Неймар не планирует уходить из ПСЖ

Нападающий Неймар не планирует покидать ПСЖ.
По слухам, парижский клуб больше не хочет сотрудничать с бразильцем. Футболист думает только о выступлении парижан в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Игрок может передумать лишь в том случае, если в конце сезона его выставят на трансфер.
A Gahi это не Вы? Хотя может и не Вы, ведь Вы сказали, что ваша супруга jessssy ставит лайк на вашых комментариях, и предполагаю что Gahi ваш брат. Потому что ваши стили комментирования очень похожи, даже игра в КП далеко не разные.
A Gahi это не Вы? Хотя может и не Вы, ведь Вы сказали, что ваша супруга jessssy ставит лайк на вашых комментариях, и предполагаю что Gahi ваш брат. Потому что ваши стили комментирования очень похожи, даже игра в КП далеко не разные.