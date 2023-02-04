Линекер назвал условие, при котором «Челси» станет сильнее

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о ничьей «синих» в матче АПЛ против «Фулхэма» (0:0).
Если «Челси» сможет крупно потратиться летом, они будут способны стать угрозой.
Зимой лондонцы потратили на трансферы около 323 млн фунтов.
Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о ничьей «синих» в матче АПЛ против «Фулхэма» (0:0).
Если «Челси» сможет крупно потратиться летом, они будут способны стать угрозой.
Зимой лондонцы потратили на трансферы около 323 млн фунтов.
Коль они по полмиллиарда фунтов за полсезона тратят и еле отскакивают от Фулхема ??
Или Челси разрешат 17 игроков на поле сразу выпускать???
Моё мнение...в английских клубах с составами на "800 млн-1,2 млрд" наибольшее значение имеет не гонка селекций....а тренерский талант и сама атмосфера в коллективе......
Коль они по полмиллиарда фунтов за полсезона тратят и еле отскакивают от Фулхема ??
Или Челси разрешат 17 игроков на поле сразу выпускать???
Моё мнение...в английских клубах с составами на "800 млн-1,2 млрд" наибольшее значение имеет не гонка селекций....а тренерский талант и сама атмосфера в коллективе......