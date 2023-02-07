Чемпионшип может не принять «Манчестер Сити»

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сегодня, 18:20

Чемпионшип имеет право не принимать «Манчестер Сити», если клуб исключат из АПЛ .

Ранее Премьер-Лига обвинила «горожан» в 100 финансовых нарушениях в период с сезона 2009/10 по чемпионат 2017/18. Манкунианцы полагают, что они не виноваты.