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Линекер назвал условие, при котором «Челси» станет сильнее

сегодня, 08:31

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о ничьей «синих» в матче АПЛ против «Фулхэма» (0:0).

Если «Челси» сможет крупно потратиться летом, они будут способны стать угрозой.

Зимой лондонцы потратили на трансферы около 323 млн фунтов.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:07, ред.
Какая связь между тратами и силой???))
Коль они по полмиллиарда фунтов за полсезона тратят и еле отскакивают от Фулхема ??
Или Челси разрешат 17 игроков на поле сразу выпускать???

Моё мнение...в английских клубах с составами на "800 млн-1,2 млрд" наибольшее значение имеет не гонка селекций....а тренерский талант и сама атмосфера в коллективе......
adekvat
adekvat ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:34
Да да Абрамовича надо возвращать, а не тратиться.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:28
Зимой уже потратились, результаты никакие.
vcbf92wbcchz
vcbf92wbcchz
сегодня в 08:52
Если «Челси» сможет крупно потратиться летом, они будут способны обыграть Фулхэм
hx36uuw2vued
hx36uuw2vued
сегодня в 08:47
Выиграют всё равно немцы
Гость
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