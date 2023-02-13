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Гальтье оценил шансы ПСЖ и «Баварии» в очной игре 1/8 финала Лиги чемпионов

вчера, 22:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария23:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье оценил шансы парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

50 на 50. Это поединок Лиги чемпионов. Мои игроки привыкли к таким топ-матчам. На данный момент наш состав гораздо полноценнее, чем в предыдущих играх.

Встреча пройдет 14 февраля.

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Все комментарии
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:45
В этом матче всё будет зависеть от того, как будет играть ПСЖ... Как может играть Бавария - все знают..
Longless
Longless ответ Longless (раскрыть)
вчера в 23:28
Это все еще актуально и всегда будет. "каждый может что-то мямлить и манипулировать людьми".

Функция игнора не очень-то помогает. Вам ответ от того, вам ответ от другого. Это все стадная функция - нашли друг друга и начали пинать того кто другой))) Ну и КП вам)))
drug01
drug01
вчера в 23:19
Соперники равны посмотрим кому повезёт больше
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:12
Если верить предыдущим сообщениям парижан о травмах Месси, Мбаппе, Мукиеле, Санчеш... (И очень быстром выздоровлении некоторых) то фифти на фифти не подходит...
Больше смахивает прогноз на вынос в одну калитку....))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:07
35 / 65 ! Так будет точнее !)
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