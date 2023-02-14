Рис Джеймс: «Нет титула, который мы не можем выиграть»

Защитник «Челси» полагает, что лондонцы могут выиграть любой титул.

Считаю, что нет титула, который мы не можем выиграть. Когда это случится? Я не знаю.

С той командой, что мы строим, со структурой, со всеми молодыми футболистами, которые будет дольше играть друг с другом и набираться опыта, мы станем одним из лучших клубов в мире.