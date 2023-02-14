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Рис Джеймс: «Нет титула, который мы не можем выиграть»

сегодня, 00:17

Защитник «Челси» Рис Джеймс полагает, что лондонцы могут выиграть любой титул.

Считаю, что нет титула, который мы не можем выиграть. Когда это случится? Я не знаю.

С той командой, что мы строим, со структурой, со всеми молодыми футболистами, которые будет дольше играть друг с другом и набираться опыта, мы станем одним из лучших клубов в мире.

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Все комментарии
w4z8eq3g5dj5
w4z8eq3g5dj5
сегодня в 04:14
Скоро за главный титул чемпионшипа будете сражаться
Longless
Longless
сегодня в 00:47
Я указал на причину - почему у некоторых VIP до 2035 да хоть до 207895 года. БЕЗ сильной конкуренции в группах так сможет каждый, но игрок так не играет. Игрок ищет формулы для улучшения игры, что бы был интерес. Почти все играют на среднем от 1.4. до 1.9 максимум. Какая тут мастерская игра и какой стаж? Да, ладно, смешно даже. Игрок ищет то, что не видно всем. А если играть как большинство играет, конечно всегда будешь играть в финале. И КЭТиК правильно сказала: не важно кто с какого места выходит в финал, главнее то - как он играет в финале. И пример игры сборной Аргентины и сборной СА в группе она приводила верно. Что дала та победа СА? Аргентина стала чемпионом после этого поражения, а СА не вышла из группы. КЭТиК правильно сказала, групповая стадия КП не важна, а вы всегда пишете, что выиграли Байкала, что Гора, хотя он играл со многих аккаунтов. Да ладно вам, такая логика кому нужна?
протон
протон
сегодня в 00:33, ред.
VIP что дает?
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Коротко - это стаж. Чем больше Вип, тем больше побед и показатель.
Вроде логично.

Гор, меня сейчас не заботит ваша активность в моей группе. 

Меня заботит тактика игры Петля и Ironigor. 

Не думаю, что Петля что-либо покажет.  Ironigor  обойдет Петлю еслине, случится что-то необычного некого форс-мажора.

 Я набираю баллы и, исходя от ситуации, буду играть с запасом. 

Вот в этом весь азарт. Жаль, что Izmar не участвует активно. Я проиграл ему пару месяцев назад.
протон
протон
сегодня в 00:26
На самом деле потенциал у Челси действительно огромный, но мне кажется под такой состав нужен соответствующий тренер, Поттер хороший тренер, но ему проще быть первым парнем на деревне.
Гость
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