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Руководство «Ювентуса» раскритиковало зарплаты игроков и трансфер Кьезы

вчера, 11:23

СМИ продолжают публиковать записи телефонных разговоров руководства «Ювентуса» после расследования туринской прокуратуры по делу о финансовых махинациях клуба.

Во время разговора между спортивным директором команды Федерико Керубини и бывшим президентом Андреа Аньелли первый заявил, что Федерико Кьеза — не тот футболист, который мог бы на долгие годы задержаться в «Ювентусе».

Кроме того, Керубини раскритиковал работу Стефано Бертолы, который является главой финансовой сферы клуба:

Наш худший игрок получает зарплату, как лучший футболист «Аталанты». Дуван Сапата зарабатывает 1,8 млн евро. Если бы мы подписали собаку, мы бы дали ей зарплату в 3 млн евро.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:41
Говорить, не мешки ворочить !
Ну теперь посмотрим как этот герой критики будет исправлять всю эту ситуацию .
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:02

Собака за 3 "ляма" - через 3 минуты после подписания (месть футболистов)!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:02
Задним умом все умные, а раньше никто не возражал.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:46
Прежде чем заниматься критикой, нужно иметь предложения по улучшению ситуации и озвучивать их
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