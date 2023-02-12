«Динамо» победило «Химки» в результативном матче

«Динамо» одержало победу над «Химками» в товарищеском матче (4:2).
Счёт на 3-й минуте открыл Дмитрий Скопинцев. Даниил Фомин на 21-й удвоил преимущество москвичей. Ярослав Гладышев на 38-й сделал цифры на табло более крупными. Резиуан Мирзов на 45+2-й сократил отставание «красно-чёрных», реализовав пенальти. Гильерме на 83-й забил второй мяч подмосковной команды, также отметившись с одиннадцатиметрового. Константин Тюкавин на 90-й установил окончательный счёт, реализовав пенальти.
Приглашено уже около десятка футболистов и зимнее ТО ещё много где не закрыто.
В частности, Химки вытащили из португальской премьерки уругвайца Гонсалеса и бразильца Андраде, привезли опытного Маркоса Гильерме, проведшего под 300 матчей в бразильском сериале за Паранаэнсе, Интер, СанПаулу и Сантос.
Что получится из всего этого- жизнь покажет, но настрой у Химок вполне жизнерадостен..)
Показывает она, правда, пока что большие дырки в обороне.
Сначала Скопа спокойно добрался со своего фланга до расстрела Митрюшкина в упор;
Затем сам Митрюшкин отбил перед собой и его расстрелял уже Фомин;
Наконец, тот же Фомин с середины поля запустил Смолова и Гладышева легко растерзать оборону химчан.
Второй тайм только увеличил игровое преимущество динамовцев.
Они много и остро атаковали и могли забивать ещё неоднократно, но на гол сподобились только однажды, да и тот с пеналя.
Химки же пока как обычно- состав практически новый, но дело Гогниева живёт- атакуют с огоньком, обороняются из-з под палки..
Игра Динамо в целом была неплоха, хотя и с некоторыми провисаниями
в центре, но изрядной ложкой дёгтя оказались безобразия центрзащей.
И Майсторович накосячил (впервые, кмк), и Сазонов перед перерывом, причём на красную.
Хорошо что по регламенту матча удалённого игрока можно было поменять, иначе второй тайм играли бы в меньшинстве.
В результате всего этого расслабона получили два заслуженных пеналя, что для
одного матча многовато.
Центр обороны Динамо по-прежнему нуждается (и ещё долго будет нуждаться)
в повышенном внимании ТШ команды, и полагаю Йоканович это понимает.
Парни тут у нас отнюдь не бросовые, но они очень молоды, никто из них
не старше 22-х лет и им ещё много работать над охлаждением головы..))
Приглашено уже около десятка футболистов и зимнее ТО ещё много где не закрыто.
В частности, Химки вытащили из португальской премьерки уругвайца Гонсалеса и бразильца Андраде, привезли опытного Маркоса Гильерме, проведшего под 300 матчей в бразильском сериале за Паранаэнсе, Интер, СанПаулу и Сантос.
Что получится из всего этого- жизнь покажет, но настрой у Химок вполне жизнерадостен..)
Показывает она, правда, пока что большие дырки в обороне.
Сначала Скопа спокойно добрался со своего фланга до расстрела Митрюшкина в упор;
Затем сам Митрюшкин отбил перед собой и его расстрелял уже Фомин;
Наконец, тот же Фомин с середины поля запустил Смолова и Гладышева легко растерзать оборону химчан.
Второй тайм только увеличил игровое преимущество динамовцев.
Они много и остро атаковали и могли забивать ещё неоднократно, но на гол сподобились только однажды, да и тот с пеналя.
Химки же пока как обычно- состав практически новый, но дело Гогниева живёт- атакуют с огоньком, обороняются из-з под палки..
Игра Динамо в целом была неплоха, хотя и с некоторыми провисаниями
в центре, но изрядной ложкой дёгтя оказались безобразия центрзащей.
И Майсторович накосячил (впервые, кмк), и Сазонов перед перерывом, причём на красную.
Хорошо что по регламенту матча удалённого игрока можно было поменять, иначе второй тайм играли бы в меньшинстве.
В результате всего этого расслабона получили два заслуженных пеналя, что для
одного матча многовато.
Центр обороны Динамо по-прежнему нуждается (и ещё долго будет нуждаться)
в повышенном внимании ТШ команды, и полагаю Йоканович это понимает.
Парни тут у нас отнюдь не бросовые, но они очень молоды, никто из них
не старше 22-х лет и им ещё много работать над охлаждением головы..))
Если по игре, сказать особо нечего. Акцент делается на контригру, позиционная атака вялая. Хорошо, что Гогниев не учится на ошибках и гнет свою линию, а поэтому и на контратаках Химки проваливались... Что понравилось- неплохая, надо признать, грамотная игра Фернандеса. Всё, больше ничего.
Если по игре, сказать особо нечего. Акцент делается на контригру, позиционная атака вялая. Хорошо, что Гогниев не учится на ошибках и гнет свою линию, а поэтому и на контратаках Химки проваливались... Что понравилось- неплохая, надо признать, грамотная игра Фернандеса. Всё, больше ничего.
Кстати говоря, Захаряна не было ни в первой игре, ни во второй. Причина?
Кстати говоря, Захаряна не было ни в первой игре, ни во второй. Причина?