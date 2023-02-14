Рис Джеймс: «Нет титула, который мы не можем выиграть»

Защитник «Челси» Рис Джеймс полагает, что лондонцы могут выиграть любой титул.
Считаю, что нет титула, который мы не можем выиграть. Когда это случится? Я не знаю.
С той командой, что мы строим, со структурой, со всеми молодыми футболистами, которые будет дольше играть друг с другом и набираться опыта, мы станем одним из лучших клубов в мире.
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Коротко - это стаж. Чем больше Вип, тем больше побед и показатель.
Вроде логично.
Гор, меня сейчас не заботит ваша активность в моей группе.
Меня заботит тактика игры Петля и Ironigor.
Не думаю, что Петля что-либо покажет. Ironigor обойдет Петлю еслине, случится что-то необычного некого форс-мажора.
Я набираю баллы и, исходя от ситуации, буду играть с запасом.
Вот в этом весь азарт. Жаль, что Izmar не участвует активно. Я проиграл ему пару месяцев назад.
----------
Коротко - это стаж. Чем больше Вип, тем больше побед и показатель.
Вроде логично.
Гор, меня сейчас не заботит ваша активность в моей группе.
Меня заботит тактика игры Петля и Ironigor.
Не думаю, что Петля что-либо покажет. Ironigor обойдет Петлю еслине, случится что-то необычного некого форс-мажора.
Я набираю баллы и, исходя от ситуации, буду играть с запасом.
Вот в этом весь азарт. Жаль, что Izmar не участвует активно. Я проиграл ему пару месяцев назад.