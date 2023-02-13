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Бензема назвал двух лучших нападающих в истории футбола

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:26
Это из тех кого он лицезрел лично?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 16:43
Да, Геша, вот, что значит не поздравить по человечески некогда партнера по Реалу с заслуженным ЗМ... Модрич, думаю, такого же мнения... Как и все остальные...
yn29u3px2ftw
yn29u3px2ftw
сегодня в 15:38
Очень спорен выбор Карима
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:11
По Роналдо «Феномену» согласен абсолютно.
shur
shur
сегодня в 14:38
...неожиданно ускориться, развернуться, сделать какой то финт,
фактурные ребятушки, всё это о тепаже игроков , подобных Анри, Бензема...!!!
sova147
sova147 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 14:37
Зачем так пугать наших болельщиков???
LOpp
LOpp
сегодня в 14:30
я думал назовёт Кокорина и Заболотного
Гость
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