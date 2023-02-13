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«Реал» рассматривает двух игроков на замену Бензема

вчера, 22:15

«Реал» активно ищет замену нападающему Кариму Бензема.

Вариантами для «сливочных» являются Душан Влахович из «Ювентуса» и Ришарлисон из «Тоттенхэма». В текущем сезоне Ла Лиги 35-летний француз забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о возможном переходе игрока «Ливерпуля» в стан коллектива из Мадрида.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 00:19
...согласись Мбаппе и всё, на долгие века, слава, чемпионство,
регалии , ан нет , глупенький и молодой .....жаль!!!
протон
протон
сегодня в 00:06
Отличный вариант для Мадрида, но Де Лаурентис за него потребует просто нереальные деньги, а ведь трансферный бюджет не резиновый, как у Челси. Тем более ещё много позиций требует усиления. Влахович является болельщиком Мадрида, думаю это может сыграть ключевую роль, но Флорентино наверняка будет держать в голове, что уже с одним перспективным сербом связались - Лука Йович и можно снова наступить на те же грабли
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:46
Оба представленных глупее Карима... В этом вся проблема..
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:43, ред.
Карима заменить будет очень сложно, т.к он очень умный игрок, который ставит командные цели выше личных, при этом являясь форвардом! Нападающие обычно по природе своей являются эгоистами, но Карим особенный, он киллер, но когда надо, он пашет на команду! Кто бы смог полноценно заменить Карима.....на ум приходят два бразильца это Роберто Фермино и Габриэль Жезус! Назвать Жезуса "убийцей" язык не повернется, он не всегда реализует казалось бы 100% моменты, но он пахарь!!! Он отлично работает без мяча! Он отлично работает в прессинге! Так что как вариант подошел бы Реалу! Но он игрок Арсенала, и для нас это была бы серьезная потеря! Что касается Фермино, то у него как раз таки и реализация лучше, и на команду он так же работает отлично. И если слухи о том, что через пару сезонов Реал пойдет за Холландом окажутся правдой, то именно Фермино был бы отличным вариантом для Реала как раз на эти пару сезонов!
А Выберать между Влаховичем и Ришарлисоном сложно....оба будут дорогими, оба больше работают на своою статистику....разве что серб на мой взгляд немного разносторонний форвард, в отличие от бразильца, который больше тяготеет играть с фланга со смещением....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:55
Всё правильно,Бензема стоит 2 !
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