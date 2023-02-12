Руководство «Ювентуса» раскритиковало зарплаты игроков и трансфер Кьезы

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вчера, 11:23

СМИ продолжают публиковать записи телефонных разговоров руководства «Ювентуса» после расследования туринской прокуратуры по делу о финансовых махинациях клуба.

Во время разговора между спортивным директором команды Федерико Керубини и бывшим президентом первый заявил, что — не тот футболист, который мог бы на долгие годы задержаться в «Ювентусе».

Кроме того, Керубини раскритиковал работу Стефано Бертолы, который является главой финансовой сферы клуба: