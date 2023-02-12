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«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Лидс»

вчера, 18:56
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Лидс» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 23-го тура АПЛ (0:2).

На 80-й минуте гостей вперёд вывел Маркус Рэшфорд. Окончательный счёт установил Алехандро Гарначо на 85-й.

«Лидс» занимает 17-е место в чемпионате Англии с 19 очками. МЮ — 2-й, у команды 46 баллов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:04
Лидс был неплох, но выдохся и полностью сдался на 80 минуте после первого гола.
МЮ радует, впереди барсуки. Ждём
Вегхорсут только много доверяет Тен Хаг. Мне кажется, неоправданно много. Гарначо, Санчо, Пелльистри, Антони по краям и Рэшфорд в центре нападения, по моему скромному мнению, были б гораздо полезнее великана
galem72
galem72
вчера в 21:32
Тут, как говорится, молча идём дальше. Спасибо Павлинам за матч и вперёд Юнайтед.
112910415
112910415
вчера в 19:59
вперёд и выше !
shur
shur
вчера в 19:53
...с победой!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:51

Вот, что сказал Гарначо после матча Де Хея.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:48
МЮ рвется в лидеры - Молодцы!!!
SHARP NANi
SHARP NANi
вчера в 19:23
МЮ !!+
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:58
Ну что ж, покрасуемся на втором месте немного )
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:57
Матч очень вязкий, выключил на 70-й минуте. Гарначо и Мартинес - вот кто должен выходить в основе, а не вареный Маласия.
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