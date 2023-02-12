«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 23-го тура АПЛ (3:1).
Хозяева встречи вышли вперёд уже на 4-й минуте, отличился Родри. На 39-й Илкай Гюндоган удвоил преимущество «горожан». Рияд Марез на 45+1-й забил 3-й мяч «Сити», реализовав пенальти. Гости отметились в игре одним голом, отличился Олли Уоткинс.
«Манчестер Сити» занимает 2-е место в чемпионате Англии с 48 очками. «Астон Вилла» — 11-я с 28 баллами.
PS Ведь же спорт в не политике поют все. ))))
PS Ведь же спорт в не политике поют все. ))))
Ну а матч между МС и Арсеналом будут смотреть многие, важнейшая игра сезона не тоько для этих команд , но и для приследователей
А можно такой вопрос, ниже Вы написали, что в Арсенале есть "люди, которых Вы не любите" ....кто они?)
Ну а матч между МС и Арсеналом будут смотреть многие, важнейшая игра сезона не тоько для этих команд , но и для приследователей
А можно такой вопрос, ниже Вы написали, что в Арсенале есть "люди, которых Вы не любите" ....кто они?)