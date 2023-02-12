«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»

«Сельта» проиграла «Атлетико» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1).
Единственный гол забил Мемфис Депай на 89-й минуте. На 70-й красную карточку получил защитник «матрасников» Стефан Савич.
«Сельта» занимает 13-е место в чемпионате Испании, имея в активе 23 очка. «Атлетико» находится на 4-й позиции, у команды 38 пунктов.
О главном: есть такое мышление, без которого невозможно достичь правильного исхода матча. Вы новый юзер, это значит не знаете, что когда-то я играл с одного аккаунта и с того аккаунта выиграл на счете 3:3 много раз, без второго. Даже когда у меня были всего 2 акк. все равно я не использовал варианты, чтобы выйти на 3:3. Когда знаешь статистику команд и как пользоваться этой статистикой, не легко, но возможно выйти на этот счет. И я могу показать скрины, если ВЫ хотите верить глазами. Показать?
п.с. Тот аккаунт в бане, поэтому пишу с этого. А на счет 6:1, с января 24 у меня уже 2 таких исходов, без всяких вариантов. Это уже меньше чем за месяц 2 раза 6:1. Если можете повторить - буду рад за Вас.
О главном: есть такое мышление, без которого невозможно достичь правильного исхода матча. Вы новый юзер, это значит не знаете, что когда-то я играл с одного аккаунта и с того аккаунта выиграл на счете 3:3 много раз, без второго. Даже когда у меня были всего 2 акк. все равно я не использовал варианты, чтобы выйти на 3:3. Когда знаешь статистику команд и как пользоваться этой статистикой, не легко, но возможно выйти на этот счет. И я могу показать скрины, если ВЫ хотите верить глазами. Показать?
п.с. Тот аккаунт в бане, поэтому пишу с этого. А на счет 6:1, с января 24 у меня уже 2 таких исходов, без всяких вариантов. Это уже меньше чем за месяц 2 раза 6:1. Если можете повторить - буду рад за Вас.