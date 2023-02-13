Гальтье оценил шансы ПСЖ и «Баварии» в очной игре 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер ПСЖ оценил шансы парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

50 на 50. Это поединок Лиги чемпионов. Мои игроки привыкли к таким топ-матчам. На данный момент наш состав гораздо полноценнее, чем в предыдущих играх.