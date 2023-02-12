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«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу»

вчера, 21:25
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 23-го тура АПЛ (3:1).

Хозяева встречи вышли вперёд уже на 4-й минуте, отличился Родри. На 39-й Илкай Гюндоган удвоил преимущество «горожан». Рияд Марез на 45+1-й забил 3-й мяч «Сити», реализовав пенальти. Гости отметились в игре одним голом, отличился Олли Уоткинс.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в чемпионате Англии с 48 очками. «Астон Вилла» — 11-я с 28 баллами.

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Все комментарии
kamelot
kamelot
сегодня в 06:27, ред.
Чем очки отличаются от балов?
112910415
112910415
сегодня в 06:26
в хорошей форме подходят к встрече с лидером
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:46
Возможно это Зинченко, если бы он остался в МС, то капрал был бы за вас, а так за горожан.

PS Ведь же спорт в не политике поют все. ))))
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:44
Как же всё-таки приятно иметь дело с интеллигентными, культурными людьми!!! Дело в том, что Ваш вопрос, конечно, по существу, но не по толефону, как говорится. Но, чисто из Уважения к Вам, конечно отвечу. Человек, которого я терпеть не могу- Зинченко. Я почему-то считал, что и Малиновский в Арсенале, но видимо ошибся. Почему Зинченко? Ну, думаю Вы сами догадываетесь, не хочу, здесь об этом...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Как говорится на вскус и цвет....я вот например не особо люблю смотреть матчи ЛаЛиги, но вот Эль-Классико всегда смотрю)
Ну а матч между МС и Арсеналом будут смотреть многие, важнейшая игра сезона не тоько для этих команд , но и для приследователей
А можно такой вопрос, ниже Вы написали, что в Арсенале есть "люди, которых Вы не любите" ....кто они?)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:07
С Победой Горожане!!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:04
Хоть и не люблю британский футбол, но эту игру, посмотрю- обязательно!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:57
Горожан с заслуженной победой! Через несколько дней у нас с вами очный поединок, жду интересной игры, надеюсь без судейских ошибок
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:40
С победой! Хороший рабочий матч. Есть ошибки над которыми можно поработать, в частности, пропущенный мяч, но в целом игра на пятерку.
Capral
Capral
вчера в 21:35
Если возникнет вопрос о чемпионстве между МС и Арсеналом- однозначно выберу горожан. Ничего плохого не имею к Арсеналу, но, есть люди в команде, которых не люблю, мягко говоря. И не надо говорить, что футбол- вне политики...
Gahi
Gahi
вчера в 21:31
Молодцы, первый тайм сыграли здорово забили три гола могли и больше, но во втором решили сыграть по спокойнее но счёт 3-1 вполне устраивает команду. Удачи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:30, ред.
Прогнозируемая, штатная победа.
Elliada
Elliada
вчера в 21:30
Всех с победой. Очень важные 3 очка. Так держать. 3 очка отставание от Арсенала и впереди очная встреча. Верю в победу Сити.
Longless
Longless
вчера в 21:29
Этого не будет, потому что я этого не хочу. Протон, сколько можно? Это был эксперимент, и в феврале будет иначе. Я рад что ДАША Д вернулась после 1 года, 2022-ом она ушла куда-то. Хорошо для нас - будет интереснее. Доброй ночи, протон.
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