«Интер» следит за выступлениями Пулишича

Полузащитник Кристиан Пулишич может перейти из «Челси» в «Интер».
Американец играет за лондонцев с 2019 года, но не смог проявить себя в полной мере. В следующем сезоне, вероятно, он покинет команду.
В текущем сезоне АПЛ футболист провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Да здесь такого игрока нет! VIP что дает? Эти люди играют с 2015-го, или с 2017-го, или 2020-го, не важно какой год, давно поняли, что в основном в группах нет сильной конкуренции, и стали играть на малых коэффициентах, с помощью очков +40000 в месяц (даже вы это поняли). Или, с помощью трех аккаунтов выигрывали на больших, хотя очень умело скрывают этот факт. Конечно в этом случае (без сильной конкуренции) они всегда играли в финале. А вы все, нашли одного, кто не скрывал этот факт, кто просто в январе сделал эксперимент, только в январе, а не целый год. А некоторые из вас уже в панике, что один человек будет носить 10 футболок? Да какие футболки? Сейчас нет белых футболок или серые худи. И зачем мне эти футболки? Супер игроки...)) У них срок VIP длинее, говорит. А почему длинее собственно? Говорит мастеры... 1.5 - вот такое среднее мастерство))
Да здесь такого игрока нет! VIP что дает? Эти люди играют с 2015-го, или с 2017-го, или 2020-го, не важно какой год, давно поняли, что в основном в группах нет сильной конкуренции, и стали играть на малых коэффициентах, с помощью очков +40000 в месяц (даже вы это поняли). Или, с помощью трех аккаунтов выигрывали на больших, хотя очень умело скрывают этот факт. Конечно в этом случае (без сильной конкуренции) они всегда играли в финале. А вы все, нашли одного, кто не скрывал этот факт, кто просто в январе сделал эксперимент, только в январе, а не целый год. А некоторые из вас уже в панике, что один человек будет носить 10 футболок? Да какие футболки? Сейчас нет белых футболок или серые худи. И зачем мне эти футболки? Супер игроки...)) У них срок VIP длинее, говорит. А почему длинее собственно? Говорит мастеры... 1.5 - вот такое среднее мастерство))