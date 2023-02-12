«Динамо» победило «Химки» в результативном матче

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вчера, 19:02

«Динамо» одержало победу над «Химками» в товарищеском матче (4:2).

Счёт на 3-й минуте открыл Дмитрий Скопинцев. Даниил Фомин на 21-й удвоил преимущество москвичей. Ярослав Гладышев на 38-й сделал цифры на табло более крупными. Резиуан Мирзов на 45+2-й сократил отставание «красно-чёрных», реализовав пенальти. Гильерме на 83-й забил второй мяч подмосковной команды, также отметившись с одиннадцатиметрового. Константин Тюкавин на 90-й установил окончательный счёт, реализовав пенальти.