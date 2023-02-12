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«Динамо» победило «Химки» в результативном матче

вчера, 19:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Химками» в товарищеском матче (4:2).

Счёт на 3-й минуте открыл Дмитрий Скопинцев. Даниил Фомин на 21-й удвоил преимущество москвичей. Ярослав Гладышев на 38-й сделал цифры на табло более крупными. Резиуан Мирзов на 45+2-й сократил отставание «красно-чёрных», реализовав пенальти. Гильерме на 83-й забил второй мяч подмосковной команды, также отметившись с одиннадцатиметрового. Константин Тюкавин на 90-й установил окончательный счёт, реализовав пенальти.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:05
Толя, у меня тоже нет полной информации о команде. Да, я не видел игру с узбеками, но мне хватило и матча с Химками. Теперь, что значит, почему тренер не наигрывает основу? Новичков в команде нет, все друг друга знают, не виделись три недели. Игровые связки остались, тренерскую доктрину все изучили, все знают. Стратегия, тактика у каждого приличного тренера выбирается отдельно для каждого соперника и в предсезонке на закладывается. Поэтому не вижу особых затруднений в наигрывании основы. Достаточно одного двух матчей, чтобы игроки снова вспомнили друг друга. Именно в этом не вижу проблем. А вот, что не нравится, так это невыразительная, малопривлекательная игра команды, её стиль, рисунок. Конечно, чувствовалось отсутствие Захаряна- мозгового центра команды. Вообще же, терпеть не могу товарняки. Фомин давно уже сам не свой, но другого диспетчера у нас нет. Моментами, Гагнидзе неплохо пасовал, но пока- это только эпизоды. Вобщем, информации по игре немного. Возможно, я просто насмотрелся на Спартак и от ДИНАМО, тоже, жду яркой игры. Но ДИНАМО, никогда не играло по-спартаковски, поэтому- будем играть в родной динамовский футбол...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Я вижу, ты не смотрел первый матч с узбеками, который тоже сегодня играли. Тот соперник Олимпия из Ташкента посильнее Химок будет и там Динамо выиграло 1:0 с неочевидного пенальти гол забил Смолов. Он мне в той игре больше понравился, как и Тюкавин. И вроде как появился на поле Грулев, сыграл один тайм. А в этой игре с Химками у меня возник вопросы, а зачем тренер доверил капитанство Фомину.? У него тусклый взгляд, почти равнодушие в игре. И никакой организации розыгрыша мяча. Сильно сбавил по сравнению с прошлым сезоном. И к тому же мне непонятно разделение на составы в этих матчах. Не пора ли основу уже определить и наигрывать. Сразу отмечу, что это взгляд со стороны, не владеющего полнотой информации о Динамо, которой ты владеешь и другие поклонники Динамо. Видимо многое решит игра 15 февраля ЦСКА - Динамо для каждой команды в плане оценки готовности к сезону.
Кстати говоря, Захаряна не было ни в первой игре, ни во второй. Причина?
112910415
112910415
вчера в 19:41
футболисты бегают, тренеры анализируют ... всё своим чередом
Capral
Capral
вчера в 19:28
Вот у меня, только один вопрос к Йокановичу- зачем ты держишь целый день на поле Нгамалё??!! Ты не видишь, что его систематически лупят по ногам??!! Береги классного футболиста, тренер!!! Ну какже так можно не видеть очевидного?!
Если по игре, сказать особо нечего. Акцент делается на контригру, позиционная атака вялая. Хорошо, что Гогниев не учится на ошибках и гнет свою линию, а поэтому и на контратаках Химки проваливались... Что понравилось- неплохая, надо признать, грамотная игра Фернандеса. Всё, больше ничего.
баск
баск
вчера в 19:24, ред.
Химки этой зимой гремят громкой трансферной кампанией..
Приглашено уже около десятка футболистов и зимнее ТО ещё много где не закрыто.

В частности, Химки вытащили из португальской премьерки уругвайца Гонсалеса и бразильца Андраде, привезли опытного Маркоса Гильерме, проведшего под 300 матчей в бразильском сериале за Паранаэнсе, Интер, СанПаулу и Сантос.
Что получится из всего этого- жизнь покажет, но настрой у Химок вполне жизнерадостен..)

Показывает она, правда, пока что большие дырки в обороне.
Сначала Скопа спокойно добрался со своего фланга до расстрела Митрюшкина в упор;
Затем сам Митрюшкин отбил перед собой и его расстрелял уже Фомин;
Наконец, тот же Фомин с середины поля запустил Смолова и Гладышева легко растерзать оборону химчан.

Второй тайм только увеличил игровое преимущество динамовцев.
Они много и остро атаковали и могли забивать ещё неоднократно, но на гол сподобились только однажды, да и тот с пеналя.
Химки же пока как обычно- состав практически новый, но дело Гогниева живёт- атакуют с огоньком, обороняются из-з под палки..

Игра Динамо в целом была неплоха, хотя и с некоторыми провисаниями
в центре, но изрядной ложкой дёгтя оказались безобразия центрзащей.
И Майсторович накосячил (впервые, кмк), и Сазонов перед перерывом, причём на красную.
Хорошо что по регламенту матча удалённого игрока можно было поменять, иначе второй тайм играли бы в меньшинстве.

В результате всего этого расслабона получили два заслуженных пеналя, что для
одного матча многовато.
Центр обороны Динамо по-прежнему нуждается (и ещё долго будет нуждаться)
в повышенном внимании ТШ команды, и полагаю Йоканович это понимает.
Парни тут у нас отнюдь не бросовые, но они очень молоды, никто из них
не старше 22-х лет и им ещё много работать над охлаждением головы..))
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:20
В весёлый футбол играют парнишки !)
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