«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»

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вчера, 20:21

«Сельта» проиграла «Атлетико» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1).

Единственный гол забил Мемфис Депай на 89-й минуте. На 70-й красную карточку получил защитник «матрасников» Стефан Савич.

«Сельта» занимает 13-е место в чемпионате Испании, имея в активе 23 очка. «Атлетико» находится на 4-й позиции, у команды 38 пунктов.