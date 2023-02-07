Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Чемпионшип может не принять «Манчестер Сити»

сегодня, 18:20

Чемпионшип имеет право не принимать «Манчестер Сити», если клуб исключат из АПЛ.

Ранее Премьер-Лига обвинила «горожан» в 100 финансовых нарушениях в период с сезона 2009/10 по чемпионат 2017/18. Манкунианцы полагают, что они не виноваты.

Английская футбольная лига (EFL), курирующая Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2, не обязана принимать «Манчестер Сити». После вылета из АПЛ клубы подают заявку для участия в Чемпионшипе. Только 72 коллектива могут быть членами EFL.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Манчестер Сити» могут лишить очков и выгнать из АПЛ. Нарушили правила более сотни раз
Вчера, 16:01Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии19
В «Манчестер Сити» удивлены обвинениями в нарушении финансового фэйр-плей
Вчера, 15:44
С «Манчестер Сити» могут снять очки за нарушение финансового фэйр-плей
Вчера, 13:36
Помощник Моуриньо дисквалифицирован за оскорбления арбитра и угрозы тренеру
03 февраля
Верратти пропустит ещё один матч из-за дисквалификации
03 февраля
СлухиГринвуда временно не допустят до тренировок с «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Сортировать
Все комментарии
Neutron034
Neutron034
сегодня в 20:18
О, Манчестер Сити в в опасности? Да уж это клоны везде))
112910415
112910415
сегодня в 20:14
печальная весть
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 20:13
Супер, особенно про буржуинов!!! Согласен во всём!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 20:03
Постучали сверху, постучали снизу.
Где теперь играть МС?
Наверное это такая шутка.
Ну за то Пеп скажет, если не возьмет титул чемпиона АПЛ - спасибо скажите, что за 4-е место в АПЛ боролись, а не вылетели в Чемпионшип.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:36
Хватит рассказывать "страшные сказки на ночь"!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:19
Милости прошу к нашему шалашу.
Deville
Deville
сегодня в 19:16
если МС не даст победить Арсеналу, то их будут ждать серьезные последствия.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:07, ред.
В синей части Манчестера явно что-то не то.... команда находится под каким-то давлением, игроки недовольны чем-то или кем-то, Гвардиола выставляет странные составы, оставляя лидеров в запасе.

Что касается слухов об исключении МС из АПЛ то тут вполне возможный вариант. Ювентус куда более титулованный и значемый клуб для СерииА чем Сити для АПЛ, так вот "старушку" наказали понижением в классе и лишением чемпионских званий за определенный промежуток времени, так и с Сити могут такое же провернуть!

Будет ли это справедливым наказанием? Тут решать не мне. С одной стороны, если докажут что клуб обманывал все это время Лигу, то нужно хорошенько дать по шляпе, чтобы другие тоже боялись, а с другой стороны, если это правда, то почему в Лиге работают такие "слабые" спецы, что их так легко водили за нос все это время?! Т.е сами виноваты… правда у каждого своя.
dok66
dok66
сегодня в 19:03
Парней не буду повторять . Но без политики здесь не обошлось . Скорее всего осуждается сейчас количество денег для штрафа .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:56
Тёмный лес.

Там и середняки отгружают по 50-70 мультов за две ноги...
В АПЛ дрейфуют суммы которые раньше были космическими...
В том числе и агенты замутили высокие цены для своих "скромных гонораров"!
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 18:52
Ничего - смогут в РПЛ принять участие
adekvat
adekvat
сегодня в 18:51
Очередное кидалово иностранцев, не надо покупать англицкие команды, они всегда найдут способ как кинуть.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:50
Более 10 лет куда смотрела Премьер-Лига, а сейчас наступило прозрение. Скорее всего туман больших денег заслонил глаза 👀 и горизонты в руководстве АПЛ. Будем надеяться что данные джентльмены прозреют и поймут что они тоже несут ответственность за то что происходит в Премьер-Лиги.
Malhira
Malhira
сегодня в 18:50
А опочему они эти вопросы только сейчас поднимают? Ведь больше 10 лет прошло уже, они бы еще вспомнили что было 100 лет назад.
Пусле драки кулаками не машут как говориться.
Loko57
Loko57
сегодня в 18:50
Вот это было бы прикольно)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:42
Если бы в РПЛ несли такие деньги, как в АПЛ, то у нас за коррупцию и финасовые махинации не то, что список из 100 обвинений предъявили, а дали бы шейхам Героев России !...:)))

Буржуинам надо оправдывать свою незаменимость, юристов чем-то занимать, чтоб без дела не сидели, а главное, наверно, внимание плебса отвлекать от текущих проблем выживания. В общем вкусовые сосочки хлопают в ладоши - всё довольны.... Это экономические преступления, вред экономический, потому компенсации должны быть экономическими. Кому будет польза от исключения Сити? Экономика лишится кучи денег, тысячи работников окажутся без хорошей работы. Вот штраф и нефатальное снятие очков всем принесёт пользу и покроет убытки....
Ali_Hazard
Ali_Hazard
сегодня в 18:35
Какой же это выдуманной бред чьей то больной фантазии
Оштрафуют - да, может даже снимут очки. Но лишения чемпионств и вылета куда то вниз , это из ряда фантастики
ДСА
ДСА
сегодня в 18:35
Пусть переходят в чемпионат России, тут им будут рады.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:29
Сколько шума из ничего. Максимум, что грозит МС это штраф. Никто не будет отнимать очки или отправлять МС в низшую лигу. Это будет большая потеря для УЕФА, в том числе в финансовом плане. К примеру, Ювентус не трогали, пока они выигрывали титулы и играли в ЛЧ. Стоило сдуться, как тут же старые грехи подняли.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 