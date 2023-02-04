Линекер назвал условие, при котором «Челси» станет сильнее

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сегодня, 08:31

Экс-футболист сборной Англии высказался о ничьей «синих» в матче АПЛ против «Фулхэма» (0:0).

Если «Челси» сможет крупно потратиться летом, они будут способны стать угрозой.

Зимой лондонцы потратили на трансферы около 323 млн фунтов.