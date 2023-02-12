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«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»

вчера, 20:21
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Сельта» проиграла «Атлетико» в матче 21-го тура Ла Лиги (0:1).

Единственный гол забил Мемфис Депай на 89-й минуте. На 70-й красную карточку получил защитник «матрасников» Стефан Савич.

«Сельта» занимает 13-е место в чемпионате Испании, имея в активе 23 очка. «Атлетико» находится на 4-й позиции, у команды 38 пунктов.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Атлетико»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:15
Расслабилась Сельта после красной карточки!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 05:14
Браво Атлетико Мадрид!
6uruu8zenjkb
6uruu8zenjkb
сегодня в 01:59
Непросто далась Атлетико победа с любимым счётом
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:43
Ну вот и Депай пригодился. С победой!
Longless
Longless ответ Malhira (раскрыть)
вчера в 20:49
Кажется Вы новый человек на этом сайте, скажем так, потому что тут нельзя быть на 100% уверенным, кто с тобой разговаривает, так как не все искренне говорят, что у них несколько аккаунтов. Допустим, Вы новый пользователь и не знаете, сколько раз я анализировал исход 3:3 на этом сайте без каких-либо вариантов. Информационная в*йна такая штука, что не всякая информация в интернете верна, потому что каждый может что-то мямлить и манипулировать людьми. Вот здесь именно такая история. Ну про клонов и т.п.

О главном: есть такое мышление, без которого невозможно достичь правильного исхода матча. Вы новый юзер, это значит не знаете, что когда-то я играл с одного аккаунта и с того аккаунта выиграл на счете 3:3 много раз, без второго. Даже когда у меня были всего 2 акк. все равно я не использовал варианты, чтобы выйти на 3:3. Когда знаешь статистику команд и как пользоваться этой статистикой, не легко, но возможно выйти на этот счет. И я могу показать скрины, если ВЫ хотите верить глазами. Показать?

п.с. Тот аккаунт в бане, поэтому пишу с этого. А на счет 6:1, с января 24 у меня уже 2 таких исходов, без всяких вариантов. Это уже меньше чем за месяц 2 раза 6:1. Если можете повторить - буду рад за Вас.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:24
И вырвал эту победу в своём стиле.
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