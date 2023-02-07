Чемпионшип может не принять «Манчестер Сити»

Чемпионшип имеет право не принимать «Манчестер Сити», если клуб исключат из АПЛ.
Ранее Премьер-Лига обвинила «горожан» в 100 финансовых нарушениях в период с сезона 2009/10 по чемпионат 2017/18. Манкунианцы полагают, что они не виноваты.
Английская футбольная лига (EFL), курирующая Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2, не обязана принимать «Манчестер Сити». После вылета из АПЛ клубы подают заявку для участия в Чемпионшипе. Только 72 коллектива могут быть членами EFL.
Буржуинам надо оправдывать свою незаменимость, юристов чем-то занимать, чтоб без дела не сидели, а главное, наверно, внимание плебса отвлекать от текущих проблем выживания. В общем вкусовые сосочки хлопают в ладоши - всё довольны.... Это экономические преступления, вред экономический, потому компенсации должны быть экономическими. Кому будет польза от исключения Сити? Экономика лишится кучи денег, тысячи работников окажутся без хорошей работы. Вот штраф и нефатальное снятие очков всем принесёт пользу и покроет убытки....
Буржуинам надо оправдывать свою незаменимость, юристов чем-то занимать, чтоб без дела не сидели, а главное, наверно, внимание плебса отвлекать от текущих проблем выживания. В общем вкусовые сосочки хлопают в ладоши - всё довольны.... Это экономические преступления, вред экономический, потому компенсации должны быть экономическими. Кому будет польза от исключения Сити? Экономика лишится кучи денег, тысячи работников окажутся без хорошей работы. Вот штраф и нефатальное снятие очков всем принесёт пользу и покроет убытки....
Что касается слухов об исключении МС из АПЛ то тут вполне возможный вариант. Ювентус куда более титулованный и значемый клуб для СерииА чем Сити для АПЛ, так вот "старушку" наказали понижением в классе и лишением чемпионских званий за определенный промежуток времени, так и с Сити могут такое же провернуть!
Будет ли это справедливым наказанием? Тут решать не мне. С одной стороны, если докажут что клуб обманывал все это время Лигу, то нужно хорошенько дать по шляпе, чтобы другие тоже боялись, а с другой стороны, если это правда, то почему в Лиге работают такие "слабые" спецы, что их так легко водили за нос все это время?! Т.е сами виноваты… правда у каждого своя.
Что касается слухов об исключении МС из АПЛ то тут вполне возможный вариант. Ювентус куда более титулованный и значемый клуб для СерииА чем Сити для АПЛ, так вот "старушку" наказали понижением в классе и лишением чемпионских званий за определенный промежуток времени, так и с Сити могут такое же провернуть!
Будет ли это справедливым наказанием? Тут решать не мне. С одной стороны, если докажут что клуб обманывал все это время Лигу, то нужно хорошенько дать по шляпе, чтобы другие тоже боялись, а с другой стороны, если это правда, то почему в Лиге работают такие "слабые" спецы, что их так легко водили за нос все это время?! Т.е сами виноваты… правда у каждого своя.