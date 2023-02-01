30 млн евро для друга и седые школьники. Лучшие футбольные шутки января

Роналду, «Челси» и знаменитый гольфист – в центре вашего внимания.
15 место. Роналду пригласил в гости четырех игроков «Манчестер Юнайтед».
Варвар7: И уже заказал транспорт…
14 место. Тебас нашел сравнение для медиалиги Пике: «Я бы хотел увидеть такое в цирке, но это не футбол». И зачем оскорблять цирковых артистов?
эхо унитазного бочка: Тебас слабее льва и тигра, но в медиалиге не выступает :D
13 место. Январь – месяц трансферов, и «Челси» перехватил сразу две цели «Арсенала». Тодд Боэли «одолжил» список игроков у Эду Гаспара – спортивного директора «канониров».
A.S.A: Коротко о том, как «Челси» ведет работу на трансферном рынке...
12 место. Робиньо в 38 лет решил возобновить карьеру.
LOpp знает, какой клуб нужен бразильцам:
11 место. Агроном Карлос Феричелли создал на кукурузном поле в Аргентине огромный портрет Месси, который виден даже из космоса. А вы вспомнили, как Ди Мария постоянно называет самого Лионеля в интервью?
Little Caprice: Портрет аргогнома от агронома :)
10 место. Вегхорст перешел в «Манчестер Юнайтед», откуда со скандалом ушел Роналду, а Абубакар нашел себя в бывшем клубе голландца…
Ice van Reed: Многоходовочка.
9 место. Тедеско теперь может возглавить сборную Бельгии, а раньше его ждали в «Ницце», что напомнило вам о Тютчеве и стихотворении 19 века.
Союзник противников:
О, этот юг, о, эта Ницца…
О, как их блеск меня тревожит —
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может…
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья —
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья…
8 место. В январе Гарет Бэйл неожиданно завершил футбольную карьеру… И сразу заявился на турнир в другом виде спорта. Легко угадать его название.
karnager: Самый успешный гольфист в истории футбола.
7 место. РФС перевел на счету УЕФА ежегодный членский взнос – целых 250 швейцарских франков.
эхо унитазного бочка: Без паники, господа! Это в два раза дешевле Сутормина!)
6 место. Друг Роналду, который вместо Мендеша оформлял его переход в «Аль-Наср», получит около 30 млн евро. Безумные реалии безумного трансферного окна.
Zhgoon: Не имей сто друзей, а имей одного Роналду )
протон: Акция «приведи друга» )))
5 место. 12-летний испанский футболист получил дисквалификацию на 25 матчей за драку и оскорбление арбитра.
Jeck Denielse: Мои адвокаты порвут этого судью.
4 место. Когда сорвался трансфер Малкома в «Рому» (его перехватила «Барселона»), то один из директоров «волков» разнес стол ногой.
Звезда по имени Солнце: Кокорин: «Надо было меня брать! Мы всю бы мебель разнесли».
3 место. Судя по новостям, Дзюба где только не планирует продолжить карьеру…
Futurista: Карьеру туриста-челнока…
2 место. Жоау Фелиш перешел в аренду в «Челси».
протон: «Грэм Поттер и Орден Фелиша». Кажется, по такому принципу Жоау выбрал себе проект.
1 место. Это’О разогнал сборную Камеруна для юношей не старше семнадцати лет, когда тесты показали, что многие футболисты намного старше.
Futurista: Игроки сборной Камеруна U-17 опечалены.
Байкал-38: Да ты чего, Самуэль, я только школу закончил, верни в состав!
2) 11
3) 15
4) 5
5) 12
остальное ....
https://www.youtube.com/watch?v=02eUxqFxows
2) 11
3) 15
4) 5
5) 12
остальное ....
Сказал же: Почему бы вам не воспользоваться шансом выиграть по крупной ставке? Во всех этих матчах возможен крупный счет, нужно просто проанализировать и найти точную игру и точный счет этой игры.
И вот, в двух матчах 4:2 и 4:1,это пока. И не удивлюсь, если кто-то по моему совету поставил на эти матчи. А я сам не поставил. Я буду долго ждать...
Сказал же: Почему бы вам не воспользоваться шансом выиграть по крупной ставке? Во всех этих матчах возможен крупный счет, нужно просто проанализировать и найти точную игру и точный счет этой игры.
И вот, в двух матчах 4:2 и 4:1,это пока. И не удивлюсь, если кто-то по моему совету поставил на эти матчи. А я сам не поставил. Я буду долго ждать...