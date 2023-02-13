Неймар не планирует уходить из ПСЖ

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вчера, 23:31

Нападающий не планирует покидать ПСЖ .

По слухам, парижский клуб больше не хочет сотрудничать с бразильцем. Футболист думает только о выступлении парижан в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Игрок может передумать лишь в том случае, если в конце сезона его выставят на трансфер.