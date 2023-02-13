«Реал» рассматривает двух игроков на замену Бензема

«Реал» активно ищет замену нападающему Кариму Бензема.
Вариантами для «сливочных» являются Душан Влахович из «Ювентуса» и Ришарлисон из «Тоттенхэма». В текущем сезоне Ла Лиги 35-летний француз забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи.
Ранее сообщалось о возможном переходе игрока «Ливерпуля» в стан коллектива из Мадрида.
А Выберать между Влаховичем и Ришарлисоном сложно....оба будут дорогими, оба больше работают на своою статистику....разве что серб на мой взгляд немного разносторонний форвард, в отличие от бразильца, который больше тяготеет играть с фланга со смещением....
А Выберать между Влаховичем и Ришарлисоном сложно....оба будут дорогими, оба больше работают на своою статистику....разве что серб на мой взгляд немного разносторонний форвард, в отличие от бразильца, который больше тяготеет играть с фланга со смещением....