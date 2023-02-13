«Реал» рассматривает двух игроков на замену Бензема

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вчера, 22:15

«Реал» активно ищет замену нападающему .

Вариантами для «сливочных» являются из «Ювентуса» и из «Тоттенхэма». В текущем сезоне Ла Лиги 35-летний француз забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ранее сообщалось о возможном переходе игрока «Ливерпуля» в стан коллектива из Мадрида.