Гальтье оценил шансы ПСЖ и «Баварии» в очной игре 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье оценил шансы парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
50 на 50. Это поединок Лиги чемпионов. Мои игроки привыкли к таким топ-матчам. На данный момент наш состав гораздо полноценнее, чем в предыдущих играх.
Встреча пройдет 14 февраля.
Функция игнора не очень-то помогает. Вам ответ от того, вам ответ от другого. Это все стадная функция - нашли друг друга и начали пинать того кто другой))) Ну и КП вам)))
Функция игнора не очень-то помогает. Вам ответ от того, вам ответ от другого. Это все стадная функция - нашли друг друга и начали пинать того кто другой))) Ну и КП вам)))
Больше смахивает прогноз на вынос в одну калитку....))
Больше смахивает прогноз на вынос в одну калитку....))