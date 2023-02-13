Бензема назвал двух лучших нападающих в истории футбола

Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос, кого он считает лучшим форвардом в истории футбола.
Тьерри Анри — легенда! Даже если я вырос, наблюдая за игрой Роналдо, на втором месте после него я выберу Анри.
Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос, кого он считает лучшим форвардом в истории футбола.
Тьерри Анри — легенда! Даже если я вырос, наблюдая за игрой Роналдо, на втором месте после него я выберу Анри.
фактурные ребятушки, всё это о тепаже игроков , подобных Анри, Бензема...!!!
фактурные ребятушки, всё это о тепаже игроков , подобных Анри, Бензема...!!!