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30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

вчера, 22:31
Малком
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Роналду Криштиану
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Дзюба Артём
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Кокорин Александр
Кокорин Александр
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Роналду, «Челси» и знаменитый гольфист – в центре вашего внимания.

15 место. Роналду пригласил в гости четырех игроков «Манчестер Юнайтед».

Варвар7: И уже заказал транспорт…

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

14 место. Тебас нашел сравнение для медиалиги Пике: «Я бы хотел увидеть такое в цирке, но это не футбол». И зачем оскорблять цирковых артистов?

эхо унитазного бочка: Тебас слабее льва и тигра, но в медиалиге не выступает :D

13 место. Январь – месяц трансферов, и «Челси» перехватил сразу две цели «Арсенала». Тодд Боэли «одолжил» список игроков у Эду Гаспара – спортивного директора «канониров».

A.S.A: Коротко о том, как «Челси» ведет работу на трансферном рынке...

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

12 место. Робиньо в 38 лет решил возобновить карьеру.

LOpp знает, какой клуб нужен бразильцам:

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

11 место. Агроном Карлос Феричелли создал на кукурузном поле в Аргентине огромный портрет Месси, который виден даже из космоса. А вы вспомнили, как Ди Мария постоянно называет самого Лионеля в интервью?

Little Caprice: Портрет аргогнома от агронома :)

10 место. Вегхорст перешел в «Манчестер Юнайтед», откуда со скандалом ушел Роналду, а Абубакар нашел себя в бывшем клубе голландца…

Ice van Reed: Многоходовочка.

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

9 место. Тедеско теперь может возглавить сборную Бельгии, а раньше его ждали в «Ницце», что напомнило вам о Тютчеве и стихотворении 19 века.

Союзник противников:

О, этот юг, о, эта Ницца…

О, как их блеск меня тревожит —

Жизнь, как подстреленная птица,

Подняться хочет — и не может…

Нет ни полета, ни размаху —

Висят поломанные крылья —

И вся она, прижавшись к праху,

Дрожит от боли и бессилья…

8 место. В январе Гарет Бэйл неожиданно завершил футбольную карьеру… И сразу заявился на турнир в другом виде спорта. Легко угадать его название.

karnager: Самый успешный гольфист в истории футбола.

7 место. РФС перевел на счету УЕФА ежегодный членский взнос – целых 250 швейцарских франков.

эхо унитазного бочка: Без паники, господа! Это в два раза дешевле Сутормина!)

6 место. Друг Роналду, который вместо Мендеша оформлял его переход в «Аль-Наср», получит около 30 млн евро. Безумные реалии безумного трансферного окна.

Zhgoon: Не имей сто друзей, а имей одного Роналду )

протон: Акция «приведи друга» )))

5 место. 12-летний испанский футболист получил дисквалификацию на 25 матчей за драку и оскорбление арбитра.

Jeck Denielse: Мои адвокаты порвут этого судью.

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

4 место. Когда сорвался трансфер Малкома в «Рому» (его перехватила «Барселона»), то один из директоров «волков» разнес стол ногой.

Звезда по имени Солнце: Кокорин: «Надо было меня брать! Мы всю бы мебель разнесли».

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

3 место. Судя по новостям, Дзюба где только не планирует продолжить карьеру…

Futurista: Карьеру туриста-челнока…

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

2 место. Жоау Фелиш перешел в аренду в «Челси».

протон: «Грэм Поттер и Орден Фелиша». Кажется, по такому принципу Жоау выбрал себе проект.

1 место. Это’О разогнал сборную Камеруна для юношей не старше семнадцати лет, когда тесты показали, что многие футболисты намного старше.

Futurista: Игроки сборной Камеруна U-17 опечалены.

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

Байкал-38: Да ты чего, Самуэль, я только школу закончил, верни в состав!

30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

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nubom
nubom
сегодня в 10:51
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остальное ....

112910415
112910415
сегодня в 07:16
вполне забавно местами, хи-хи
ku2mcuefy5rn
ku2mcuefy5rn
сегодня в 01:27
Это, О молодец раз так сделал!! Правильно и по справедливости
Namuri
Namuri ответ Namuri (раскрыть)
вчера в 23:07
    altin
    altin
    вчера в 22:54, ред.
    15, 11, 7 - забавно, про аргогнома даже прям хохотнул) есть еще парочка остроумных, но не очень смешных (15,14,10,8). логику распределения мест вообще не понимаю. неужели кому-то до сих пор смешно над Кокориным и стулом. типа шутка повторенная миллион раз в миллион раз смешнее? я бы еще хоть как-то понял если бы он в Роме играл в тот момент.
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