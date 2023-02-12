«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Лидс»

«Лидс» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ (0:2).
На 80-й минуте гостей вперёд вывел Маркус Рэшфорд. Окончательный счёт установил Алехандро Гарначо на 85-й.
«Лидс» занимает 17-е место в чемпионате Англии с 19 очками. МЮ — 2-й, у команды 46 баллов.
МЮ радует, впереди барсуки. Ждём
Вегхорсут только много доверяет Тен Хаг. Мне кажется, неоправданно много. Гарначо, Санчо, Пелльистри, Антони по краям и Рэшфорд в центре нападения, по моему скромному мнению, были б гораздо полезнее великана
МЮ радует, впереди барсуки. Ждём
Вегхорсут только много доверяет Тен Хаг. Мне кажется, неоправданно много. Гарначо, Санчо, Пелльистри, Антони по краям и Рэшфорд в центре нападения, по моему скромному мнению, были б гораздо полезнее великана