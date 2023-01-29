Рио Фердинанд в 2018 году украл чайную ложку из Кремля

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд украл чайную ложку во время визита в Кремль в 2018 году.
Об этом в своей книге пишет бывшая футболистка лондонского «Арсенала» Алекс Скотт.
В рамках программы «Легенды ФИФА» нас с Рио пригласили в Кремль, чтобы обсудить чемпионат мира.
И когда мы уже уходили, Фердинанд рассмешил меня – он разжал ладонь и показал чайную ложку, которую украл в качестве сувенира на память.
– Рабинович, вы вчера были у нас в гостях?
– Таки да.
– Так вот после вашего ухода, у нас пропали две серебряные ложки.
– Лёва, неужели ты думаешь, что это мы с Цилей украли ваши ложки?
– Я не знаю, кто их украл, а все-таки в гости к нам больше не приходите.
На следующий день поссорившиеся друзья снова встречаются на улице. Обиженный говорит:
– Рабинович, а ведь наши ложки вчера нашлись!
– Ну вот, а ты на нас думал! Так что, можно уже приходить к вам в гости?
– Э, нет! Ложечки-то нашлись, а вот осадок остался!
– Рабинович, вы вчера были у нас в гостях?
– Таки да.
– Так вот после вашего ухода, у нас пропали две серебряные ложки.
– Лёва, неужели ты думаешь, что это мы с Цилей украли ваши ложки?
– Я не знаю, кто их украл, а все-таки в гости к нам больше не приходите.
На следующий день поссорившиеся друзья снова встречаются на улице. Обиженный говорит:
– Рабинович, а ведь наши ложки вчера нашлись!
– Ну вот, а ты на нас думал! Так что, можно уже приходить к вам в гости?
– Э, нет! Ложечки-то нашлись, а вот осадок остался!