«Динамо» одержало победу над командой из Узбекистана в товарищеском матче

«Динамо» обыграло команду «Олимпик» из Узбекистана (1:0) в товарищеском матче.
Единственный гол на 80-й минуте с пенальти забил нападающий московской команды Фёдор Смолов.
«Динамо» обыграло команду «Олимпик» из Узбекистана (1:0) в товарищеском матче.
Единственный гол на 80-й минуте с пенальти забил нападающий московской команды Фёдор Смолов.
Цель создания этой команды- подготовка олимпийской сборной Узбекистана
к олимпиаде Париж-24.
По матчу- в первой половине игра Динамо откровенно не смотрелась.
Появились наконец на поле травмированные ранее Грулёв и Норманн, но оба от приемлемой рабочей формы весьма далёкие.
Центр поля в составе Сулаквелидзе, Александрова и Норманна был неубедителен. Активничал, но без пользы, Макаров. Тюкавин в таких условиях оказался отрезанным от мяча и был, по сути, бесполезен.
Однако, после перерыва ситуация начала меняться, динамовцы забрали мяч, несколько прибавили в скорости и получили игровой перевес, а с выходом Смолова, а также Зазвонкина и Бокова вместо вместо Норманна и Грулёва продавили и победный гол..
В целом же матч для Динамо носил, по-видимому, глубоко рабочий характер
и решал некие внутренние задачи, скрытые от взгляда с трибуны.
На мой сермяжный взгляд, пора бы уже наигрывать основу, однако ТШ Динамо продолжает исследовать свой состав в самом широком смысле.
Ну, ему виднее..
Сегодня ещё играем с Химками в 17-00
Цель создания этой команды- подготовка олимпийской сборной Узбекистана
к олимпиаде Париж-24.
По матчу- в первой половине игра Динамо откровенно не смотрелась.
Появились наконец на поле травмированные ранее Грулёв и Норманн, но оба от приемлемой рабочей формы весьма далёкие.
Центр поля в составе Сулаквелидзе, Александрова и Норманна был неубедителен. Активничал, но без пользы, Макаров. Тюкавин в таких условиях оказался отрезанным от мяча и был, по сути, бесполезен.
Однако, после перерыва ситуация начала меняться, динамовцы забрали мяч, несколько прибавили в скорости и получили игровой перевес, а с выходом Смолова, а также Зазвонкина и Бокова вместо вместо Норманна и Грулёва продавили и победный гол..
В целом же матч для Динамо носил, по-видимому, глубоко рабочий характер
и решал некие внутренние задачи, скрытые от взгляда с трибуны.
На мой сермяжный взгляд, пора бы уже наигрывать основу, однако ТШ Динамо продолжает исследовать свой состав в самом широком смысле.
Ну, ему виднее..
Сегодня ещё играем с Химками в 17-00