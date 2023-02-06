«Манчестер Сити» могут лишить очков и выгнать из АПЛ. Нарушили правила более сотни раз

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вчера, 16:01

Завершилось четырехлетнее расследование.

Юристы «горожан» знали, что наделали

Интересно, как планировали избежать наказания? Рассчитывали на вечные денежные штрафы? УЕФА уже выгонял МС из еврокубков. А крутые юристы, которые помогали Великобритании покинуть ЕС , отбились во время апелляции. Чеферин наказывал за ложь, клуб представил недостоверную информацию во время старого разбирательства. Шейхов заставили заплатить огромные штрафы, но судьи не нашли доказательств в пользу столь сурового наказания, как дисквалификация на несколько сезонов.

Но у АПЛ свое расследование. Футбольные власти четыре года изучали дела «Манчестер Сити» начиная с сезона 2009/10. Захватили все чемпионаты до весны 2018-го. В АПЛ увесистый перечень внутренних правил на сотни страниц. По результатам расследования заявлено, что «Манчестер Сити» нарушил законы лиги более сотни раз. В каждом сезоне пытались обойти правила из разных разделов. Понятно, что только суд сможет определить степень вины и выбрать наказание, но это уже провал.

Провал системы, годами игнорировавшей методы, которыми клубы с богатыми спонсорами шли на первое место. Провал менеджеров, ведь нельзя случайно нарушить правила сто раз. Беда для футбола. Если вина будет доказана, то пострадают тренеры, игроки и фанаты. С другой стороны, Гвардиола все знал. Когда их отстранили от еврокубков, адвокаты в суде доказывали не невиновность, а превышение УЕФА полномочий. Выиграли, поскольку суд не принял часть доказательств.

Судя по пунктам правила АПЛ , перечисленных в официальном заявлении, руководство «Сити» приносило ежегодные отчеты, в которых забывали сообщить всю важную информацию. Лицензии получали, детали скрывали. Гвардиола на днях жаловался, что шесть-семь клубов писали в АПЛ прошения об исключении «Манчестер Сити» из высшего дивизиона. После нынешних заявлений желающих так поступить станет больше. Нашли нарушения в девяти сезонах подряд…

У «Ман Сити» были спонсоры-признаки

Клуб будет активно отбиваться. Но Гвардиола неслучайно заявил, что расходы «Челси» «не его дело». У «горожан» нет такой армии фанатов в Англии, чтобы проносила столько денег, сколько шейхи вкачивали в клуб самыми разными путями. Аудиторы, которые четыре года копались в документах, нашли не меньше просчетов, чем итальянские прокуроры, приведшие «Ювентус» на плаху. Причем туринцы окончательный вердикт не получили – могут снять еще 20 пунктов.

Если в суде докажут, что «горожане» нарушили правила более сотни раз, то каков будет вердикт? Аргументы, что некоторые конкуренты тоже обходили правила, никак не влияют на конкретное дело. Для АПЛ это дело принципа. Пока исключаем перевод в низшую лигу – вряд ли накопали доказательную базу для шоковой терапии, ведь здесь нет нарушения допинговых законов и работы с арбитрами. Но финансовые нарушения могут привести к снятию очков, что тоже больно ударит по «Манчестер Сити».

Доигрались, ведь помним истории со спонсорами-призраками. «Манчестер Сити» семь лет сотрудничал с «корпорацией» из коморки с оборотом в 15 тысяч фунтов в год (зарплата Холанда в неделю – 865 вместе с бонусами). Затем заключил контракт с биржей криптовалюты и NFT, которой не существует. Догадайтесь с первой попытки, зачем предприятию фиктивные спонсоры. Разумеется, задача у таких компаний одна – вкачивать деньги в футбольный клуб, чтобы не придирались люди из АПЛ и УЕФА .

Грандам плевать на устройство системы

Если все клубы будут делать то, что захотят, то в итоге развалят систему национальных лиг. Команды АПЛ на время бросили идею Суперлиги, ведь увидели гневную реакцию британских фанатов, которые приносят местным командам миллиарды фунтов. Народ против закрытого турнира для самых богатых. Фанаты понимают, что футбол жив благодаря пирамиде. Внизу клубы беднее, но без них невозможна коммерция. Если все игроки стоят, как Энцо Фернандес, где взять деньги на трансферы?

Также очевидно, что надувной шар может лопнуть. Шейхи и миллиардеры, в том числе из России, перестарались. Когда Абрамович вкачивал деньги в «Челси», то понимал, что футбольный клуб их не отработает. Он просто развлекался и искал добрых друзей среди британских футбольных фанатов. Шейхи тоже ищут партнеров по бизнесу, как искали владельцы «Эвертона» последних лет. Но по дороге многие плевали на правила, по которым заставляют жить остальных, вроде «Ньюкасла».

Боссам АПЛ важно не потерять власть, но и не обидеть могущественных владельцев клубов. Наказание МС в сезоне, где на футбольном поле уступают чаще, чем «Арсенал» — самый безопасный путь. Наказывают не «Челси», не «Манчестер Юнайтед», не бешено популярный в Лондоне «Арсенал». Снимут очки с команды, которую мало кто в Англии любит за пределами синей части Манчестера. Причем правила написаны хитро. Руководители лиги выполнят установку независимой комиссии.

Что объединяет истории спонсоров-признаков «Манчестер Сити», предполагаемых выплат в конвертах от «Ювентуса» и семилетних контрактов с игроками от «Челси»? Клубы из десятки самых богатых, как и «Барселона», погрязшая в долгах из-за решений Бартомеу, не пришли к народу с честным обращением, что правила УЕФА не работают. Не предложили реформы. Нет. Многие искали уловки, ведь отлично знали, что с их оборотом и адвокатами получат преимущество над остальными.

Вот это огорчает. Все боятся реальной конкуренции. Никто не переживает, что гонка вооружений может уничтожить маленькие клубы, когда пузырь лопнет. Игра престолов, невзирая на методы и последствия. История о человеческой природе. И том, что за многое придется заплатить. Ведь не доказывают невиновность. Нет, все кивают на процедурные моменты, оспаривают размер санкций, ищут промахи обвинителей и лазейки в законах, как новые боссы «Челси».