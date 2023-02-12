Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2023

«Динамо» одержало победу над командой из Узбекистана в товарищеском матче

вчера, 12:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Олимпик (Ташкент)ОлимпикМатч завершен

«Динамо» обыграло команду «Олимпик» из Узбекистана (1:0) в товарищеском матче.

Единственный гол на 80-й минуте с пенальти забил нападающий московской команды Фёдор Смолов.

«Динамо» одержало победу над командой из Узбекистана в товарищеском матче

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Новичок «Зенита» выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки с Бразилией
Сегодня, 12:02 Фото
«Барселона» с минимальным счётом одолела в гостях «Вильярреал»
Сегодня, 00:57
«Наполи» крупно обыграл «Кремонезе». Кварацхелия забил в свой день рождения
Сегодня, 00:39
«Ювентус» минимально обыграл «Фиорентину»
Вчера, 21:59
«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу»
Вчера, 21:25
«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»
Вчера, 20:21
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:51
Где как не в товарищеских встречах дегустировать то, что не пробовали... играть!?)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:02
Пока что только Смолов и забивает,вся надежда на него.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:48
Это не товарищеский,а тренировочный.А вот Валера три контрольных заглотил...
112910415
112910415
вчера в 13:19
вся надежда на Федю
баск
баск
вчера в 13:10, ред.
Олимпик создан в 21 году и играют за него футболисты не старше 21 года..
Цель создания этой команды- подготовка олимпийской сборной Узбекистана
к олимпиаде Париж-24.

По матчу- в первой половине игра Динамо откровенно не смотрелась.
Появились наконец на поле травмированные ранее Грулёв и Норманн, но оба от приемлемой рабочей формы весьма далёкие.

Центр поля в составе Сулаквелидзе, Александрова и Норманна был неубедителен. Активничал, но без пользы, Макаров. Тюкавин в таких условиях оказался отрезанным от мяча и был, по сути, бесполезен.

Однако, после перерыва ситуация начала меняться, динамовцы забрали мяч, несколько прибавили в скорости и получили игровой перевес, а с выходом Смолова, а также Зазвонкина и Бокова вместо вместо Норманна и Грулёва продавили и победный гол..

В целом же матч для Динамо носил, по-видимому, глубоко рабочий характер
и решал некие внутренние задачи, скрытые от взгляда с трибуны.
На мой сермяжный взгляд, пора бы уже наигрывать основу, однако ТШ Динамо продолжает исследовать свой состав в самом широком смысле.
Ну, ему виднее..

Сегодня ещё играем с Химками в 17-00
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:58
Прогулялись по полю , гол забили и хватит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:58
Великая победа,иду отмечать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 