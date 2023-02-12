Руководство «Ювентуса» раскритиковало зарплаты игроков и трансфер Кьезы

СМИ продолжают публиковать записи телефонных разговоров руководства «Ювентуса» после расследования туринской прокуратуры по делу о финансовых махинациях клуба.
Во время разговора между спортивным директором команды Федерико Керубини и бывшим президентом Андреа Аньелли первый заявил, что Федерико Кьеза — не тот футболист, который мог бы на долгие годы задержаться в «Ювентусе».
Кроме того, Керубини раскритиковал работу Стефано Бертолы, который является главой финансовой сферы клуба:
Наш худший игрок получает зарплату, как лучший футболист «Аталанты». Дуван Сапата зарабатывает 1,8 млн евро. Если бы мы подписали собаку, мы бы дали ей зарплату в 3 млн евро.
Ну теперь посмотрим как этот герой критики будет исправлять всю эту ситуацию .
Ну теперь посмотрим как этот герой критики будет исправлять всю эту ситуацию .
Собака за 3 "ляма" - через 3 минуты после подписания (месть футболистов)!
Собака за 3 "ляма" - через 3 минуты после подписания (месть футболистов)!