Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Неймар не планирует уходить из ПСЖ

вчера, 23:31

Нападающий Неймар не планирует покидать ПСЖ.

По слухам, парижский клуб больше не хочет сотрудничать с бразильцем. Футболист думает только о выступлении парижан в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Игрок может передумать лишь в том случае, если в конце сезона его выставят на трансфер.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ  Неймар
Перевод с rmcsport.bfmtv.com
СлухиЗабитцер может перейти в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе
Вчера, 23:52
Слухи«Интер» следит за выступлениями Пулишича
Вчера, 22:58
Слухи«Реал» рассматривает двух игроков на замену Бензема
Вчера, 22:15
Слухи«Челси» хочет выкупить права на Фелиша
Вчера, 21:56
СлухиЯпонский полузащитник может усилить «Ливерпуль»
Вчера, 21:43
Слухи«Ливерпуль» намерен приобрести Гвардиола
Вчера, 21:24
Сортировать
Все комментарии
9g8dpx8fzhf2
9g8dpx8fzhf2
сегодня в 04:18
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:43
Ч то в ПСЖ "Слухи, интриги , расследования" и это на кануне матча ЛЧ, как бы им потом всё это "боком не вышло".
agent Smith
agent Smith
сегодня в 00:39
Не понял статью. Игрок думает о выступлении своего клуба. Если выставят на трансфер - он перестанет думать о выполнении своего клуба. Всё логично. Но где здесь про хочет остаться?
протон
протон
сегодня в 00:19
А для чего ему куда то уходить , тут ему комфортно , хорошая зарплата, не сложная лига , рай для бразильца которому уже не много за 30 ! Если только куда в Катар ехать на повышение зарплаты , а так я его прекрасно понимаю, лафа.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:13
А тебя, мусор, никто не спрашивает... (Кино)...
Longless
Longless
сегодня в 00:02
протон, еще один вопрос, хотя ответ буду читать завтра.

A Gahi это не Вы? Хотя может и не Вы, ведь Вы сказали, что ваша супруга jessssy ставит лайк на вашых комментариях, и предполагаю что Gahi ваш брат. Потому что ваши стили комментирования очень похожи, даже игра в КП далеко не разные.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 