ложку, на этом всё закончится, я не буду тебя искать и преследовать"
протон
протон
сегодня в 00:04
Встречаются два еврея. Один другого спрашивает:

– Рабинович, вы вчера были у нас в гостях?

– Таки да.

– Так вот после вашего ухода, у нас пропали две серебряные ложки.

– Лёва, неужели ты думаешь, что это мы с Цилей украли ваши ложки?

– Я не знаю, кто их украл, а все-таки в гости к нам больше не приходите.

На следующий день поссорившиеся друзья снова встречаются на улице. Обиженный говорит:

– Рабинович, а ведь наши ложки вчера нашлись!

– Ну вот, а ты на нас думал! Так что, можно уже приходить к вам в гости?

– Э, нет! Ложечки-то нашлись, а вот осадок остался!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:45
Из деликатности его не стали "шмонать", просто дворецкому сказали:
- Сегодня увели столько то ложек, вилок, блюдце для ложек ...
Список "коллекционеров" для Истории получите.
Elliada
Elliada
вчера в 23:45
Вынес ложку как заключенный в одном месте
протон
протон
вчера в 23:43
Кетику еще придётся потрудится в мой группе)
Гость
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